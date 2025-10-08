Οστάνδη - Καρδίτσα 93-95: Ιστορική νίκη για τους Θεσσαλούς στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο τους

Η Καρδίτσα ζει μεγάλες στιγμές, με την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου να παίρνει τη νίκη στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ιστορίας της την Οστάνδη (και μάλιστα εκτός έδρας) με 93-95!

Η Καρδίτσα στην μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας της!

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, στο πρώτο ευρωπαϊκό ματς της ιστορίας του συλλόγου, επικράτησε στο Βέλγιο της Οστάνδης (93-95) και ξεκίνησε με το δεξί το... ταξίδι της στο Basketball Champions League!

Ο Μέλσον με ένα μεγάλο τρίποντο έστειλε το παιχνίδι στην παράταση (83-83 κ.α.), όμως εκεί η Καρδίτσα άντεξε στην πίεση και πήρε την μεγάλη νίκη (93-95), κάνοντας ένα μαγικό ξεκίνημα στην ευρωπαϊκή της παρουσία.

Οστάνδη - Καρδίτσα: Το ματς

Μετά από ένα κλειστό πρώτο δεκάλεπτο (21-21) η Καρδίτσα βρήκε τα πατήματά της και πήρε ένα μικρό προβάδισμα (26-31, 13'), ενώ έφτασε και στο +8 (32-40, 18'), πριν πάει στο ημίχρονο με το σκορ στο 39-45.

 

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Οστάνδη αντέδρασε και με όλο την άμυνά της πήρε το προβάδισμα (54-52, 25'), ενώ λίγο μετά ξέφυγε, κάνοντας το σκορ 63-56 (29').

Εν τέλει το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 63-58, με την Καρδίτσα να κάνει στην συνέχεια την αντεπίθεσή της. Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου με ένα επιμέρους 3-8 ισοφάρισε (66-66, 33') και με τον Τζέφερσον βρέθηκε και να προηγείται (69-71) στα 4' πριν το τέλος.

Ένα μεγάλο τρίποντο του Γιάκοβ λίγο μετά έκανε το σκορ 78-78, όμως ο ασταμάτητος Τζέφερσον με τρίποντο έκανε το σκορ 78-81 (38'), ενώ οι βολές του Έλις έστειλαν την Καρδίτσα στο +3 (80-83) στα 3'' για το φινάλε. Αυτό το διάστημα ήταν αρκετό για τους γηπεδούχους όμως, που με τρίποντο του Μέλσον έκαναν το 83-83, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Εκεί, η Καρδίτσα άντεξε στην πίεση, έβγαλε τρομερές άμυνες στο τέλος και έτσι πανηγύρισε μια ιστορική νίκη, παίρνοντας το «διπλό» στην πρώτη αναμέτρηση της ιστορίας της εκτός συνόρων!

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Άντεξε την πίεση στο τέλος και αντέδρασε μετά το τρίποντο που Μέλσον στην παράταση.
  • Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ… Ο Μπράντον Τζέφερσον με 23 πόντους, 5 τρίποντα και 5 ασίστ.
  • ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… Έλις με 14 πόντους, Χόρκλερ με 12 και Γουίγκινς με 10 και 12 ριμπάουντ.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΙ… Σάκελ που έμεινε άποντος με 0/5 εντός παιδιάς και Μπούισε που μέτησε 3 πόντους με 1/4 τρίποντα.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Συγκλονιστικός ο Νοαμ Γιάκοβ με 27 πόντους και 8 ασίστ, ενώ 20 πρόσθεσε και ο Εστράδα.
  • ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Η αντίδραση της Καδρίτσας στην παράταση και το πώς ξεπέρασε την ψυχρολουσία της ισοφάρισης.
  • ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Που η Καρδίτσα δεν έκανε φάουλ στην τελευταία επίθεση της Οστάνδης στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 39-45, 63-58, 83-83, 93-35 (παρ.)

Filou OostendeFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Kevin Obanor04:3700/00%0/00%0/00%0/00%02201000-32
1Aaron Estrada *32:27207/1643.8%5/1241.7%2/450%4/4100%07730210-120
4Simon Buysse24:0531/425%0/00%1/425%0/00%10123300-100
7Jordan Schakel09:5200/50%0/10%0/40%0/00%101240004-2
8Daan Pieters00:0100/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
11Joppe Mennes *24:3342/540%2/450%0/10%0/00%51611102-99
15Silas Melson *29:27114/757.1%1/333.3%3/475%0/00%03313220-612
16Max Fiedler16:1863/475%3/475%0/00%0/00%2460230088
17Haris Bratanovic *19:5392/922.2%2/825%0/10%5/683.3%21313011-47
30Moussa Sylla00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
31Pierre-Antoine Gillet *36:13135/955.6%2/366.7%3/650%0/00%35823000219
99Noam Yaacov27:34275/1145.5%1/425%4/757.1%13/1586.7%02284210928
Team/Coaches23500
TOTAL2259329/7041.4%16/3941%13/3141.9%22/2588%16284420241353

Karditsa IaponikiFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Demajeo Wiggins *16:36105/955.6%5/955.6%0/00%0/40%931213001316
2Brandon Jefferson *33:45238/1457.1%3/475%5/1050%2/366.7%13454200123
3Noah Horchler28:10123/742.9%3/742.9%0/00%6/6100%33604011516
4El Ellis III *32:51145/1241.7%4/850%1/425%3/475%13442010-615
5Michail Liapis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
11Thomas Zevgaras00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
12Nikolaos Diplaros26:1293/933.3%2/450%1/520%2/2100%03354120612
14Leonidas Kaselakis *28:2194/944.4%3/560%1/425%0/00%0550231128
21Georgios Kamperidis18:5962/540%0/10%2/450%0/00%1120402087
23Damien Jefferson *26:2961/520%0/30%1/250%3/475%04410010-17
24Alexander Madsen13:3763/560%3/475%0/10%0/00%11212110-87
33Robert Chougkaz00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
Team/Coaches11201
TOTAL2259534/7545.3%23/4551.1%11/3036.7%16/2369.6%1727441725893

     

