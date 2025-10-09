Καρδίτσα: Με τον Τζέφερσον η κορυφαία πεντάδα της πρεμιέρας του BCL
Η πρεμιέρα της σεζόν 2025-26 του Basketball Champions League ολοκληρώθηκε. Οι ελληνικές ομάδες μπήκαν με το... δεξί στη νέα αγωνιστική περίοδο, με την ΑΕΚ να έχει επικρατήσει της Ρίγα με 69-53 και την Καρδίτσα να έχει γράψει ιστορία στο Βέλγιο, έχοντας λυγίσει στην παράταση την Οστάνδη με 95-93.
Μάλιστα, ένας από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας από τη Θεσσαλία κατάφερε μέσα από την επίδοσή του να βρεθεί στην κορυφαία πεντάδα της πρώτης αγωνιστικής. Συγκεκριμένα ο Μπράντον Τζέφερσον.
Ο Αμερικάνος γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας σημειώσει 23 πόντους (3/4 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 2/3 βολές) ενώ παράλληλα είχε επίσης από 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ σε 33:45 λεπτά εντός παρκέ.
Μαζί του βρίσκεται ο Χαβιέρ Μάνφορντ της Χολόν, ο Ράιλαντ Χολτ της Σζολνόκι, ο Φαμπιάν Γουάιτ Τζούνιορ της Γαλατάσαραϊ και ο Μάρεκ Μπλάζεβιτς της Τόφας.
Who‘s you‘re Player of the Week? ⭐ Vote below!— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 9, 2025
🇬🇷 Brandon Jefferson - @askarditsas
🇹🇷 Fabian White Jr - @GSBasketbol
🇮🇱 Xavier Munford - @HapoelHolonBCL
🇹🇷 Marek Blazevic - @TofasSporKulubu
🇭🇺 Ryland Holt - @SzolnokiOlaj#BasketballCL | #SeasonX
