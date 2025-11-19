Στη Βαρέζε θα παραμείνει ως τη σεζόν 2027-28 ο Γιάννης Καστρίτης, με τον ιταλικό σύλλογο να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας τους.

Τη συνεργασία του με τη Βαρέζε επέκτεινε ο Γιάννης Καστρίτης. Ο 43χρονος κόουτς θα συνεχίσει στον ιταλικό σύλλογο ως τη σεζόν 2027-28, με τις δύο πλευρές να επισημοποιούν την επέκταση.

Ο Καστρίτης ανέλαβε τον Φεβρουάριο του 2025 τις τύχες της Βαρέζε, την κράτησε στην κατηγορία και θα συνεχίσει εκεί, με τον ιταλικό σύλλογο να αναφέρει πως μοιράζεται κοινό όραμα μαζί του. Τη φετινή σεζόν, η Βαρέζε μετράει ρεκόρ 2-6 στο ιταλικό πρωτάθλημα

Η ανακοίνωση της Βαρέζε

«Η Βαρέζε με χαρά ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του προπονητή Γιάννη Καστρίτη μέχρι το τέλος της σεζόν 2027-2028. Ο σύλλογος είναι ενθουσιασμένος που συνεχίζει το ταξίδι του με έναν προπονητή ο οποίος, από την άφιξή του, έχει φέρει επαγγελματισμό, ένα ξεχωριστό στυλ παιχνιδιού και ισχυρή εργασιακή ηθική, ιδιότητες που ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις αξίες του συλλόγου.

Αυτή η απόφαση πηγάζει από την πεποίθηση ότι η τεχνική συνέχεια είναι απαραίτητη για να μπορέσει η ομάδα και ο σύλλογος να αναπτυχθούν σταθερά και φιλόδοξα. Το κοινό όραμα μεταξύ προπονητή και διοίκησης αντιπροσωπεύει ένα δυνατό σημείο του "ερυθρόλευκο" project, το οποίο ατενίζει το μέλλον με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση».