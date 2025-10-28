Σάκοτα: «Στο τέλος δείξαμε χαρακτήρα»

O Nτράγκαν Σάκοτα στάθηκε στα τελευταία λεπτά του ματς με τη Λέβιτσε, όπου η ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα.

«Τρένο» η ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα του Σάκοτα μπορεί να τρόμαξε, αλλά άντεξε και επικράτησε με 71-69 στη Σλοβακία της Λέβιτσε. Με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 3-0 στον όμιλο του BCL. O Mπάρτλεϊ... κουβάλησε την Ένωση στα τελευταία λεπτά με μεγάλα καλάθια και τελείωσε στους 21 πόντους.

Μετά το τέλος του ματς, ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και στάθηκε στο χαρακτήρα της ομάδας του στο τέλος, αλλά και στην απουσία του Κατσίβελη.

«Μιλήσαμε για τον αντίπαλο, είπαμε ότι δεν έπρεπε να τους υποτιμήσουμε γιατί έχουν καλούς παίκτες. Αποδείχθηκε στο τέλος. Χάσαμε έναν παίκτη στο rotation, πολύ σημαντικό για εμάς, τον Κατσίβελη. Στο τέλος δείξαμε χαρακτήρα. Σε όλο το παιχνίδι ήμασταν μπροστά και αξίζαμε παραπάνω τη νίκη. Έπαιξε εξαιρετικά η Λεβίτσε, πολύ καλός οργανισμός. Καλή συνέχεια στο μέλλον», ανέφερε.