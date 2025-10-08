Η Καρδίτσα ζει μεγάλες στιγμές, με την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου να παίρνει τη νίκη στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ιστορίας της την Οστάνδη (και μάλιστα εκτός έδρας) με 93-95!

Η Καρδίτσα στην μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας της!

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, στο πρώτο ευρωπαϊκό ματς της ιστορίας του συλλόγου, επικράτησε στο Βέλγιο της Οστάνδης (93-95) και ξεκίνησε με το δεξί το... ταξίδι της στο Basketball Champions League!

Ο Μέλσον με ένα μεγάλο τρίποντο έστειλε το παιχνίδι στην παράταση (83-83 κ.α.), όμως εκεί η Καρδίτσα άντεξε στην πίεση και πήρε την μεγάλη νίκη (93-95), κάνοντας ένα μαγικό ξεκίνημα στην ευρωπαϊκή της παρουσία.

Οστάνδη - Καρδίτσα: Το ματς

Μετά από ένα κλειστό πρώτο δεκάλεπτο (21-21) η Καρδίτσα βρήκε τα πατήματά της και πήρε ένα μικρό προβάδισμα (26-31, 13'), ενώ έφτασε και στο +8 (32-40, 18'), πριν πάει στο ημίχρονο με το σκορ στο 39-45.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Οστάνδη αντέδρασε και με όλο την άμυνά της πήρε το προβάδισμα (54-52, 25'), ενώ λίγο μετά ξέφυγε, κάνοντας το σκορ 63-56 (29').

Εν τέλει το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 63-58, με την Καρδίτσα να κάνει στην συνέχεια την αντεπίθεσή της. Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου με ένα επιμέρους 3-8 ισοφάρισε (66-66, 33') και με τον Τζέφερσον βρέθηκε και να προηγείται (69-71) στα 4' πριν το τέλος.

Ένα μεγάλο τρίποντο του Γιάκοβ λίγο μετά έκανε το σκορ 78-78, όμως ο ασταμάτητος Τζέφερσον με τρίποντο έκανε το σκορ 78-81 (38'), ενώ οι βολές του Έλις έστειλαν την Καρδίτσα στο +3 (80-83) στα 3'' για το φινάλε. Αυτό το διάστημα ήταν αρκετό για τους γηπεδούχους όμως, που με τρίποντο του Μέλσον έκαναν το 83-83, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Εκεί, η Καρδίτσα άντεξε στην πίεση, έβγαλε τρομερές άμυνες στο τέλος και έτσι πανηγύρισε μια ιστορική νίκη, παίρνοντας το «διπλό» στην πρώτη αναμέτρηση της ιστορίας της εκτός συνόρων!

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ … Άντεξε την πίεση στο τέλος και αντέδρασε μετά το τρίποντο που Μέλσον στην παράταση.

… Άντεξε την πίεση στο τέλος και αντέδρασε μετά το τρίποντο που Μέλσον στην παράταση. Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ … Ο Μπράντον Τζέφερσον με 23 πόντους, 5 τρίποντα και 5 ασίστ.

… Ο Μπράντον Τζέφερσον με 23 πόντους, 5 τρίποντα και 5 ασίστ. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ … Έλις με 14 πόντους, Χόρκλερ με 12 και Γουίγκινς με 10 και 12 ριμπάουντ.

… Έλις με 14 πόντους, Χόρκλερ με 12 και Γουίγκινς με 10 και 12 ριμπάουντ. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΙ … Σάκελ που έμεινε άποντος με 0/5 εντός παιδιάς και Μπούισε που μέτησε 3 πόντους με 1/4 τρίποντα.

… Σάκελ που έμεινε άποντος με 0/5 εντός παιδιάς και Μπούισε που μέτησε 3 πόντους με 1/4 τρίποντα. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ … Συγκλονιστικός ο Νοαμ Γιάκοβ με 27 πόντους και 8 ασίστ, ενώ 20 πρόσθεσε και ο Εστράδα.

… Συγκλονιστικός ο Νοαμ Γιάκοβ με 27 πόντους και 8 ασίστ, ενώ 20 πρόσθεσε και ο Εστράδα. ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ … Η αντίδραση της Καδρίτσας στην παράταση και το πώς ξεπέρασε την ψυχρολουσία της ισοφάρισης.

… Η αντίδραση της Καδρίτσας στην παράταση και το πώς ξεπέρασε την ψυχρολουσία της ισοφάρισης. ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Που η Καρδίτσα δεν έκανε φάουλ στην τελευταία επίθεση της Οστάνδης στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 39-45, 63-58, 83-83, 93-35 (παρ.)

Filou Oostende FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Kevin Obanor 04:37 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 0 0 -3 2 1 Aaron Estrada * 32:27 20 7/16 43.8% 5/12 41.7% 2/4 50% 4/4 100% 0 7 7 3 0 2 1 0 -1 20 4 Simon Buysse 24:05 3 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 0 1 2 3 3 0 0 -10 0 7 Jordan Schakel 09:52 0 0/5 0% 0/1 0% 0/4 0% 0/0 0% 1 0 1 2 4 0 0 0 4 -2 8 Daan Pieters 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Joppe Mennes * 24:33 4 2/5 40% 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 5 1 6 1 1 1 0 2 -9 9 15 Silas Melson * 29:27 11 4/7 57.1% 1/3 33.3% 3/4 75% 0/0 0% 0 3 3 1 3 2 2 0 -6 12 16 Max Fiedler 16:18 6 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 2 4 6 0 2 3 0 0 8 8 17 Haris Bratanovic * 19:53 9 2/9 22.2% 2/8 25% 0/1 0% 5/6 83.3% 2 1 3 1 3 0 1 1 -4 7 30 Moussa Sylla 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 Pierre-Antoine Gillet * 36:13 13 5/9 55.6% 2/3 66.7% 3/6 50% 0/0 0% 3 5 8 2 3 0 0 0 2 19 99 Noam Yaacov 27:34 27 5/11 45.5% 1/4 25% 4/7 57.1% 13/15 86.7% 0 2 2 8 4 2 1 0 9 28 Team/Coaches 2 3 5 0 0 TOTAL 225 93 29/70 41.4% 16/39 41% 13/31 41.9% 22/25 88% 16 28 44 20 24 13 5 3