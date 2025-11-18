Χάιντελμπεργκ-Προμηθέας 82-62: Άντεξε ένα ημίχρονο, δυσκολεύει η πρόκριση
Ο Προμηθέας προσπάθησε για ένα ημίχρονο, αλλά στην επανάληψη έμεινε από λύσεις και γνώρισε την ήττα (82-62) από την Χάιντελμπεργκ για την 5η αγωνιστική του Basketball Champions League. Πλέον μειώνοντας σημαντικά οι ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση, καθώς οι Πατρινοί έχασαν και την διαφορά των 6 πόντων του πρώτου αγώνα.
Ο Κλοντέλ Χάρις με 21 πόντους ήταν απελπιστικά μόνος του, καθώς ο Ρομπ Γκρέι ήταν άστοχος (είχε 10 πόντους με 1/10 σουτ εντός παιδιάς). Από τη Γερμανική ομάδα πρώτος σκόρερ ήταν ο Μαρσέλ Κεβέν με 17 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ τον ακολούθησε σε απόδοση ο Μάρκους Γουέδρες με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ.
Χάιντελμπεργκ - Προμηθέας: Ο αγώνας
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Χάιντελμπεργκ είχε τον έλεγχο (21-17 στο 10’) με τον Προμηθέα να προσπαθεί να αντιδράσει έχοντας λύσεις από τους Κλόντεν Χάρις και Ρομπ Γκρέι. Μάλιστα, ο δεύτερος που ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε τις προηγούμενες ημέρες και απουσίασε από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα σημείωσε 10 πόντους στο πρώτο μέρος.
Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη που ήταν άστοχη από την περιφέρεια (είχε μόλις 3/12 τρίποντα, 25%) στο πρώτο ημίχρονο στηρίχθηκε στους Χάρις, Γκρέι και Μακάλουμ και πήρε προβάδισμα στο σκορ (27-31 στο 15’), όμως οι γηπεδούχοι ελέγχοντας τα ριμπάουντ (17 έναντι 13 της ελληνικής ομάδας) και σκοράροντας με τους Μάρκους Γουέδερς και Έρικ Ριντ πρώτα ισορρόπησαν το παιχνίδι (33-33 στο 16.20’’) και έκλεισαν το πρώτο 20λεπτο μ’ ένα ισχνό προβάδισμα (38-37 στο 20’).
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Χαιντελμπεργκ «έτρεξε» ένα σερί 16-2 και πήρε προβάδισμα 15 πόντων (54-39 στο 26’) δείχνοντας να έχει επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό της με τον Μαρσέλ Κεβέν να αποτελεί την έξτρα λύση δίπλα στους Μάρκους Γουέδερς και Έρικ Ριντ.
Ο Γιώργος Λιμνιάτης προσπάθησε με μεγαλύτερη πίεση στην άμυνα στη συνέχεια και ακουμπώντας την μπάλα στον Κλοντέλ Χάρις να «ροκανίσει» τη διαφορά και το πέτυχε πλησιάζοντας στους 6 πόντους (56-50 στο 28.30’’) πριν ολοκληρωθεί το τρίτο 10λεπτο με τους γηπεδούχους να έχουν ανεβάσει ξανά τη διαφορά στους 9 πόντους (61-52 στο 30’) με τρίποντο του Κέβιν ΜακΛάιν στη λήξη της τρίτης περιόδου.
Στην τελευταία περίοδο, η αστοχία του Ρομπ Γκρέι (είχε 1/10 σουτ εντός παιδιάς στα 35 λεπτά) και η έλλειψη βοήθειας επιθετικά δίπλα στον Κλοντέλ Χάρις, έδωσε τη δυνατότητα στην Χάιντελμπεργκ να πάρει μια σημαντική διαφορά (68-54 στο 32’) και να φτάσει ακόμη και στο +20 (77-57 στο 35’) «κλειδώνοντας» με αυτό τον τρόπο τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 21-17, 38-37, 61-52, 82-62.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.