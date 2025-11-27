Παίκτης της Καρδίτσας και με τη βούλα είναι πλέον ο Ουόρεν Ουάσινγκτον, προκειμένου να ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών της θεσσαλικής ομάδας.

Ο Ουόρεν Ουάσινγκτον, ανακοινώθηκε επίσημα από την Καρδίτσα, με σκοπό να ενισχύσει την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου στη θέση «5».

Ο Αμερικανός που βλέπει τον κόσμο από τα δύο μέτρα και 13 εκατοστά, αποκτήθηκε, για να καλύψει το κενό που το άφησε ο Φράνσις Οκόρο, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού και αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Ουάσινγκτον, την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στη G League, παίζοντας για τη θυγατρική ομάδα των Μαϊάμι Χιτ, έχοντας 3.6 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 1.2 μπλοκ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Καρδίτσας:

«Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Ουόρεν Ουάσινγκτον στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας.

Ο Αμερικανός αθλητής έρχεται για να αντικαταστήσει το Φράνσις Οκόρο που τραυματίστηκε και θα είναι εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Oυόρεν Oυάσινγκτον είναι 25 ετών (γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου του 2000 στο Φίνιξ της Αριζόνα), έχει ύψος 2.13 μ. και αγωνίζεται ως σέντερ.

Διακρίθηκε στο γυμνασιακό πρωτάθλημα στο Σαν Μάρκος και πήρε αθλητική υποτροφία για το Όρεγκον Στέιτ στο οποίο ξεκίνησε την κολεγιακή του καριέρα το 2018. Το 2019 μεταπήδησε στο κολέγιο της Νεβάδα και για δυο σεζόν, αγωνίστηκε σε 48 αγώνες (44 ως βασικός) με μέσους όρους 10.2 πόντους, 6.2 ριμπάουντ και 0.9 μπλοκ. Συνέχισε στο Αριζόνα Στέιτ το 2022-23 με 9.2 πόντους, 6.9 πόντους και 1.8 μπλοκ και τη σεζόν 2023-24, ολοκλήρωσε την πορεία του στο NCAA στο Τέξας Τεκ με 9.7 πόντους, 7.4 ριμπάουντ και 1.5 μπλοκ.

Την περίοδο 2025-25 αγωνίστηκε για πρώτη σεζόν ως επαγγελματίας στη G-League με τη Σιου Φολς με μέσο όρο συμμετοχής 12.9 λεπτά και 3.6 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 1.2 μπλοκ.

Καλωσορίζουμε το Oυόρεν στον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες με την ομάδα μας».