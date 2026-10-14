Προμηθέας - Τρίερ 83-87: Πρώτη ήττα στο FIBA Europe Cup

Προμηθέας - Τρίερ 83-87: Πρώτη ήττα στο FIBA Europe Cup

Γιώργος Κούβαρης
Προμηθέας - Τρίερ 83-87: Πρώτη ήττα στο FIBA Europe Cup

bet365

Ο Προμηθέας δεν τα κατάφερε στην Πάτρα απέναντι στην Τρίερ και γνώρισε την πρώτη του ήττα στο FIBA Europe Cup με 83-87.

Αν και προσπάθησε να πάρει τα ηνία του αγώνα στην 3η περίοδο έχοντας ένα μομέντουμ με αποτέλεσμα να βρεθεί στο +5, ο Προμηθέας στο τέλος δεν μπόρεσε να διπλασιάσει τις νίκες του στο FIBA Europe Cup και ηττήθηκε με 83-87.

Στον πάγκο βρέθηκε ο Μιχάλης Μιχελάκος ως υπηρεσιακός προπονητής μετά την απομάκρυνση του Γιώργου Βόβορα, με τους Πατρινούς να αναζητούν τον επόμενο τεχνικό στην ομάδα. Ο Νιου Γουίλιαμς είχε 23 πόντους με 5/9 τρίποντα, ενώ ο Σάνον Έβανς πρόσθεσε άλλους 17 πόντους και 5 ασίστ, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσει την δουλειά για την ομάδα του.

Προμηθέας - Τρίερ: Ο αγώνας

Η γερμανική ομάδα ξεκίνησε πολύ πιο δυνατά το παιχνίδι στην Πάτρα και βρέθηκε να προηγείται με 11 πόντους διαφορά (7-18) και παρά την επιστροφή του Προμηθέα σε απόσταση μίας κατοχής (15-18 στο 6') κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα έως και το τέλος της 1ης περιόδου (19-25). Ο Μιχελάκης μοίρασε την μπάλα και το σκοράρισμα και με αυτόν τον τρόπο ο Προμηθέας δεν άφησε την Τρίερ να ξεφύγει περισσότερο στο σκορ (41-44), με το πρώτο ημίχρονο να κλείνει στο +8 για τους Γερμανούς (41-49).

Στην 3η περίοδο η ομάδα της Πάτρας έφερε τα πάνω-κάτω και όχι μόνο «ψαλίδισε» την διαφορά αλλά προηγήθηκε και με 70-65 έχοντας πάρει ολοκληρωτικά το μομέντουμ του αγώνα έχοντας σε τρομερό βράδυ τον Νιου Γουίλιαμς. Όμως και πάλι η Τρίερ έτρεξε ένα σερί 8-0 και βρήκε την ευκαιρία να προηγηθεί εκ νέου στο παιχνίδι (70-73) με τη λήξη της 3ης περιόδου. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων αυτό το διάστημα στάθηκε αρκετό για τη γερμανική ομάδα προκειμένου να διπλασιάσει τις νίκες της και να υποχρεώσει τον Προμηθέα στην πρώτη του ήττα μετά τη νίκη που είχε σημειώσει την περασμένη εβδομάδα στο Κόσσοβο. .

 

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 41-49, 70-73, 83-87.

PROMITHEAS PATRAS BC
# PLAYERMINPTS2P3PFTFG%ORDRTRASTTOSTLBLPFFD+/-PIR
STARTERS
26 NEW WILLIAMS *31:51234/45/90/169.2%01123103-419
11 SHANNON EVANS *28:41172/62/87/728.6%02253403--1015
16 GEORGIOS KALAITZAKIS *20:3862/30/12/450.0%03331314-411
9 JAKE FORRESTER *26:2491/50/07/920.0%14532002-69
98 ARNOLDAS KULBOKA *26:1081/32/40/042.9%02201002-05
BENCH
12 NIKOS DIPLAROS21:2661/11/31/250.0%03374304--512
4 KENDAL COLEMAN25:2163/50/10/050.0%25711102--1211
8 EVDOXIOS KAPETAKIS15:0262/20/22/250.0%01100103--36
21 PERIKLIS KOUROUPAKIS03:5120/30/02/20.0%20201001--10
29 ALEX ANTETOKOUNMPO00:3600/00/00/0-00000000--30
1 APOSTOLOS NIKOLAIDIS00:0000/00/00/0-00000000-00
15 IOANNIS RALLIS00:0000/00/00/0-00000000-00
TEAM TOTALS8316/3210/2821/2743.3%72431211613125--88

VET-CONCEPT GLADIATORS TRIER
# PLAYERMINPTS2P3PFTFG%ORDRTRASTTOSTLBLPFFD+/-PIR
STARTERS
55 ELI BROOKS *23:10183/43/63/460.0%02265301-1519
35 EJ ONU *15:02157/90/11/170.0%21301002--314
27 MORITZ KRIMMER *20:3862/20/12/366.7%16711301-714
15 JORDAN ROLAND *22:39110/12/45/540.0%00013202-168
5 JUSTIN SIMON *16:3642/20/20/050.0%02211004-74
BENCH
12 MARTEN LINSSEN17:49101/20/08/850.0%03300003-312
1 AUSTIN CROWLEY18:2482/31/61/133.3%04452200--1111
8 BEHNAM YAKHCHALI18:3130/01/40/025.0%13421001--15
2 TERRELL HARRIS18:1730/01/20/050.0%01133102--94
35 MAIK ZIRBES07:0921/10/00/0100.0%12302004-43
9 MARCO HOLLERSBACHER16:5552/30/21/140.0%00012002--111
21 EVANS RAPIEQUE04:5020/00/22/20.0%01100000-31
TEAM TOTALS8720/278/3023/2549.1%62733202111023--97
@Photo credits: FIBA
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     

    FIBA EUROPE CUP Τελευταία Νέα