Τζέφερσον: «Το ηθικό μας δείχνει ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε»

Ο γκαρντ της Καρδίτσας Μπράντον Τζέφερσον αναφέρθηκε στη νίκη επί της Μυκόνου και υπεραμύνθηκε πως «είμαστε καλή ομάδα».

Η Καρδίτσα επικράτησε με 103-77 της Μυκόνου, στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και ο Αμερικανός γκαρντ των Θεσσαλών, Μπράντον Τζέφερσον, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio, όπου αναφέρθηκε στην επιτυχία της ομάδας του.

Ο Αμερικανός άσος σχολίασε τις συνεχόμενες ήττες και εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη συνέχεια .

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τη νίκη επί της Μυκόνου: «Ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος ήταν ένα σκληρό διάστημα. Είχαμε πολλά συνεχόμενα παιχνίδια, δεν κερδίσαμε παιχνίδι στο πρωτάθλημα για πάνω από δύο μήνες, οπότε χρειαζόμασταν ξεκούραση. Στη διακοπή των Εθνικών ομάδων δουλέψαμε καλά, ήμασταν προετοιμασμένοι και πήραμε μια μεγάλη νίκη απέναντι στη Μύκονο. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι και να μείνουμε στον νικηφόρο δρόμο».

Για το πώς είναι το συναίσθημα των συνεχόμενων ηττών: «Ήταν δύσκολο το να χάνεις όλα αυτά τα ματς στη σειρά. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στο προπονητικό staff και την ομάδα, γιατί παρουσιαζόμασταν καλύτεροι κάθε μέρα, κάθε βδομάδα. Δε θα κρυφτώ, ήταν δύσκολο, μεγάλη η πίεση όσο περνούσε ο καιρός, αλλά μείναμε μαζί και ξέραμε πως έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά στα οποία πρέπει να παρουσιαστούμε όσο καλύτεροι γίνεται. Πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό τώρα. Είμαστε καλή ομάδα».

Για το αν ένιωθε όλο αυτό το διάστημα πως αδικούν τους εαυτούς τους: «Ήταν δύσκολο διάστημα. Παίζαμε καλό μπάσκετ αλλά δεν κερδίζαμε. Ο κόσμος μάς στήριζε και νιώθαμε καλά. Δεν ξέρω αν ήταν δίκαιο ή άδικο το ότι χάσαμε τόσα πολλά ματς, σίγουρα όμως ήταν δύσκολο. Το ηθικό μας δείχνει ότι μπορούμε να πάμε ψηλά στη δύσκολη συνέχεια».

Για το αν, λόγω της μεγάλης εμπειρίας του, προσπάθησε να πείσει τους συμπαίκτες του ότι δεν αξίζουν αυτά τα αποτελέσματα: «Δεν ήταν το θέμα να τους πείσω, ήθελα να δείξω με τον τρόπο μου πως δεν πρόκειται να… παραδοθούμε. Φαίνεται ότι δουλεύω σκληρά, όλοι έκαναν το ίδιο. Είχαμε 6-7 παιχνίδια στην Ελλάδα και έπρεπε να συνεχίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προσπαθώ να δουλεύω σκληρά και να παίζω με ενέργεια ανεξαρτήτως του τι γίνεται, είτε αν νικάμε είτε αν χάνουμε».

Για το αν πιστεύει πως η Καρδίτσα μπορεί να πετύχει την παραμονή: «Ναι, είμαι αισιόδοξος. Είναι δύσκολο, αλλά το πιστεύουμε. Και τα play-offs θα μπορούσε να είναι ο στόχος μας, αλλά κι αυτό είναι δύσκολο. Η ελληνική λίγκα είναι πολύ δύσκολη, με πολλές δυνατές ομάδες και πολύ ταλέντο. Πρέπει να δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα, γιατί είμαστε το αουτσάιντερ».

Για το επερχόμενο (11/03) παιχνίδι με την Άλμπα για το BCL: «Στο πρώτο ματς στη Γερμανία παλέψαμε, αλλά χάσαμε στο τέλος. Πρέπει να μάθουμε από αυτό και να κερδίσουμε αυτό το ματς. Θα μπορούσαμε να κάνουμε τη… ζημιά στην ομάδα που “κυνηγάει” την ΑΕΚ. Μπήκαμε στη φάση των “16” και δε θέλουμε να χάσουμε όλα τα ματς. Πρέπει να παίξουμε σκληρά, να ανταποκριθούμε σωστά. Αν παίξουμε όπως με τη Μύκονο, θα είμαστε μια χαρά».

Για την απόφαση που πήρε το καλοκαίρι να έρθει στην Καρδίτσα και αν έπαιξε ρόλο η παρουσία της ομάδας στο BCL: «Όταν ο κόουτς μου τηλεφώνησε το καλοκαίρι, η πρώτη ερώτηση που μου έκανε αφορούσε το κίνητρό μου. Του είπα πως έχω πολύ κίνητρο. Αυτό ήθελε να ακούσει και κατάλαβε ότι είμαι ο τύπος παίκτη που ψάχνει. Είμαι ένας άνθρωπος με πολύ κίνητρο και είχα κίνητρο ερχόμενος εδώ να αποδείξουμε ότι ανήκει η Καρδίτσα στην Ευρώπη. Φτάσαμε στους “16” του BCL, εύχομαι να είχαμε κερδίσει και μερικά ακόμα παιχνίδια στην Ελλάδα. Πρέπει να συνεχίσουμε να μένουμε ταπεινοί. Σε κάθε ματς μπαίνουμε σαν αουτσάιντερ και μας αρέσει αυτό».

Για τις έως τώρα εντυπώσεις του από την πόλη της Καρδίτσας: «Είναι μικρή πόλη. Το φαγητό είναι απίστευτο, ο κόσμος επίσης. Η σύζυγός μου και οι κόρες μου αγαπούν που είναι εδώ. Είμαστε πολύ εντυπωσιασμένοι από την πόλη. Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Καρδίτσα. Άξιζε ξεκάθαρα η απόφασή μου να έρθω εδώ».

Για τα μελλοντικά του πλάνα: «Καταρχάς, θέλω να τελειώσω τη σεζόν δυνατά. Θα λάτρευα να γυρίσω στην Ελλάδα για την Καρδίτσα ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Η οικογένειά μου κι εγώ αγαπάμε την Ελλάδα. Ο πρώτος μου στόχος, ωστόσο, είναι να παραμείνει η Καρδίτσα στην κατηγορία και να προσπαθήσουμε να μπούμε στα play-offs κι έπειτα βλέπουμε».

