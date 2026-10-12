Ο Προμηθέας μέσω ανακοίνωσής του έκανε γνωστή τη λύση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Βόβορα.

Ο Γιώργος Βόβορας αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Προμηθέα με την ΚΑΕ να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας της με τον Έλληνα τεχνικό. Μάλιστα, ο ίδιος επισημοποίησε στο Gazzetta τη συγκεκριμένη εξέλιξη πριν πάρει γίνει γνωστό δημόσια.

Να τονιστεί ότι ο Γιούρι Ζντοβτς, είναι από τους τεχνικούς που έχουν.... κυκλώσει στον σύλλογο, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία ενόψει της συνέχειας στη σεζόν.

H ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας ΒΙΚΟΣ COLA ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιώργο Βόβορα.

Σύσσωμη η διοίκηση καθώς και το επιτελείο της ομάδας θέλει να ευχαριστήσει τον άνθρωπο και προπονητή Γιώργο για το ήθος του και την προσφορά του και να του ευχηθεί καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Οι διοικούντες την ΚΑΕ αναγνωρίζουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί και θα πράξουν τα δεόντα, πάντα με γνώμονα το καλό του Συλλόγου και το Όραμα το οποίο έχουν για την ομάδα».