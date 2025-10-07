Ρίγα - ΑΕΚ 53-69: «Βασιλιά» περιμένατε, Βασίλισσα στη Ρίγα... πήρατε

Νίκος Καρφής

Σε μια ημέρα που ο Βασιλιάς ΛεΜπρόν Τζέιμς ανέβασε τις προσδοκίες, αλλά απογοήτευσε με τη δεύτερη... Decision, ήρθε η Βασίλισσα ΑΕΚ για να περάσει σαν σίφουνας από τη Ρίγα με 69-53 για την πρεμιέρα του BCL.

Μπορεί ο Βασιλιάς (ΛεΜπρόν Τζέιμς) να απογοήτευσε με την δεύτερη Decision του με τις προσδοκίες που είχε δημιουργήσει, αλλά από την πλευρά της η Βασίλισσα (ΑΕΚ) δεν έκανε το ίδιο. Η ομάδα του Σάκοτα ήταν εντυπωσιακή στην πρεμιέρα της στο BCL και επικράτησε εύκολα με 69-53 μέσα στη Ρίγα. Bάζει βάσεις πρωτιάς η ΑΕΚ, παίζοντας εξαιρετική άμυνα.

Η Ένωση ήταν διαβασμένη κόντρα στους Λετονούς, βρήκε λύσεις σε άμυνα και επίθεση και έφτασε στη νίκη. Από την πλευρά της ομάδας του Σάκοτα ο Κατσίβελης τελείωσε με 13 πόντους. Ο Φλιώνης είχε 8 πόντους με 5 ριμπάουντ.

Για τους ηττημένους ο Πόρτερ τελείωσε με 16 πόντους, αλλά δεν μπορούσε με τίποτα να σώσει την ομάδα του από την ήττα.

Ρίγα - ΑΕΚ: Το ματς

Η ΑΕΚ έκανε το τέλειο πρώτο δεκάλεπτο, με τον Κατσίβελη να γράφει το 12-28 με τρίποντο στην τελευταία επίθεση. Η Ρίγα τα έσπαγε από το τρίποντο και σούταρε με 1/7 μέχρι το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ο Κατσίβελης με γκολ φάουλ έκανε το 16-31 στο 13'. Ο Κατσίβελης είχε κέφια και με τρίποντο έγραψε το 18-34 στα μέσα της περιόδου. Η Ένωση συνέχισε να ελέγχει την αναμέτρηση και πήγε στο ημίχρονο με το σκορ στο 24-41. Πολύ διαβασμένη η ομάδα του Σάκοτα στα πρώτα 20 λεπτά.

Η Ένωση συνέχισε να κάνει ότι θέλει στο ματς και ο Φλιώνης έγραψε το 28-45 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Αλλά η Ρίγα δεν τα παράταση και έριξε τη διαφορά στους 10 για το 35-45, με τον Λεϊμάνις να πηγαίνει στη γραμμή των βολών και τον Σάκοτα να καλεί timeout. Η Ένωση δεν πτοήθηκε και με τον Κουζμίνσκας έκανε το 40-53 στο 29'.

Ο Πόρτερ μείωσε με 47-60 στο 35', αλλά ο Μπάρτλεϊ απάντησε για το 47-63. Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει και η Ένωση ξεκίνησε με διπλό στο BCL.

Τα δεκάλεπτα: 12-28, 24-41, 40-57, 53-69

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η ΑΕΚ ήταν καλύτερη σε όλο το ματς και έκανε τη Ρίγα να σουτάρει με 4/22 τρίποντα.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ O... Κατσίβελης ήταν εξαιρετικός και πρώτος σκόρερ με 13 πόντους.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Φλιώνης με 8 πόντους και 8 ριμπάουντ και ο Γκρέι με 6 πόντους και 8 ασίστ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μπέρτανς με 4 πόντους και 1/5 τρίποντα.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Πόρτερ το πάλεψε με 16 πόντους.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η άμυνα της ΑΕΚ και οι 8 ασίστ του Γκρέι

VEF RigaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Zahir Porter *28:08167/1353.8%7/977.8%0/40%2/2100%05533211-1318
1Rodrigo Bumeisters13:5200/00%0/00%0/00%0/00%02214000-103
5Adrians Andzevs *17:2052/540%1/333.3%1/250%0/20%01111000-112
7Rihards Aleksandrovs07:3800/00%0/00%0/00%0/00%01101011-23
9Dairis Bertans *27:3541/520%0/00%1/520%1/250%0330401003
12Ricards Vanags00:5721/250%1/1100%0/10%0/00%1010000012
15Arnaldo Toro *28:3062/450%2/450%0/00%2/450%53812211-1011
32Rostyslav Novitskyi *27:14104/757.1%4/757.1%0/00%2/450%13403101-109
35Jekabs Niedra04:2200/10%0/10%0/00%0/00%00000000-2-1
44Kristaps Kilps21:4420/100%0/40%0/60%2/2100%01101410-18-10
55Toms Leimanis22:4082/825%0/40%2/450%2/450%12323210-54
Illya Sydorov00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
Team/Coaches13411
TOTAL2005319/5534.5%15/3345.5%4/2218.2%11/2055%924338231264
AEK BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0RaiQuan Gray *25:0263/742.86%3/650%0/10%0/00%044832301315
1Gaios Skordilis06:1100/10%0/10%0/00%0/00%11224110-23
4Dimitrios Katsivelis25:33135/955.56%3/560%2/450%1/1100%066101211818
7Dimitris Flionis *21:4881/520%1/333.33%0/20%6/6100%2352220009
11Lukas Lekavicius19:1431/333.33%1/1100%0/20%1/250%12320020157
15Nikos Arsenopoulos10:2831/333.33%1/250%0/10%1/250%0000000020
19Marko Pecarski10:3420/10%0/00%0/10%2/2100%02202010124
24Mindaugas Kuzminskas14:4693/742.86%1/250%2/540%1/1100%01121101198
25Frank Bartley *21:3572/825%1/250%1/616.67%2/366.67%04401100-43
30Adonis Arms *09:1452/366.67%1/250%1/1100%0/00%00002100-33
33Chris Silva *10:5972/2100%2/2100%0/00%3/475%11204200-36
36Vasilis Charalampopoulos24:3661/520%1/1100%0/40%4/4100%03313000136
Team/Coaches52701
TOTAL2006921/5438.89%15/2755.56%6/2722.22%21/2584%10293918221292
     

