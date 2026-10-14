Ο Προμηθέας δεν τα κατάφερε στην Πάτρα απέναντι στην Τρίερ και γνώρισε την πρώτη του ήττα στο FIBA Europe Cup με 83-87.

Αν και προσπάθησε να πάρει τα ηνία του αγώνα στην 3η περίοδο έχοντας ένα μομέντουμ με αποτέλεσμα να βρεθεί στο +5, ο Προμηθέας στο τέλος δεν μπόρεσε να διπλασιάσει τις νίκες του στο FIBA Europe Cup και ηττήθηκε με 83-87.

Στον πάγκο βρέθηκε ο Μιχάλης Μιχελάκος ως υπηρεσιακός προπονητής μετά την απομάκρυνση του Γιώργου Βόβορα, με τους Πατρινούς να αναζητούν τον επόμενο τεχνικό στην ομάδα. Ο Νιου Γουίλιαμς είχε 23 πόντους με 5/9 τρίποντα, ενώ ο Σάνον Έβανς πρόσθεσε άλλους 17 πόντους και 5 ασίστ, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσει την δουλειά για την ομάδα του.

Προμηθέας - Τρίερ: Ο αγώνας

Η γερμανική ομάδα ξεκίνησε πολύ πιο δυνατά το παιχνίδι στην Πάτρα και βρέθηκε να προηγείται με 11 πόντους διαφορά (7-18) και παρά την επιστροφή του Προμηθέα σε απόσταση μίας κατοχής (15-18 στο 6') κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα έως και το τέλος της 1ης περιόδου (19-25). Ο Μιχελάκης μοίρασε την μπάλα και το σκοράρισμα και με αυτόν τον τρόπο ο Προμηθέας δεν άφησε την Τρίερ να ξεφύγει περισσότερο στο σκορ (41-44), με το πρώτο ημίχρονο να κλείνει στο +8 για τους Γερμανούς (41-49).

Στην 3η περίοδο η ομάδα της Πάτρας έφερε τα πάνω-κάτω και όχι μόνο «ψαλίδισε» την διαφορά αλλά προηγήθηκε και με 70-65 έχοντας πάρει ολοκληρωτικά το μομέντουμ του αγώνα έχοντας σε τρομερό βράδυ τον Νιου Γουίλιαμς. Όμως και πάλι η Τρίερ έτρεξε ένα σερί 8-0 και βρήκε την ευκαιρία να προηγηθεί εκ νέου στο παιχνίδι (70-73) με τη λήξη της 3ης περιόδου. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων αυτό το διάστημα στάθηκε αρκετό για τη γερμανική ομάδα προκειμένου να διπλασιάσει τις νίκες της και να υποχρεώσει τον Προμηθέα στην πρώτη του ήττα μετά τη νίκη που είχε σημειώσει την περασμένη εβδομάδα στο Κόσσοβο. .

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 41-49, 70-73, 83-87.

PROMITHEAS PATRAS BC # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 26 NEW WILLIAMS * 31:51 23 4/4 5/9 0/1 69.2% 0 1 1 2 3 1 0 3 - 4 19 11 SHANNON EVANS * 28:41 17 2/6 2/8 7/7 28.6% 0 2 2 5 3 4 0 3 - -10 15 16 GEORGIOS KALAITZAKIS * 20:38 6 2/3 0/1 2/4 50.0% 0 3 3 3 1 3 1 4 - 4 11 9 JAKE FORRESTER * 26:24 9 1/5 0/0 7/9 20.0% 1 4 5 3 2 0 0 2 - 6 9 98 ARNOLDAS KULBOKA * 26:10 8 1/3 2/4 0/0 42.9% 0 2 2 0 1 0 0 2 - 0 5 BENCH 12 NIKOS DIPLAROS 21:26 6 1/1 1/3 1/2 50.0% 0 3 3 7 4 3 0 4 - -5 12 4 KENDAL COLEMAN 25:21 6 3/5 0/1 0/0 50.0% 2 5 7 1 1 1 0 2 - -12 11 8 EVDOXIOS KAPETAKIS 15:02 6 2/2 0/2 2/2 50.0% 0 1 1 0 0 1 0 3 - -3 6 21 PERIKLIS KOUROUPAKIS 03:51 2 0/3 0/0 2/2 0.0% 2 0 2 0 1 0 0 1 - -1 0 29 ALEX ANTETOKOUNMPO 00:36 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -3 0 1 APOSTOLOS NIKOLAIDIS 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 15 IOANNIS RALLIS 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 TEAM TOTALS 83 16/32 10/28 21/27 43.3% 7 24 31 21 16 13 1 25 - - 88