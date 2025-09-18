Φλιώνης στο Gazzetta: «Η αύρα του Σάκοτα σε εμπνέει, το συστατικό για το βήμα παραπάνω»

Ο αρχηγός της ΑΕΚ, Δημήτρης Φλιώνης μίλησε στο Gazzetta για την ευθύνη που έχει, τη στόχευση της ομάδας και το τεράστιο κεφάλαιο Ντράγκαν Σάκοτα για την Βασίλισσα.

Ο Δημήτρης Φλιώνης μετά το τέλος της περασμένης σεζόν, αποτελούσε προτεραιότητα της ΑΕΚ ώστε να αρχίσει η διαμόρφωση του ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Όλα πήγαν καλά και έτσι ο αρχηγός της Ένωσης παρέμεινε στη Sunel Arena μέχρι και το 2028. Μάκης Αγγελόπουλος και Ντράγκαν Σάκοτα έχουν εξαιρετική άποψη για εκείνον και ήθελαν οπωσδήποτε να παραμείνει στο ρόστερ της ΑΕΚ. Ένα παιδί που ξέρει καλά τον οργανισμό και έχει περάσει αρκετές στιγμές με την ομάδα, ενώ είναι ένας αθλητής που χαρακτηρίζεται από τον επαγγελματισμό του.

Ο Σάκοτα επέλεγε να τελειώνει αρκετά κομβικά ματς της περσινής σεζόν με τον Φλιώνη στην πεντάδα του, δείγμα του πόσο τον πιστεύει. Άλλωστε ο captain ξέρει να κουμαντάρει έξοχα τον ρυθμό ενός ματς και να προσφέρει ηρεμία στην οργάνωση του παιχνιδιού.

Ο αρχηγός της Βασίλισσας μίλησε στο Gazzetta στη media day και αναφέρθηκε στην παραμονή του στην ΑΕΚ και το πως θέλει να βοηθήσει τις νέες προσθήκες, ενώ στάθηκε στα νέα στοιχεία που έβαλε η ομάδα στο ρόστερ για να γίνει καλύτερη. Ξεχώρισε το συστατικό για να γίνει το... βήμα παραπάνω φέτος και στο BCL, ενώ αποθέωσε τον κόουτς Σάκοτα που θα βρίσκεται για άλλη μια σεζόν στην τεχνική ηγεσία της Ένωσης.

Έμεινες για άλλη μια σεζόν στην ΑΕΚ. Έχεις έξτρα κίνητρο σαν αρχηγός να... καθοδηγήσεις τις νέες προσθήκες της ομάδας;

«Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε όσοι ήμασταν και πέρυσι εδώ. Είναι ευθύνη μας. Από εκεί και πέρα νιώθω πως τα τελευταία χρόνια στοχεύουμε σε καλούς χαρακτήρες με πολύ ταλέντο και ικανότητες. Άρα είναι πιο εύκολο να αφομοιωθούν όλοι σε ένα σύνολο. Είναι χαρά μας να είμαστε εδώ, πρέπει να συνεργαζόμαστε και να πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε την περσινή σεζόν».

Πέρυσι μετά τον μικρό τελικό στο Final Four μου είχες πει πως είναι όνειρο σου να σηκώσεις το τρόπαιο του BCL σαν αρχηγός με τη φανέλα της ΑΕΚ. Θεωρείς πως φέτος υπάρχουν οι προϋποθέσεις να το πάτε ακόμα πιο πέρα και να κατακτήσετε το BCL;

«Όλος ο σχεδιασμός της ομάδας έχει γίνει με το σκεπτικό να είναι καλύτερη από πέρυσι. Αυτός ήταν ο γνώμονας των αποφάσεων και των κινήσεων. Ξέραμε πως η περσινή ομάδα ήταν overachievers στα... χαρτιά. Γνωρίζαμε πως το πιο σημαντικό σε αυτή την πορεία είναι πως κάναμε προσθήκες παιδιών με πολύ ταλέντο και με σωματικά χαρακτηριστικά και αθλητικότητα. Είναι κάτι που μας έλειπε και στόχευσαν οι άνθρωποι της ομάδα σε αυτό».

«Το πιο σημαντικό συστατικό πέρυσι ήταν το ομαδικό πνεύμα»

Τι είναι το πιο σημαντικό για να κάνει η Βασίλισσα το βήμα παραπάνω;

«Το πιο σημαντικό συστατικό πέρυσι ήταν το ομαδικό πνεύμα και ο τρόπος έβαζε το εγώ του κάτω από την ομάδα. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαμε να αγωνιστούμε. Αυτό μπορεί να μας πάει στο επόμενο... βήμα. Σίγουρα και φέτος έχουμε φιλοδοξίες και τεράστιο κίνητρο για το βήμα παραπάνω, αλλά πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι και να δουλέψουμε. Να βγάλουμε το ταλέντο και τις δυνατότητες μας στο παρκέ σε συνδυασμό με το ομαδικό πνεύμα για να... προσπεράσουμε τον ανταγωνισμό μας.

Πόσο καθοριστική ήταν η παραμονή του κοούτς Σάκοτα στο... τιμόνι της ΑΕΚ;

«Πολύ σημαντική η παραμονή του κόουτς. Εκτός από την φοβερή δουλειά που κάνει, ακόμα και η αύρα πολλές φορές παίζει ρόλο σε εμπνέει. Όταν έρχεται ένας παίκτης και βλέπει έναν προπονητή που έχει σηκώσει τόσα τρόπαια, αντικρίζει τις φωτογραφίες με τα τρόπαια και όλα αυτά, του δίνει ένα έξτρα κίνητρο και σεβασμό. Νομίζω πως αυτό επιταχύνει όλη τη διαδικασία που ανέφερα προηγουμένως. Ξέρει καλά την ομάδα και εμπνέει σιγουριά και εμπιστοσύνη».