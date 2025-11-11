Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Φράνσις Οκόρο, μετά τον τραυματισμό του στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης της Καρδίτσας με την Οστάνδη για την 4η αγωνιστική του Basketball Champions League.

«Παγωμάρα» υπήρξε στην Καρδίτσα λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Φράνσις Οκόρο βρέθηκε στο παρκέ και έπιασε το δεξί γόνατο του έπειτα από μια σύγκρουση με παίκτη της Οστάνδης!

Ο σέντερ της Θεσσαλικής ομάδας που είχε ανακοινωθεί πρόσφατα για να ενισχύσει την γραμμή των ψηλών αποχώρησε κουτσαίνοντας και μεταφέρθηκε κατευθείαν στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων.

Υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση του και γι' αυτό κρίθηκε σκόπιμο να μεταβεί χωρίς να χαθεί χρόνος στο νοσοκομείο, ώστε να αξιολογηθεί λεπτομερώς η κατάσταση του.

Ο Νίκος Παπανικολόπουλος και οι παίκτες του φάνηκε να επηρεάζονται από τον τραυματισμό του Φράνσις Οκόρο, για τον οποίο αναμένεται άμεσα να υπάρξει ακριβής εκτίμηση της κατάστασης του.