Η ΑΕΚ ζορίστηκε κόντρα στη Λέβιτσε, αλλά ο Μπάρτλεϊ το πήρε πάνω του και οδήγησε την Ένωση στη νίκη με 71-69 για το 3/3 στο BCL.

«Τρένο» η ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα του Σάκοτα αν και δυσκολεύτηκε, τελικά κατάφερε να επικρατήσει της Λέβιτσε με 71-69 στη Σλοβακία και με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 3-0 στον όμιλο του BCL. O Mπάρτλεϊ... κουβάλησε την Ένωση στα τελευταία λεπτά με μεγάλα καλάθια. Με αυτό το διπλό η Βασίλισσα μετρά 7 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Κιβιμάκι αστόχησε στο τρίποντο που θα μπορούσε να ρίξει την ΑΕΚ στο καναβάτσο, αλλά η ομάδα του Σάκοτα συνεχίζει το αήττητο σερί της. Στο 1-2 έπεσε η ομάδα της Σλοβακίας.

Ο Μπάρτλεϊ σταμάτησε στους 21 πόντους, ενώ ο Σίλβα ήταν διπλός με 13 πόντους και 14 ριμπάουντ και ο Γκρέι είχε 16 πόντους με 8 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ο ΜακΓκίλ είχε 20 πόντους και 7 ασίστ.

Για την Ένωση δεν αγωνίστηκε ο Κατσίβελης, ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση. Η ΑΕΚ είχε 24/66 εντός παιδιάς, αλλά δεν στοίχισε. Ωστόσο σίγουρα η εικόνα της θα έπρεπε να είναι πολύ καλύτερη και λόγω της διαφοράς ποιότητας που έχει με τη Λέβιτσε.

Λέβιτσε - ΑΕΚ: Το ματς

Ο Μπάρτλεϊ ξεκίνησε εξαιρετικά το ματς και έκανε το 12-17 με τρίποντο, έχοντας τους 11 από τους 17 πρώτους πόντους της ΑΕΚ στο ματς με την Λέβιτσε. Ένα τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου στην αρχή της δεύτερης περιόδου έφερε την Ένωση στο +6 για το 17-22. Ένα 7-0 της Λέβιτσε έκανε το 24-26 στο 13', αφού ο Γκέιμπ Ντόρσεϊ ευστόχησε για τρεις.Ο Σίλβα άρχισε και εκείνος να ανεβάζει ρυθμούς, με την ομάδα του Σάκοτα όμως να μην μπορεί να ξεφύγει στο σκορ και τους Σλοβάκους να μειώνουν σε 26-28. Η ΑΕΚ σούταρε με 4/17 τρίποντα στο ημίχρονο, κάτι που δεν της επέτρεψε να ξεφύγει στο ημίχρονο το οποίο τελείωσε με 36-38

Ο Χαραλαμπόπουλος με τρίποντο έκανε το 45-53 στο 27' και έδωσε αέρα οκτώ πόντων στην Βασίλισσα. Η Λέβιτσε με τον Ντόρσεϊ μείωσε σε 51-56 στο τέλος της τρίτης περιόδου. Ο Σίλβα έφτασε εύκολα στο double double και είχε 13 πόντους με 12 ριμπάουντ στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου. Ο Κιβιμάκι έκανε 64-62, όμως ο Μπάρτλεί έκανε το 67-69 στο 38'. Ο παίκτης της Ένωσης έγραψε το 67-71 για να μειώσει ο Κιβιμάκι σε 69-71 στα 34 δευτερόλεπτα. To σκορ παρέμεινε, αφού ο Κιβιμάκι αστόχησε σε τρίποντο στο τέλος και η ΑΕΚ πανηγύρισε το διπλό.

Tα δεκάλεπτα: 17-19, 36-38, 51-56, 69-71

Ο MVP... ήταν ο Μπάρτλεϊ με 21 πόντους και μεγάλα καλάθια στο τέλος, αλλά και ο Σίλβα με 13 πόντους και 14 ριμπάουντ.

O KΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... ήταν ο ΜακΓκίλ με 20 πόντους και 7 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... ηταν τα 14 ριμπάουντ του Σίλβα.

Patrioti Levice FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Rickey McGill * 40:00 20 6/18 33.33% 3/10 30% 3/8 37.5% 5/6 83.33% 0 2 2 7 2 3 4 0 -2 17 3 Patrik Pazicky 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Andre Wesson Jr * 34:33 14 3/7 42.86% 1/3 33.33% 2/4 50% 6/7 85.71% 3 3 6 0 1 4 1 1 -8 13 7 Gabe Dorsey 24:31 7 3/7 42.86% 2/3 66.67% 1/4 25% 0/0 0% 1 4 5 1 2 0 0 0 6 9 12 Aatu Kivimaki * 31:48 10 4/12 33.33% 3/4 75% 1/8 12.5% 1/1 100% 0 2 2 1 3 1 0 0 -7 4 15 Boris Bojanovsky * 18:44 8 4/4 100% 4/4 100% 0/0 0% 0/2 0% 2 1 3 1 5 0 0 0 4 10 21 Daniel Chaban 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 Will Carius * 33:45 7 1/9 11.11% 0/4 0% 1/5 20% 4/6 66.67% 1 8 9 2 2 1 2 0 -2 9 47 Samuel Solcansky 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 Alex Krajcovic 01:19 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 -2 0 5 Akol Mawein 15:20 3 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 1/2 50% 0 4 4 1 3 2 1 2 1 5 Team/Coaches 1 5 6 0 0 TOTAL 200 69 22/61 36.07% 14/32 43.75% 8/29 27.59% 17/24 70.83% 8 29 37 13 20 11 8 3