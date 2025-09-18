Σίλβα στο Gazzetta: «Αφήνω το παιχνίδι να "μιλήσει" για Μπάτλερ-Αντεμπάγιο, ξέρω καλά τον Γκρέι»

Ο Κρις Σίλβα μίλησε στο Gazzetta για την συνύπαρξη του με τον Γκρέι στη frontline, την αθλητικότητα που φέρνει στην ΑΕΚ, ενώ αποθέωσε τους πρώην συμπαίκτες του στους Χιτ.

Η ΑΕΚ... κοίταξε στα μάτια την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ και έπαιξε μαζί της παράταση, με τις δύο ομάδες να έρχονται ισόπαλες τελικά με 102-102. Ένας από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει στην προετοιμασία είναι και ο Κρις Σίλβα.

Ο πρώην NBAer προσφέρει πολλές λύσεις στον Σάκοτα με την αθλητικότητα του στη ρακέτα, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στην άμυνα της ομάδας του Γιασικεβίτσιους. Πάνω στον Αμερικανό σέντερ στηρίζουν πολλά οι άνθρωπο της Βασίλισσας. Ο βασικός σέντερ της ομάδας πρόσφερε αρκετά highlights στο ματς με τη Φενέρ, σηκώνοντας τη Sunel Arena στο πόδι.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης μίλησε στο Gazzetta και στάθηκε στη χημεία της ομάδας που θα βελτιωθεί σταδιακά, ενώ αναφέρθηκε στο παιχνίδι του Ραϊκούαν Γκρέι και πόσο ταιριάζουν τα χαρακτηριστικά τους.

Πήγε πίσω στα χρόνια του στους Χιτ και αποθέωσε τους σταρ της ομάδας εκείνη την περίοδο, Τζίμι Μπάτλερ και Μπαμ Αντεμπάγιο. Τέλος έστειλε το μήνυμα του προς τον κόσμο της ΑΕΚ και υποσχέθηκε εντυπωσιακά καρφώματα.

Αναλυτικά όσα είπε στο Gazzetta

Για το συναρπαστικό ματς με τη Φενέρ που πήγε στην παράταση: «Ήταν ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, το απόλαυσε κι ο κόσμος που ήρθε στο γήπεδο. Πιστεύω πως και οι δύο ομάδες έπαιξαν σκληρά και διεκδίκησαν μέχρι τέλους τη νίκη. Τα έδωσαν όλα στο παρκέ».

Για το αν η επίθεση της ΑΕΚ θα είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της ενόψει της σεζόν που έρχεται: «Ναι θα είναι ένα από τα πλεονεκτήματα μας.Ακόμα βρισκόμαστε στη preseason και πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να βελτιωθούμε. Χρειάζεται προσήλωση, πρέπει να δίνεις το 100% στις προπονήσεις για να γίνεται καλύτερος και τα αποτελέσματα να φαίνοντα στο παρκέ. Σιγά σιγά θα μάθουμε καλύτερα ο ένας τον άλλο και θα φτιάξουμε τη χημεία μας».

Για τη συνύπαρξη του με τον Γκρέι στη frontline: «Ξέρω καλά το παιχνίδι του. Τον θυμάμαι από τότε που έπαιζα στο Μαϊαμι. Τον αντιμετώπισα σε ορισμένες περιπτώσεις και είναι εύκολο για μένα να συνεργάζομαι στο παρκέ με τον Γκρέι. Θεωρώ πως το παιχνίδι μου ταιριάζει με εκείνο του Ραϊκουάν».

Για τη συνεργασία του με τους Μπάτλερ-Αντεμπάγιο στο Μαϊάμι: «Πέρασα υπέροχα στο Μαϊάμι, ήταν όμορφα εκεί. Δεν χρειάζεται να πω κάτι εγώ για αυτούς τους δύο, δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Το παιχνίδι... μιλάει από μόνο του. Είναι All Stars, 100% επαγγελματίες σε ότι κάνουν. Δούλεψαν σκληρά για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Ήμουν τυχερός που συνεργάστηκα μαζί τους».

«Να εκμεταλλευτούμε τη γνώση που προσφέρει ο Σάκοτα»

Για τον Σάκοτα: «Ο Σάκοτα είναι θρύλος για την ΑΕΚ. Η γνώση του για το παιχνίδι είναι πολύ βαθιά και όλοι οι παίκτες θα πρέπει να πάρουν ότι μπορούν από εκείνον. Να εκμεταλλευτούμε τη γνώση που προσφέρει. Θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα και ο Σάκοτα βοηθά πολύ σε αυτό τον τομέα».

Για το εντυπωσιακό κάρφωμα στον αιφνιδιασμό κόντρα στη Φενέρ και αν ο κόσμος θα πρέπει να περιμένει ανάλογες φάσεις από εκείνον: «Είμαι αθλητικός παίκτης. Ελπίζω και περιμένω κι άλλα εντυπωσιακά καρφώματα, θέλω να ενθουσιάσω τον κόσμο».

Για το μήνυμα του προς τον κόσμο της ΑΕΚ: «Να έχουμε όλοι μάζι μια συναρπαστική σεζόν. Να έρχονται στο γήπεδο και να μας στηρίζουν σε κάθε ματς. Να πανηγυρίσουμε νίκες όλοι παρέα. Να κερδίσουμε κάθε ματς».