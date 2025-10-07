Σε μια ημέρα που ο Βασιλιάς ΛεΜπρόν Τζέιμς ανέβασε τις προσδοκίες, αλλά απογοήτευσε με τη δεύτερη... Decision, ήρθε η Βασίλισσα ΑΕΚ για να περάσει σαν σίφουνας από τη Ρίγα με 69-53 για την πρεμιέρα του BCL.

Μπορεί ο Βασιλιάς (ΛεΜπρόν Τζέιμς) να απογοήτευσε με την δεύτερη Decision του με τις προσδοκίες που είχε δημιουργήσει, αλλά από την πλευρά της η Βασίλισσα (ΑΕΚ) δεν έκανε το ίδιο. Η ομάδα του Σάκοτα ήταν εντυπωσιακή στην πρεμιέρα της στο BCL και επικράτησε εύκολα με 69-53 μέσα στη Ρίγα. Bάζει βάσεις πρωτιάς η ΑΕΚ, παίζοντας εξαιρετική άμυνα.

Η Ένωση ήταν διαβασμένη κόντρα στους Λετονούς, βρήκε λύσεις σε άμυνα και επίθεση και έφτασε στη νίκη. Από την πλευρά της ομάδας του Σάκοτα ο Κατσίβελης τελείωσε με 13 πόντους. Ο Φλιώνης είχε 8 πόντους με 5 ριμπάουντ.

Για τους ηττημένους ο Πόρτερ τελείωσε με 16 πόντους, αλλά δεν μπορούσε με τίποτα να σώσει την ομάδα του από την ήττα.

Ρίγα - ΑΕΚ: Το ματς

Η ΑΕΚ έκανε το τέλειο πρώτο δεκάλεπτο, με τον Κατσίβελη να γράφει το 12-28 με τρίποντο στην τελευταία επίθεση. Η Ρίγα τα έσπαγε από το τρίποντο και σούταρε με 1/7 μέχρι το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ο Κατσίβελης με γκολ φάουλ έκανε το 16-31 στο 13'. Ο Κατσίβελης είχε κέφια και με τρίποντο έγραψε το 18-34 στα μέσα της περιόδου. Η Ένωση συνέχισε να ελέγχει την αναμέτρηση και πήγε στο ημίχρονο με το σκορ στο 24-41. Πολύ διαβασμένη η ομάδα του Σάκοτα στα πρώτα 20 λεπτά.

Η Ένωση συνέχισε να κάνει ότι θέλει στο ματς και ο Φλιώνης έγραψε το 28-45 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Αλλά η Ρίγα δεν τα παράταση και έριξε τη διαφορά στους 10 για το 35-45, με τον Λεϊμάνις να πηγαίνει στη γραμμή των βολών και τον Σάκοτα να καλεί timeout. Η Ένωση δεν πτοήθηκε και με τον Κουζμίνσκας έκανε το 40-53 στο 29'.

Ο Πόρτερ μείωσε με 47-60 στο 35', αλλά ο Μπάρτλεϊ απάντησε για το 47-63. Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει και η Ένωση ξεκίνησε με διπλό στο BCL.

Τα δεκάλεπτα: 12-28, 24-41, 40-57, 53-69

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η ΑΕΚ ήταν καλύτερη σε όλο το ματς και έκανε τη Ρίγα να σουτάρει με 4/22 τρίποντα.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ O... Κατσίβελης ήταν εξαιρετικός και πρώτος σκόρερ με 13 πόντους.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Φλιώνης με 8 πόντους και 8 ριμπάουντ και ο Γκρέι με 6 πόντους και 8 ασίστ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μπέρτανς με 4 πόντους και 1/5 τρίποντα.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Πόρτερ το πάλεψε με 16 πόντους.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η άμυνα της ΑΕΚ και οι 8 ασίστ του Γκρέι

VEF Riga FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Zahir Porter * 28:08 16 7/13 53.8% 7/9 77.8% 0/4 0% 2/2 100% 0 5 5 3 3 2 1 1 -13 18 1 Rodrigo Bumeisters 13:52 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 1 4 0 0 0 -10 3 5 Adrians Andzevs * 17:20 5 2/5 40% 1/3 33.3% 1/2 50% 0/2 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 -11 2 7 Rihards Aleksandrovs 07:38 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 1 1 -2 3 9 Dairis Bertans * 27:35 4 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 1/2 50% 0 3 3 0 4 0 1 0 0 3 12 Ricards Vanags 00:57 2 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 15 Arnaldo Toro * 28:30 6 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 5 3 8 1 2 2 1 1 -10 11 32 Rostyslav Novitskyi * 27:14 10 4/7 57.1% 4/7 57.1% 0/0 0% 2/4 50% 1 3 4 0 3 1 0 1 -10 9 35 Jekabs Niedra 04:22 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1 44 Kristaps Kilps 21:44 2 0/10 0% 0/4 0% 0/6 0% 2/2 100% 0 1 1 0 1 4 1 0 -18 -10 55 Toms Leimanis 22:40 8 2/8 25% 0/4 0% 2/4 50% 2/4 50% 1 2 3 2 3 2 1 0 -5 4 Illya Sydorov 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Team/Coaches 1 3 4 1 1 TOTAL 200 53 19/55 34.5% 15/33 45.5% 4/22 18.2% 11/20 55% 9 24 33 8 23 12 6 4