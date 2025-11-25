Ο Γουόρεν Ουάσινγκτον είναι στην Καρδίτσα και την Τετάρτη (26/11) θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες.

Η Καρδίτσα έχασε μεγάλη ευκαιρία για το «διπλό» με τον Πανιώνιο στη Γλυφάδα σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στη δεύτερη παράταση και διεξήχθη υπό το βλέμμα του Γουόρεν Ουάσινγκτον (25χρ., 2.13).

Ο Αμερικανός σέντερ έφτασε ανήμερα του αγώνα με τους «κυανέρυθρους», προκειμένου να καλύψει το κενό του Φράνσις Οκόρο, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού.

Ο Γουόρεν Ουάσινγκτον την Τετάρτη (26/11) θα έχει ουσιαστικά την πρώτη επαφή με τους συμπαίκτες του στο παρκέ συμμετέχοντας στην πρώτη προπόνηση της Θεσσαλικής ομάδας. Αγωνίζονταν στην G-League του NBA με τη θυγατρική των Μαϊάμι Χιτ, Σίουξ Φολς Σκάιφορς με την οποία είχε 1.4 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 36.8% εντός παιδιάς σε 8 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο σε 12 αναμετρήσεις.

Ο Νίκος Παπανικολόπουλος θέλει να ενσωματώσει το συντομότερο τον παίκτη, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει ουσιαστικά στη γραμμή των ψηλών, εκεί όπου υπήρξε πρόβλημα με τον Πανιώνιο.

Με την επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Ουάσινγκτον κλείνουν οι αλλαγές που είχε δικαίωμα η Καρδίτσα να πραγματοποιήσει στον πρώτο γύρο και εφόσον θα θέλει κάποια διορθωτική κίνηση να κάνει θα πρέπει να περιμένει τον δεύτερο γύρο.