Για ακόμα μία αγωνιστική το BCL έδωσε στη δημοσιότητα την ερμηνεία για τις αποφάσεις των διαιτητών σε συγκεκριμένες φάσεις.

Το Basketball Champions League συνεχίζει, όπως κάνει κάθε χρόνο, να δημοσιεύει εξηγήσεις σε όλα τα δύσκολα σφυρίγματα των παιχνιδιών κάθε εβδομάδες.

Έτσι έγινε και στη 2η εβδομάδα των αγώνων, με τη διοργάνωση να εξηγεί και να δίνει στο κοινό να καταλάβει τον λόγο ορισμένων σφυριγμάτων.

Όπως έγινε και στο παιχνίδι του Προμηθέα στην έδρα της Λέγκια Βαρσοβίας. Συγκεκριμένα, υπήρξε μία φάση προς το φινάλε της 3ης περιόδου, όπου και σφυρίχτηκε αντιαθλητικό στον Ευδόξιο Καπετάκη.

Σφύριγμα που κρίθηκε σωστό από τη διοργάνωση, με την εξής εξήγηση. «Ο επιτιθέμενος με τη λευκή φανέλα και το νούμερο #11 δέχεται πάσα και αρχίζει να ντριμπλάρει την μπάλα. Ο αμυντικός με τη μαύρη φανέλα και τον αριθμό #8 δημιουργεί μια αντικανονική επαφή και ο διαιτητής καταλογίζει αντιαθλητικό φάουλ.

Άρθρο 37.1.1: Αντιαθλητικό φάουλ είναι μια επαφή παίκτη η οποία είναι:

Επαφή με έναν αντίπαλο που δεν προσπαθεί νόμιμα να παίξει απευθείας την μπάλα εντός του πνεύματος και της πρόθεσης των κανόνων.

Αποτέλεσμα: Σωστή απόφαση από τον διαιτητή. Η αντικανονική επαφή που δημιουργήθηκε από τον αμυντικό πληρούσε ένα από τα κριτήρια για να θεωρηθεί αντιαθλητικό φάουλ».

