Το Gazzetta ανοίγει το φάκελο και εξηγεί την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει μια από τις μεγαλύτερες Καλαθοσφαιρικές Ενώσεις της χώρας με μεγάλα και ιστορικά σωματεία.

Η ΕΣΚΑΝΑ εκμπέμπει SOS, καθώς αντιμετωπίζει το φάσμα της διάλυσης για την οποία δεν ευθύνονται ούτε η υπάλληλοι, αλλά ούτε και η διοίκηση μιας εκ των μεγαλυτέρων Καλαθοσφαιρικών Ενώσεων της χώρας, όπου υπάρχουν μεγάλα και ιστορικά σωματεία!

Το Gazzetta ανοίγει το φάκελο και ξετυλίγει το κουβάρι πιάνοντας το νήμα από την αρχή.

Από τον Οκτώβριο του 2024 σταμάτησαν οι μηνιαίες επιχορηγήσεις των προηγούμενων 29 ετών προς την ΕΣΚΑΝΑ (και μόνο προς την συγκεκριμένη Ένωση). Όπως υποστηρίζουν άνθρωποι της Ένωσης αυτό συνέβαινε γιατί ο πρόεδρος Κίμωνας Γκιουλιστάνης ήταν αντίπαλος της παράταξης του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιου, καθώς στις εκλογές της Ομοσπονδίας βρίσκονταν δίπλα στον Παναγιώτη Φασούλα.

Η διακοπή της επιχορήγησης προς την ΕΣΚΑΝΑ από την ΕΟΚ κράτησε απλήρωτους τους υπαλλήλους της Ένωσης, που συνέχιζαν το έργο τους περιμένοντας λύση στο πρόβλημα χωρίς να προβαίνουν σε επίσχεση εργασίας.

Η διοίκηση Πρωτοδικείου υπό τον απερχόμενο πρόεδρο Κίμωνα Γκιουλιστάνη δεν μπόρεσε να πορευτεί με συνέπεια να βγουν μπροστά αναγκαστικά κάποιοι παράγοντες και να υπάρξει νέα προσωρινή διοίκηση στην ΕΣΚΑΝΑ που ορίστηκε από το Πρωτοδικείο με πρόεδρο τον Βασίλη Πιτσικάλη.

Η χρηματοδότηση από την ΕΟΚ έπειτα από αυτή την εξέλιξη επανήλθε, αλλά μειωμένη από τον Μάρτιο στο 40% της προηγούμενης επιχορήγησης με την ξεκάθαρη θέση πως αυτό αποφάσισε η ΕΟΚ! Το ποσό των 5.400 ευρώ όμως και με απλήρωτο το προσωπικό για ένα εξάμηνο, ανάγκασε την προσωρινή διοίκηση να ζητήσει να καλυφθεί ένα ποσό πληρωμής από τα σωματεία προαιρετικά, καθώς το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο ότι κινδυνεύει η Ένωση με διάλυση. Τα σωματεία αφουγκράστηκαν το πρόβλημα και συγκεντρώθηκε ένα ποσό 20.000 ευρώ για να καλυφθούν άμεσες υποχρεώσεις κυρίως ενοικίων της ΕΣΚΑΝΑ και οφειλές σε εφορία, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλέφωνο, συντήρηση ιστοσελίδας (πάγια έξοδα).

Ουσιαστικά, οι υπάλληλοι της ΕΣΚΑΝΑ είναι σε ομηρία και όσο το χρέος της Ένωσης αυξάνεται (αγγίζει τα 100.000 ευρώ) τόσο διογκώνεται το πρόβλημα. Οι υπάλληλοι παραμένουν απλήρωτοι για 7 μήνες και πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Δεν τα παρατάνε και κρατάνε όρθια 29 Πρωταθλήματα και Κύπελλα που διεξάγονται στην ΕΣΚΑΝΑ.

Η ΕΣΚΑΝΑ παραμένει πρακτικά ακέφαλη αφού το Διοικητικό Συμβούλιο είναι προσωρινό και έχει ζητήσει επανηλλειμένα από τα σωματεία διαδικτυακή συνάντηση γιατί με την παρούσα κατάσταση ούτε τα πρωταθλήματα μπορούν να συνεχιστούν ούτε τα γραφεία να συντηρηθούν ούτε τα πάγια έξοδα της Ένωσης να εξοφληθούν, ούτε τα δημιουργηθέντα χρέη να τακτοποιηθούν.

Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια έντονη φημολογία για την πρόθεση δημιουργίας μιας Ένωσης στην Αττική στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται και οι ομάδες της ΕΣΚΑΝΑ. Βέβαια, στην ΕΣΚΑ δεν θέλουν με τίποτε να απορροφήσουν τα 74 σωματεία της ΕΣΚΑΝΑ κάτι που για να συμβεί απαιτείται Καταστατική Γενική Συνέλευση και να το αποφασίσουν τα ίδια τα σωματεία.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος πρέπει να δώσει λύση με τη χρηματοδότηση στην ΕΣΚΑΝΑ για να μείνει όρθια η Ένωση. Θέση στο ζήτημα οφείλει να πάρει και η ΓΓΑ δια του Υπουργού Ιωάννη Βρούτση ή του γενικού γραμματέα Γιώργου Μαυρωτά, καθώς δεν έχει καμία λογική να «στραγγαλίζεται» μια από τις μεγαλύτερες Ενώσης της χώρας χωρίς να υπάρχει λόγος. Άλλωστε και η διοίκηση άλλαξε, όπως θα ήθελε ενδεχομένως η Ομοσπονδία.

Θα αποτελέσει μεγάλο πλήγμα για το μπάσκετ το ενδεχόμενο να διακοπεί η δραστηριότητα στην ΕΣΚΑΝΑ μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου.