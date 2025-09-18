Ο Νίκος Καρφής γράφει για την εξαιρετική ΑΕΚ κόντρα στη Φενέρ και θεωρεί πως ο κόσμος της Βασίλισσας φέτος θα απολαύσει το μπάσκετ της παρέας του Σάκοτα.

Για πολλούς τα φιλικά δεν λένε κάτι. Πρέπει να περιμένει και τις επίσημες υποχρεώσεις για να διαπιστώσεις τον βαθμό ανταπόκρισης της ομάδας. Όμως από τα φιλικά με ομαδάρες όπως η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ μπορείς να βγάλεις χρήσιμα συμπεράσματα.

Δεν ξέρω πως θα καταλήξει η σεζόν για την ΑΕΚ, δεν είμαι μάντης. Όμως με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Ένωση στα φιλικά και με τον τρόπο με τον οποίο... χτίστηκε από τους ανθρώπους της και τον σοφό Ντράγκαν Σάκοτα, θεωρώ πως ο κόσμος της θα περνάει πολύ όμορφα όταν έρχεται στη SUNEL Arena για να την δει από κοντά.

Όπως έγινε και κόντρα στη Φενέρ. Η Ένωση ήταν πολύ καλά διαβασμένη κόντρα σε μια πιο ποιοτική ομάδα προφανώς που ανήκει στο κορυφαίο επίπεδο της Euroleague. Άντεξε το υψηλό τέμπο και σκορ και πήγε παρέα με τη Φενέρ ψηλά στο 102-102. Δεν κατέβασε ποτέ στροφές.

Οι παίκτες του Σάκοτα δεν... μάσησαν και την κοίταξαν στα μάτια. Την τρόμαξαν και έπαιξαν παράταση μαζί της με το τελικό 102-102 να δείχνει πολλά. Η προσπάθεια και το θέαμα που πρόσφερε η ΑΕΚ στο παρκέ, συμπαρέσυραν τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο, ο οποίος δημιούργησε όμορφη ατμόσφαιρα.

Ποντάρω πως θα γίνει το ίδιο με πέρυσι. Η ομάδα του Σάκοτα με το ελκυστικό μπάσκετ που παίζει θα φέρει σιγά σιγά πολύ περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Θα τον κερδίσει τον κόσμο της με τις εμφανίσεις της.

Η Ένωση... χτίστηκε με σκοπό να γίνει πιο αθλητική σε σχέση με πέρυσι. Άλλωστε το πνεύμα της εποχής το απαιτεί. Το μπάσκετ εκεί... πάει. Κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί. Τρέχουμε και σουτάρουμε (ή καρφώνουμε).

Η ΑΕΚ έβαλε στη φαρέτρα της παίκτες που φημίζονται για την αθλητικότητα και την εκρηκτικότητα τους όπως ο Αρμς (λίγο να τιθασεύσει τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις του και θα είναι ακόμα καλύτερος) και ο Σίλβα. Οι δύο ήταν είναι ίσως οι κορυφαίοι των φιλικών μέχρι στιγμής.

Επίσης πρόσθεσε τον... σεσημασμένο killer που ακούει στο όνομα Φρανκ Μπάρτλεϊ και έβαλε 30 παρακαλώ σε κοτζάμ πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μοίρασε και 9 ασίστ για να μην ξεχνιόμαστε. Έκανε το τέλειο ματς. Εξαιρετικός τρίποντος, ικανός στο να εκτελέσει σε catch n' shoot καταστάσεις, είτε δημιουργώντας ο ίδιος τα σουτ του.

Η τετράδα Μπάρτλεϊ-Αρμς-Γκρέι-Σίλβα θεωρώ πως ανεβάζει επίπεδο την ΑΕΚ. Ταιριάζει πολύ ο Γκρέι με τον Σίλβα και σιγά σιγά θα το αντιληφθεί ο κόσμος περισσότερο. Καλοί αμυντικοί και οι δύο, ενώ είναι εντυπωσιακοί και εκρηκτικοί στην επίθεση.

Και άφησα τη θέση του γκαρντ που θα το... μαλακώνει το πράγμα. Θα τραβάει λίγο το χαλινάρι όταν χρειαστεί. Ο Λεκαβίτσιους είναι ένα... μαμούνι στο παρκέ που δεν σταματά να κινείται, είτε έχει την μπάλα, είτε δεν την έχει. Δεν έχει σίγουρα το σκοράρισμα του Χέιλ ή του Χαμπ που είχε πέρυσι η ΑΕΚ, αλλά σίγουρα οι επιθέσεις θα είναι πιο ορθολογικές, αφήνοντας περισσότερο το σκοράρισμα στην τετράδα που ανέφερε παραπάνω.

Ο Λιθουανός floaterάκιας είναι έξυπνη προσθήκη σε διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που είχαν περυσι τα γκαρντ της ΑΕΚ. Πάνω-κάτω στο παρκέ, με αλλαγές κατεύθυνσης και δεν φοβάται τους ψηλότερους αντιπάλους. Το λέει η καρδιά του. Ο αρχηγός Φλιώνης και φέτος θα δίνει την ηρεμία στην επίθεση, το σωστό διάβασμα και τις σπουδαίες άμυνες. Θα βουτά για να σώσει τη κάθε μπάλα σαν σωστός captain.

Και ακόμα δεν έχουν μπει για τα καλά στην... εξίσωση ο Χαραλαμπόπουλος, ο Πετσάρσκι, ο Κατσίβελης που ήταν με την Εθνική στο χάλκινο της Ρίγα. Kαι δεν έχω αναφερθεί στον σπουδαίο Κουζμίνσκας που θα μιλά και φέτος στα κρίσιμα. Περιμένω να δω μάχες και από τους Αρσενόπουλο και Σκορδίλη. Nα κερδίσουν τα λεπτά τους.

Η τριάδα για fun to watch ΑΕΚ

Η Ένωση ήταν πολύ ωραία στο... μάτι και πέρυσι. Επιθετικά ήταν εκ των κορυφαίων ομάδων του BCL. Απολάμβανες τα ματς στη SUNEL Arena ειδικά από ένα σημείο της σεζόν και μετά.

Φέτος υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να δούμε ακόμα πιο fun to watch ΑΕΚ. Και σε αυτό μεγάλο ρόλο θα παίξουν οι τρεις κύριοι. Μπάρτλεϊ, Άρμς και Σίλβα.

Η ΑΕΚ κερδίζει σε αθλητικότητα, ταχύτητα και γλυκαίνει πολύ το παιχνίδι της στην επίθεση. Και οι τρεις δίνουν κάτι το αναπάντεχο, είναι... οδοστρωτήρες, ο καθένας με τον τρόπο του.

Μην σας κάνει εντύπωση η 100άρα με τη Φενέρ. Θα δούμε κι άλλα ματς που η ΑΕΚ θα φτάσει τους 100 είτε θα τους πλησιάσει. Αυτό που δεν θα πρέπει να αμελήσει είναι άμυνα της.

Να μην παρασυρθεί από το uptempo παιχνίδι της. Πρέπει να είναι ισορροπημένη όσο γίνεται.

Τα χαρακτηριστικά του ρόστερ και οι προσθήκες το φετινό καλοκαίρι δείχνουν πάντως πως η ΑΕΚ θα είναι πιο αθλητική, πιο γρήγορη από περυσι και ποντάρω πως θα είναι και πιο fun to watch. Eίδα μια ομάδα κόντρα στη Φενέρ που δεν θέλει να αφήσει το... πόδι από το γκάζι, ειδικά όταν θα παίζει μπροστά στον κόσμο της.

Και για αυτό τον λόγο καλό θα είναι να στηρίξουν όλοι την προσπάθεια που γίνεται και να γίνουμε πολλοί στη SUNEL Arena.