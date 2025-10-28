Λέβιτσε - ΑΕΚ 69-71: Τρόμαξε η ΑΕΚ, αλλά με clutch Μπάρτλεϊ αγκάλιασε την πρωτιά

Νίκος Καρφής

Η ΑΕΚ ζορίστηκε κόντρα στη Λέβιτσε, αλλά ο Μπάρτλεϊ το πήρε πάνω του και οδήγησε την Ένωση στη νίκη με 71-69 για το 3/3 στο BCL.

«Τρένο» η ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα του Σάκοτα αν και δυσκολεύτηκε, τελικά κατάφερε να επικρατήσει της Λέβιτσε με 71-69 στη Σλοβακία και με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 3-0 στον όμιλο του BCL. O Mπάρτλεϊ... κουβάλησε την Ένωση στα τελευταία λεπτά με μεγάλα καλάθια. Με αυτό το διπλό η Βασίλισσα μετρά 7 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Κιβιμάκι αστόχησε στο τρίποντο που θα μπορούσε να ρίξει την ΑΕΚ στο καναβάτσο, αλλά η ομάδα του Σάκοτα συνεχίζει το αήττητο σερί της. Στο 1-2 έπεσε η ομάδα της Σλοβακίας.

Ο Μπάρτλεϊ σταμάτησε στους 21 πόντους, ενώ ο Σίλβα ήταν διπλός με 13 πόντους και 14 ριμπάουντ και ο Γκρέι είχε 16 πόντους με 8 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ο ΜακΓκίλ είχε 20 πόντους και 7 ασίστ.

Για την Ένωση δεν αγωνίστηκε ο Κατσίβελης, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση. Η ΑΕΚ είχε 24/66 εντός παιδιάς, αλλά δεν στοίχισε. Ωστόσο σίγουρα η εικόνα της θα έπρεπε να είναι πολύ καλύτερη και λόγω της διαφοράς ποιότητας που έχει με τη Λέβιτσε.

 

Λέβιτσε - ΑΕΚ: Το ματς

Ο Μπάρτλεϊ ξεκίνησε εξαιρετικά το ματς και έκανε το 12-17 με τρίποντο, έχοντας τους 11 από τους 17 πρώτους πόντους της ΑΕΚ στο ματς με την Λέβιτσε. Ένα τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου στην αρχή της δεύτερης περιόδου έφερε την Ένωση στο +6 για το 17-22. Ένα 7-0 της Λέβιτσε έκανε το 24-26 στο 13', αφού ο Γκέιμπ Ντόρσεϊ ευστόχησε για τρεις.Ο Σίλβα άρχισε και εκείνος να ανεβάζει ρυθμούς, με την ομάδα του Σάκοτα όμως να μην μπορεί να ξεφύγει στο σκορ και τους Σλοβάκους να μειώνουν σε 26-28. Η ΑΕΚ σούταρε με 4/17 τρίποντα στο ημίχρονο, κάτι που δεν της επέτρεψε να ξεφύγει στο ημίχρονο το οποίο τελείωσε με 36-38

Ο Χαραλαμπόπουλος με τρίποντο έκανε το 45-53 στο 27' και έδωσε αέρα οκτώ πόντων στην Βασίλισσα. Η Λέβιτσε με τον Ντόρσεϊ μείωσε σε 51-56 στο τέλος της τρίτης περιόδου. Ο Σίλβα έφτασε εύκολα στο double double και είχε 13 πόντους με 12 ριμπάουντ στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου. Ο Κιβιμάκι έκανε 64-62, όμως ο Μπάρτλεί έκανε το 67-69 στο 38'. Ο παίκτης της Ένωσης έγραψε το 67-71 για να μειώσει ο Κιβιμάκι σε 69-71 στα 34 δευτερόλεπτα. To σκορ παρέμεινε, αφού ο Κιβιμάκι αστόχησε σε τρίποντο στο τέλος και η ΑΕΚ πανηγύρισε το διπλό.

Tα δεκάλεπτα: 17-19, 36-38, 51-56, 69-71

Ο MVP... ήταν ο Μπάρτλεϊ με 21 πόντους και μεγάλα καλάθια στο τέλος, αλλά και ο Σίλβα με 13 πόντους και 14 ριμπάουντ.
O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο ΜακΓκίλ με 20 πόντους και 7 ασίστ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ηταν τα 14 ριμπάουντ του Σίλβα.

Patrioti LeviceFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Rickey McGill *40:00206/1833.33%3/1030%3/837.5%5/683.33%02272340-217
3Patrik Pazicky00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
5Andre Wesson Jr *34:33143/742.86%1/333.33%2/450%6/785.71%33601411-813
7Gabe Dorsey24:3173/742.86%2/366.67%1/425%0/00%1451200069
12Aatu Kivimaki *31:48104/1233.33%3/475%1/812.5%1/1100%02213100-74
15Boris Bojanovsky *18:4484/4100%4/4100%0/00%0/20%21315000410
21Daniel Chaban00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
31Will Carius *33:4571/911.11%0/40%1/520%4/666.67%18922120-29
47Samuel Solcansky00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
55Alex Krajcovic01:1900/00%0/00%0/00%0/00%00002000-20
5Akol Mawein15:2031/425%1/425%0/00%1/250%0441321215
Team/Coaches15600
TOTAL2006922/6136.07%14/3243.75%8/2927.59%17/2470.83%8293713201183
AEK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0RaiQuan Gray *32:56168/1457.1%8/1361.5%0/10%0/10%35812010919
1Gaios Skordilis06:1600/10%0/10%0/00%0/00%10110000-51
4Dimitris Katsivelis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
7Dimitris Flionis *20:4900/30%0/10%0/20%0/00%13404130-43
9Lukas Lekavicius28:38102/633.3%2/366.7%0/30%6/6100%05542200113
11Nikos Arsenopoulos04:4221/250%1/1100%0/10%0/00%01100010-33
15Marko Pecarski00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
19Mindaugas Kuzminskas10:1500/40%0/10%0/30%0/00%01111000-11-2
24Frank Bartley *35:18217/1450%4/850%3/650%4/580%11232501514
25Adonis Arms *16:4231/1010%0/50%1/520%0/00%11201123-10
30Chris Silva *30:33133/742.9%3/742.9%0/00%7/887.5%5914245201121
33Vasilis Charalampopoulos13:5162/540%0/20%2/366.7%0/00%0440300087
Team/Coaches22410
TOTAL2007124/6636.4%18/4242.9%6/2425%17/2085%14324612201494
@Photo credits: INTIME
     

