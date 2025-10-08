Οστάνδη - Καρδίτσα 93-95: Ιστορική νίκη για τους Θεσσαλούς στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο τους
Η Καρδίτσα στην μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας της!
Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, στο πρώτο ευρωπαϊκό ματς της ιστορίας του συλλόγου, επικράτησε στο Βέλγιο της Οστάνδης (93-95) και ξεκίνησε με το δεξί το... ταξίδι της στο Basketball Champions League!
Ο Μέλσον με ένα μεγάλο τρίποντο έστειλε το παιχνίδι στην παράταση (83-83 κ.α.), όμως εκεί η Καρδίτσα άντεξε στην πίεση και πήρε την μεγάλη νίκη (93-95), κάνοντας ένα μαγικό ξεκίνημα στην ευρωπαϊκή της παρουσία.
Οστάνδη - Καρδίτσα: Το ματς
Μετά από ένα κλειστό πρώτο δεκάλεπτο (21-21) η Καρδίτσα βρήκε τα πατήματά της και πήρε ένα μικρό προβάδισμα (26-31, 13'), ενώ έφτασε και στο +8 (32-40, 18'), πριν πάει στο ημίχρονο με το σκορ στο 39-45.
Στο τρίτο δεκάλεπτο η Οστάνδη αντέδρασε και με όλο την άμυνά της πήρε το προβάδισμα (54-52, 25'), ενώ λίγο μετά ξέφυγε, κάνοντας το σκορ 63-56 (29').
Εν τέλει το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 63-58, με την Καρδίτσα να κάνει στην συνέχεια την αντεπίθεσή της. Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου με ένα επιμέρους 3-8 ισοφάρισε (66-66, 33') και με τον Τζέφερσον βρέθηκε και να προηγείται (69-71) στα 4' πριν το τέλος.
Ένα μεγάλο τρίποντο του Γιάκοβ λίγο μετά έκανε το σκορ 78-78, όμως ο ασταμάτητος Τζέφερσον με τρίποντο έκανε το σκορ 78-81 (38'), ενώ οι βολές του Έλις έστειλαν την Καρδίτσα στο +3 (80-83) στα 3'' για το φινάλε. Αυτό το διάστημα ήταν αρκετό για τους γηπεδούχους όμως, που με τρίποντο του Μέλσον έκαναν το 83-83, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.
Εκεί, η Καρδίτσα άντεξε στην πίεση, έβγαλε τρομερές άμυνες στο τέλος και έτσι πανηγύρισε μια ιστορική νίκη, παίρνοντας το «διπλό» στην πρώτη αναμέτρηση της ιστορίας της εκτός συνόρων!
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Άντεξε την πίεση στο τέλος και αντέδρασε μετά το τρίποντο που Μέλσον στην παράταση.
- Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ… Ο Μπράντον Τζέφερσον με 23 πόντους, 5 τρίποντα και 5 ασίστ.
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… Έλις με 14 πόντους, Χόρκλερ με 12 και Γουίγκινς με 10 και 12 ριμπάουντ.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΙ… Σάκελ που έμεινε άποντος με 0/5 εντός παιδιάς και Μπούισε που μέτησε 3 πόντους με 1/4 τρίποντα.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Συγκλονιστικός ο Νοαμ Γιάκοβ με 27 πόντους και 8 ασίστ, ενώ 20 πρόσθεσε και ο Εστράδα.
- ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Η αντίδραση της Καδρίτσας στην παράταση και το πώς ξεπέρασε την ψυχρολουσία της ισοφάρισης.
- ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Που η Καρδίτσα δεν έκανε φάουλ στην τελευταία επίθεση της Οστάνδης στην κανονική διάρκεια του αγώνα.
Τα δεκάλεπτα: 21-21, 39-45, 63-58, 83-83, 93-35 (παρ.)
