Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ πανηγύρισε μαζί με τους Εφήβους της ΑΕΚ την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Α' ΕΣΚΑ.

Οι Έφηβοι της ΑΕΚ επικράτησαν με 71-69 του Πέριστερίου μετά από έναν σπουδαίο τελικό και κατέκτησαν το πρωτάθλημα της Α' ΕΣΚΑ. Κάτι που έδειξε τη σπουδαία δουλειά που γίνεται στην Ακαδημία με αποκορύφωμα το τρόπαιο.

Παίκτες της ομάδας των Ανδρών όπως ο Νάναλι, ο Μπάρτλεϊ και ο Φλιώνης είδαν από κοντά το ματς και χάρηκαν την επιτυχία της εφηβικής ομάδας. Μάλιστα ο Μπάρτλεϊ μπήκε στα αποδυτήρια και πανηγύρισε μαζί με τα παιδιά την επιτυχία.

Δείτε το video