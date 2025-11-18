Ο Προμηθέας ηττήθηκε (82-62) από την Χάιντελμπεργκ στη Γερμανία και πλέον δυσκολεύει πολύ η πρόκριση στην επόμενη φάση του Basketball Champions League.

Ο Προμηθέας προσπάθησε για ένα ημίχρονο, αλλά στην επανάληψη έμεινε από λύσεις και γνώρισε την ήττα (82-62) από την Χάιντελμπεργκ για την 5η αγωνιστική του Basketball Champions League. Πλέον μειώνοντας σημαντικά οι ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση, καθώς οι Πατρινοί έχασαν και την διαφορά των 6 πόντων του πρώτου αγώνα.

Ο Κλοντέλ Χάρις με 21 πόντους ήταν απελπιστικά μόνος του, καθώς ο Ρομπ Γκρέι ήταν άστοχος (είχε 10 πόντους με 1/10 σουτ εντός παιδιάς). Από τη Γερμανική ομάδα πρώτος σκόρερ ήταν ο Μαρσέλ Κεβέν με 17 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ τον ακολούθησε σε απόδοση ο Μάρκους Γουέδρες με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Χάιντελμπεργκ - Προμηθέας: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Χάιντελμπεργκ είχε τον έλεγχο (21-17 στο 10’) με τον Προμηθέα να προσπαθεί να αντιδράσει έχοντας λύσεις από τους Κλόντεν Χάρις και Ρομπ Γκρέι. Μάλιστα, ο δεύτερος που ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε τις προηγούμενες ημέρες και απουσίασε από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα σημείωσε 10 πόντους στο πρώτο μέρος.

Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη που ήταν άστοχη από την περιφέρεια (είχε μόλις 3/12 τρίποντα, 25%) στο πρώτο ημίχρονο στηρίχθηκε στους Χάρις, Γκρέι και Μακάλουμ και πήρε προβάδισμα στο σκορ (27-31 στο 15’), όμως οι γηπεδούχοι ελέγχοντας τα ριμπάουντ (17 έναντι 13 της ελληνικής ομάδας) και σκοράροντας με τους Μάρκους Γουέδερς και Έρικ Ριντ πρώτα ισορρόπησαν το παιχνίδι (33-33 στο 16.20’’) και έκλεισαν το πρώτο 20λεπτο μ’ ένα ισχνό προβάδισμα (38-37 στο 20’).

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Χαιντελμπεργκ «έτρεξε» ένα σερί 16-2 και πήρε προβάδισμα 15 πόντων (54-39 στο 26’) δείχνοντας να έχει επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό της με τον Μαρσέλ Κεβέν να αποτελεί την έξτρα λύση δίπλα στους Μάρκους Γουέδερς και Έρικ Ριντ.

Ο Γιώργος Λιμνιάτης προσπάθησε με μεγαλύτερη πίεση στην άμυνα στη συνέχεια και ακουμπώντας την μπάλα στον Κλοντέλ Χάρις να «ροκανίσει» τη διαφορά και το πέτυχε πλησιάζοντας στους 6 πόντους (56-50 στο 28.30’’) πριν ολοκληρωθεί το τρίτο 10λεπτο με τους γηπεδούχους να έχουν ανεβάσει ξανά τη διαφορά στους 9 πόντους (61-52 στο 30’) με τρίποντο του Κέβιν ΜακΛάιν στη λήξη της τρίτης περιόδου.

Στην τελευταία περίοδο, η αστοχία του Ρομπ Γκρέι (είχε 1/10 σουτ εντός παιδιάς στα 35 λεπτά) και η έλλειψη βοήθειας επιθετικά δίπλα στον Κλοντέλ Χάρις, έδωσε τη δυνατότητα στην Χάιντελμπεργκ να πάρει μια σημαντική διαφορά (68-54 στο 32’) και να φτάσει ακόμη και στο +20 (77-57 στο 35’) «κλειδώνοντας» με αυτό τον τρόπο τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 38-37, 61-52, 82-62.

