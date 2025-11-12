ΑΕΚ-Ρίγα: Που θα δείτε τον αγώνα της «Ένωσης» με στόχο το αήττητο στο BCL

Η ΑΕΚ υποδέχεται στη Sunel Arena τη Ρίγα (12/11, 19:30, LIVE από το Gazzetta) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Basketball Champions League, με στόχο να διευρύνει το αήττητο σερί της στη διοργάνωση.

Η «Ένωση» προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από τον ΠΑΟΚ στη Stoiximan GBL και θέλει να διευρύνει το νικηφόρο σερί της στο BCL απέναντι στους Λετονούς, που παραμένουν χωρίς νίκη στη διοργάνωση έπειτα από τρεις αγωνιστικές.

«Εμείς έχουμε το στόχο μας. Και στόχος μας είναι να παλέψουμε για την πρωτιά στον όμιλό μας, στο ΒCL. Κάθε αγώνας στην Ευρώπη, έχει την ίδια μεγάλη σημασία ανεξάρτητα από αντίπαλο. Κάθε αναμέτρηση κρύβει παγίδες. Εμείς οφείλουμε να είμαι έτοιμοι» ανέφερε ο Ντράγκαν Σάκοτα ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρίγα.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Group F

Κατάταξη

ΑΕΚ 3-0

Σζολνόκι 2-2

Λέβιτσε 2-2

VEF Ρίγα 0-3

