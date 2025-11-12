Ο Φράνσις Οκόρο στάθηκε πολύ άτυχος στον αγώνα της Καρδίτσας με την Οστάνδη, καθώς η διάγνωση έδειξε πως υπέστη ρήξη χιαστού και χάνει όλη την σεζόν.

«Πάγωσαν» στην Καρδίτσα λαμβάνοντας τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο Φράνσις Οκόρο, καθώς όπως έγραψε πρώτο το Gazzetta αμέσως μετά τον τραυματισμό του στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με την Οστάνδη στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», πήγε στο νοσοκομείο.

Ρήξη χιαστού και τέλος η σεζόν για τον 26χρονο σέντερ που πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις 6 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση με τους Βέλγους σημειώνοντας 4 πόντους, ενώ μάζεψε και 3 ριμπάουντ.

Ο Φράνσις Οκόρο με ελάχιστες προπονήσεις και τα λεπτά του αγώνα με την Οστάνδη ολοκλήρωσε τον κύκλο του για φέτος στη Θεσσαλική ομάδα. Πλέον, η εξέλιξη αυτή αναγκάζει τον προπονητή Νίκο Παπανικολόπουλο να βγει ξανά στην αγορά και να αναζητήσει τον αντικαταστάτη του άμεσα.

Άλλωστε, δεν έχει πολλά περιθώρια, καθώς επιβάλλεται η απόκτηση ενός σέντερ για να ενισχυθεί η γραμμή των ψηλών, ειδικά μετά την αποχώρηση του Ντιμάτζιο Γουίγκινς.