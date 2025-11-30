Ο Ρομέλο Γουάιτ αποχώρησε από την Καρδίτσα που τον αποχαιρέτησε με συγκινητικό τρόπο.

Ο Ρομέλο Γουάιτ αποτελεί πλέον παρελθόν από την Καρδίτσα, ολοκληρώνοντας μια διαδρομή που συνδυάστηκε με έναν σοβαρό τραυματισμό αλλά και τη διαρκή στήριξη της ομάδας.

Ο Αμερικανός σέντερ, που έμεινε εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου ενάμιση χρόνο, είχε αποκτηθεί το 2023. Ωστόσο, η παρουσία του στο παρκέ ήταν περιορισμένη, καθώς λίγους μήνες μετά την ένταξή του υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα. Παρά το μέγεθος του προβλήματος, η διοίκηση της Καρδίτσας τον στήριξε εμπράκτως, ανανεώνοντας το συμβόλαιό του και δίνοντάς του χρόνο να επανέλθει.

Μετά από αυτή τη δύσκολη αλλά αμοιβαία σεβαστή πορεία, οι δύο πλευρές χωρίζουν φιλικά. Η ομάδα αποχαιρέτησε τον παίκτη, ενώ ο Γουάιτ έστειλε το δικό του μήνυμα ευγνωμοσύνης μέσα από ένα βίντεο.

Αναλυτικά όσα είπε

«Εκτιμώ αυτή την πόλη, αυτόν τον οργανισμό και όλους όσους ήταν στο πλευρό μου, με στήριξαν και με ώθησαν να προχωρήσω. Αυτή είναι η καλύτερη ομάδα στην οποία έχω υπάρξει. Ο καλύτερος οργανισμός στον οποίο έχω υπάρξει. Η καλύτερη πόλη στην οποία έχω βρεθεί. Ήταν καταπληκτικά και σας εκτιμώ πραγματικά. Ετοιμάζομαι να φύγω, να συνεχίσω την καριέρα μου και να προσπαθήσω να επιστρέψω. Είναι ένα αντίο, δεν είναι το τέλος, σας το υπόσχομαι. Θα σας δω πάλι. Ευχαριστώ πολύ τους φιλάθλους της Καρδίτσας, τους ανθρώπους της διοίκησης και όλους όσοι είναι κομμάτι του οργανισμού».