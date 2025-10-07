Μπορεί ο Βασιλιάς (ΛεΜπρόν Τζέιμς) να απογοήτευσε με την δεύτερη Decision του με τις προσδοκίες που είχε δημιουργήσει, αλλά από την πλευρά της η Βασίλισσα (ΑΕΚ) δεν έκανε το ίδιο. Η ομάδα του Σάκοτα ήταν εντυπωσιακή στην πρεμιέρα της στο BCL και επικράτησε εύκολα με 69-53 μέσα στη Ρίγα. Bάζει βάσεις πρωτιάς η ΑΕΚ, παίζοντας εξαιρετική άμυνα.
Η Ένωση ήταν διαβασμένη κόντρα στους Λετονούς, βρήκε λύσεις σε άμυνα και επίθεση και έφτασε στη νίκη. Από την πλευρά της ομάδας του Σάκοτα ο Κατσίβελης τελείωσε με 13 πόντους. Ο Φλιώνης είχε 8 πόντους με 5 ριμπάουντ.
Για τους ηττημένους ο Πόρτερ τελείωσε με 16 πόντους, αλλά δεν μπορούσε με τίποτα να σώσει την ομάδα του από την ήττα.
Katsivelis called bank! #BasketballCL I @aekbcgr pic.twitter.com/7isPd79ZzB— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 7, 2025
Ρίγα - ΑΕΚ: Το ματς
Η ΑΕΚ έκανε το τέλειο πρώτο δεκάλεπτο, με τον Κατσίβελη να γράφει το 12-28 με τρίποντο στην τελευταία επίθεση. Η Ρίγα τα έσπαγε από το τρίποντο και σούταρε με 1/7 μέχρι το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ο Κατσίβελης με γκολ φάουλ έκανε το 16-31 στο 13'. Ο Κατσίβελης είχε κέφια και με τρίποντο έγραψε το 18-34 στα μέσα της περιόδου. Η Ένωση συνέχισε να ελέγχει την αναμέτρηση και πήγε στο ημίχρονο με το σκορ στο 24-41. Πολύ διαβασμένη η ομάδα του Σάκοτα στα πρώτα 20 λεπτά.
Η Ένωση συνέχισε να κάνει ότι θέλει στο ματς και ο Φλιώνης έγραψε το 28-45 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Αλλά η Ρίγα δεν τα παράταση και έριξε τη διαφορά στους 10 για το 35-45, με τον Λεϊμάνις να πηγαίνει στη γραμμή των βολών και τον Σάκοτα να καλεί timeout. Η Ένωση δεν πτοήθηκε και με τον Κουζμίνσκας έκανε το 40-53 στο 29'.
Ο Πόρτερ μείωσε με 47-60 στο 35', αλλά ο Μπάρτλεϊ απάντησε για το 47-63. Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει και η Ένωση ξεκίνησε με διπλό στο BCL.
Τα δεκάλεπτα: 12-28, 24-41, 40-57, 53-69
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... η ΑΕΚ ήταν καλύτερη σε όλο το ματς και έκανε τη Ρίγα να σουτάρει με 4/22 τρίποντα.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ O... Κατσίβελης ήταν εξαιρετικός και πρώτος σκόρερ με 13 πόντους.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Φλιώνης με 8 πόντους και 8 ριμπάουντ και ο Γκρέι με 6 πόντους και 8 ασίστ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Μπέρτανς με 4 πόντους και 1/5 τρίποντα.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Πόρτερ το πάλεψε με 16 πόντους.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η άμυνα της ΑΕΚ και οι 8 ασίστ του Γκρέι
Got it ✅ — you want the **same styled HTML table** as the Lithuania one, but with the **VEF Riga data** you provided. Here’s the full, ready-to-use version (you can copy and paste it directly into your page or HTML editor): ```html
|VEF Riga
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Zahir Porter *
|28:08
|16
|7/13
|53.8%
|7/9
|77.8%
|0/4
|0%
|2/2
|100%
|0
|5
|5
|3
|3
|2
|1
|1
|-13
|18
|1
|Rodrigo Bumeisters
|13:52
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|4
|0
|0
|0
|-10
|3
|5
|Adrians Andzevs *
|17:20
|5
|2/5
|40%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|-11
|2
|7
|Rihards Aleksandrovs
|07:38
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|-2
|3
|9
|Dairis Bertans *
|27:35
|4
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|1/5
|20%
|1/2
|50%
|0
|3
|3
|0
|4
|0
|1
|0
|0
|3
|12
|Ricards Vanags
|00:57
|2
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|15
|Arnaldo Toro *
|28:30
|6
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|5
|3
|8
|1
|2
|2
|1
|1
|-10
|11
|32
|Rostyslav Novitskyi *
|27:14
|10
|4/7
|57.1%
|4/7
|57.1%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|1
|3
|4
|0
|3
|1
|0
|1
|-10
|9
|35
|Jekabs Niedra
|04:22
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|-1
|44
|Kristaps Kilps
|21:44
|2
|0/10
|0%
|0/4
|0%
|0/6
|0%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|1
|0
|-18
|-10
|55
|Toms Leimanis
|22:40
|8
|2/8
|25%
|0/4
|0%
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|1
|2
|3
|2
|3
|2
|1
|0
|-5
|4
|Illya Sydorov
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Team/Coaches
|1
|3
|4
|1
|1
|TOTAL
|200
|53
|19/55
|34.5%
|15/33
|45.5%
|4/22
|18.2%
|11/20
|55%
|9
|24
|33
|8
|23
|12
|6
|4
|AEK BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|RaiQuan Gray *
|25:02
|6
|3/7
|42.86%
|3/6
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|8
|3
|2
|3
|0
|13
|15
|1
|Gaios Skordilis
|06:11
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|4
|1
|1
|0
|-2
|3
|4
|Dimitrios Katsivelis
|25:33
|13
|5/9
|55.56%
|3/5
|60%
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|0
|6
|6
|1
|0
|1
|2
|1
|18
|18
|7
|Dimitris Flionis *
|21:48
|8
|1/5
|20%
|1/3
|33.33%
|0/2
|0%
|6/6
|100%
|2
|3
|5
|2
|2
|2
|0
|0
|0
|9
|11
|Lukas Lekavicius
|19:14
|3
|1/3
|33.33%
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|1
|2
|3
|2
|0
|0
|2
|0
|15
|7
|15
|Nikos Arsenopoulos
|10:28
|3
|1/3
|33.33%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|19
|Marko Pecarski
|10:34
|2
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|12
|4
|24
|Mindaugas Kuzminskas
|14:46
|9
|3/7
|42.86%
|1/2
|50%
|2/5
|40%
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|1
|19
|8
|25
|Frank Bartley *
|21:35
|7
|2/8
|25%
|1/2
|50%
|1/6
|16.67%
|2/3
|66.67%
|0
|4
|4
|0
|1
|1
|0
|0
|-4
|3
|30
|Adonis Arms *
|09:14
|5
|2/3
|66.67%
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|0
|-3
|3
|33
|Chris Silva *
|10:59
|7
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|1
|1
|2
|0
|4
|2
|0
|0
|-3
|6
|36
|Vasilis Charalampopoulos
|24:36
|6
|1/5
|20%
|1/1
|100%
|0/4
|0%
|4/4
|100%
|0
|3
|3
|1
|3
|0
|0
|0
|13
|6
|Team/Coaches
|5
|2
|7
|0
|1
|TOTAL
|200
|69
|21/54
|38.89%
|15/27
|55.56%
|6/27
|22.22%
|21/25
|84%
|10
|29
|39
|18
|22
|12
|9
|2
