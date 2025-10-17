Ο Κρις Σίλβα αναδείχθηκε σε MVP της δεύτερης αγωνιστικής του BCL.

Η ΑΕΚ κατάφερε να φτάσει σε δεύτερη νίκη στο BCL καθώς υποδέχθηκε στη Sunel Arena τη Σολόνκι και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 91-77, έχοντας σε τρομερό βράδυ τον Κρις Σίλβα.

Ο φόργουορντ του «δικεφάλου» ήταν για μία ακόμη φορά ένας από τους πιο εντυπωσιακούς παίκτες των «κιτρινόμαυρων». Για την ακρίβεια ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας σημειώσει 19 πόντους με 6/7 δίποντα και 7/8 βολές ενώ παράλληλα, στα 28 λεπτά που πέρασε εντός παρκέ, μέτρησε 6 ριμπάουντ (5 αμυντικά) ενώ είχε επίσης 2 ασίστ.

Για αυτόν τον λόγο συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της αγωνιστικής ενώ παράλληλα αναδείχθηκε σε MVP.

Ο Κρις Σίλβα στη δράση