Ο Προμηθέας μ΄ ένα αποτέλεσμα περνάει στα play-in του Basketball Champions League, μετά την ήττα του στη Γερμανία από τη Χάιντελμπεργκ.

Μετά την ήττα από την Χάιντελμπεργκ εκτός έδρας ο Προμηθέας έναν τρόπο έχει για να προκριθεί στα play-in του Basketball Champions League. Οι Πατρινοί θα πρέπει να κερδίσουν στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων την Ρίτας Βίλνιους εντός έδρας για να πάρουν το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση.

Σ’ αυτή την περίπτωση δεν τους απασχολεί το άλλο αποτέλεσμα της ίδιας ημέρας ανάμεσα στη Λέγκια και τη Χάιντελμπεργκ, καθώς σε κάθε περίπτωση μειονεκτούν σε οποιαδήποτε ισοβαθμία. Γι’ αυτό θέλουν μόνο νίκη απέναντι στην πιο ισχυρή ομάδα του ομίλου για να προκριθούν ως τρίτοι στα play-in της διοργάνωσης.

Η Βαθμολογία του ομίλου

1. Ρίτας Βίλνιους 4-1

2. Λέγκια Βαρσοβίας 2-3

3. Χάιντελμπεργκ 2-3

4. Προμηθέας Πάτρας 2-3

Το πρόγραμμα της 6ης (τελευταία) αγωνιστικής

17/11, Προμηθέας Πάτρας - Ρίτας Βίλνιους

17/11, Λέγκια Βαρσοβίας - Χάιντελμπεργκ.