Ο Μπράντον Τζέφερσον της Καρδίτσας ήταν ένας από τους πέντε παίκτες που ξεχώρισαν στην πρώτη αγωνιστική του BCL.

Η πρεμιέρα της σεζόν 2025-26 του Basketball Champions League ολοκληρώθηκε. Οι ελληνικές ομάδες μπήκαν με το... δεξί στη νέα αγωνιστική περίοδο, με την ΑΕΚ να έχει επικρατήσει της Ρίγα με 69-53 και την Καρδίτσα να έχει γράψει ιστορία στο Βέλγιο, έχοντας λυγίσει στην παράταση την Οστάνδη με 95-93.

Μάλιστα, ένας από τους κορυφαίους παίκτες της ομάδας από τη Θεσσαλία κατάφερε μέσα από την επίδοσή του να βρεθεί στην κορυφαία πεντάδα της πρώτης αγωνιστικής. Συγκεκριμένα ο Μπράντον Τζέφερσον.

Ο Αμερικάνος γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας σημειώσει 23 πόντους (3/4 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 2/3 βολές) ενώ παράλληλα είχε επίσης από 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ σε 33:45 λεπτά εντός παρκέ.

Μαζί του βρίσκεται ο Χαβιέρ Μάνφορντ της Χολόν, ο Ράιλαντ Χολτ της Σζολνόκι, ο Φαμπιάν Γουάιτ Τζούνιορ της Γαλατάσαραϊ και ο Μάρεκ Μπλάζεβιτς της Τόφας.