Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ οδήγησε την ΑΕΚ στη νίκη επί της Λέβιτσε και το Gazzetta στέκεται στον άνθρωπο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και εμφανίζεται πάντα στα κρίσιμα σημεία.

Aσταμάτητη είναι η ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα του Σάκοτα μπορεί να ζορίστηκε στη Σλοβακία, αλλά τελικά επικράτησε της Λέβιτσε με 71-69. Έτσι πήγε στο 3/3 στον όμιλο το BCL και έφτασε τις 7 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Ένωση έπαιξε με τη... φωτιά αλλά δεν κάηκε, αφού είχε σε εκπληκτική μέρα τον Φρανκ Μπάρτλεϊ με 21 πόντους, 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ, ενώ στα τελευταία κρίσιμα λεπτά κουβάλησε την ομάδα του.

Το Gazzetta γράφει για τον περιφερειακό της Βασίλισσας που εκπληρώνει τις προσδοκίες που έχουν από αυτόν στην ομάδα και δεν φοβάται να βγει μπροστά στα κρίσιμα.

Ο Μπάρτλεϊ ήταν clutch και υπέγραψε το διπλό

Κάθε προπονητής θέλει να έχει στο ρόστερ παίκτες που δεν φοβούνται να πάρουν την ευθύνη που νιώθουν καλά όταν τα ματς είναι... θρίλερ και δεν προτιμούν να κάνουν το βήμα πίσω για να αναλάβει κάποιος άλλος.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ δείχνει μέχρι στιγμής στη σεζόν πως είναι ένας παίκτης που θέλει τη μπάλα στα χέρια του όταν αυτή... καίει. Έχει την προσωπικότητα να βγει μπροστά στα οριακά ματς και να γίνει ο παράγοντας που θα οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.

Εκει λοιπόν που η Λέβιτσε δείχνει να έχει το momentum, ο βασικός shooting έδειξε την κλάση του και το clutch στοιχείο του. Ισοφάρισε σε 64-64, τρία λεπτά για το τέλος, ενώ με φοβερό γκολ φάουλ έβαλε μπροστά την Ένωση για το 67-69, 1:30 για τη λήξη. Πάλι πήρε την ευθύνη για να γράψει το 67-71, 1:12 πριν τελειώσει το ματς.

Άγχωσε τους Σλοβάκους και τους έδωσε να καταλάβουν πως το ματς θα το πάρει μόνος του, ότι και αν κάνουν. Takeover από τον Φρανκ για να κρατήσει η Βασίλισσα στο σερί των νικών και να αγκαλιάσει την πρωτιά στον όμιλο.

Σταθερός, ποιοτικός, σκόρερ

Ο Φρανκ είναι ένα παιδί που δεν.... χαμπαριάζει, δεν... καταλαβαίνει ακόμα και αν όλα διαλύονται γύρω του. Ο Ντράγκαν Σάκοτα τον ήξερε καλά και από πριν κι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να πειστεί ο παίκτης και να έρθει στην Ένωση το καλοκαίρι, κερδίζοντας και τον ΠΑΟΚ που ήθελε να τον κρατήσει.

Ο Σερβοέλληνας τεχνικός έχει εξαιρετική άποψη για τον Μπάρτλεϊ (τον ήξερε και από το ιταλικό πρωτάθλημα και την Μπρίντιζι) και κατάφερε να βοηθήσει να έρθει η υπόθεση στα... μέτρα της ΑΕΚ. Στον... γάμο έπαιξε ρόλο και η επιθυμία του παίκτη και η προοπτική να συνεργαστεί με τον Ντράγκαν Σάκοτα. Το... connection των δύο ήταν καταλυτικό για να συνεχίσει την καριέρα του ο παίκτης στην ΑΕΚ και να μας δείχνει όλα αυτά τα εντυπωσιακά στο παρκέ.

Ο Μπάρτλεϊ είναι ένας από τους δύο πιο σταθερούς παίκτες της Ένωσης στο σκοράρισμα μαζί με τον Σίλβα. Έχει 12.7 πόντους με 38% τρίποντο στο BCL, ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει 16.3 πόντους μέσο όρο με 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, αλλά και το απίθανο 52.4% τρίποντα.

Είναι σταθερότατος το τελευταίο διάστημα και μετρά τρία από τα πέντε τελευταία ματς με 15+ πόντους, ενώ στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία είχε 13+ πόντους. Πάντα ψηλά στο σκοράρισμα, την καθοδηγεί την ομάδα σε μια περίοδο που έχει 7 σερί νίκες.

Ένα... κλειδί στα σχέδια του Σάκοτα. Αποδεικνύει ήδη πως η Ένωση έκανε την τέλεια επιλογή, βάζοντας τον στο ρόστερ της. Την δικαιώνει σε κάθε εμφανισή του και νιώθει υπέροχα στην ΑΕΚ.

Η ποικιλία του στην επίθεση

Ο Μπάρτλεϊ μπορεί να βρει στόχο τόσο ως spot up shooter όσο και μετά από ντρίμπλα. Η γκαμα του είναι μεγάλη. Σε ορισμένες περιπτώσεις παίρνει off ball screen και σηκώνεται αμέσως για να εκτελέσει με το που πάρει τη μπάλα.

Τίμιο πρώτο βήμα που τον βοηθά είτε να πάει βαθιά μέσα στη ρακέτα και να τελειώσει τη φάση από κοντά, είτε να βρει τον απαραίτητο χώρο και χρόνο για να σταματήσει και από μέση απόσταση, έχοντας αφήσει λίγο πίσω τον αντίπαλο του. Παίρνει καλά τα screen των συμπαικτών του, ενώ μπορεί να τελειώσει και φάσεις με επαφή, το περίφημο shoot in traffic.

Τιμιότατος και στις iso καταστάσεις, κάτι που θα ξεκλειδώσει άμυνες και κατά τη διάρκεια της νέας σεζόν που έρχεται. Το γεγονός πως είναι καλός σκόρερ δεν σημαίνει πως δεν βοηθά και με τη δημιουργία όπου χρειαστεί. Ξέρει να διαβάζει τις αντίπαλες άμυνες και να μοιράζει και ασίστ. Απρόβλεπτος στις επιλογές του στην επίθεση, κάτι που κάνει πιο δύσκολο το μαρκάρισμα του. Μπορεί να πάρει εξίσου καλά δεξί και αριστερό διάδρομο και να βρει το πλεονέκτημα σε κάθε φάση για να το εκμεταλλευτεί.