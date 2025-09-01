Η Ζάλγκιρις Κάουνας ευχήθηκε τα καλύτερα στον Λούκας Λεκαβίτσιους για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ.

Όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta, η ΑΕΚ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα πλέον την απόκτηση του Λούκας Λεκαβίτσιους, ο οποίος είναι πλέον επίσημα παίκτης της της «Βασίλισσας».

Ο 31χρονος Λιθουανός γκαρντ με αυτόν τον τρόπο αφήνει πίσω του την παρουσία του στη Ζάλγκιρις Κάουνας όπου αγωνίστηκε σε δύο θητείες, από το 2012 έως το 2017 αλλά και το 2019 μέχρι το 2025.

Ο ίδιος επιστρέφει πλέον στην Ελλάδα μετά το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό το 2017-19. Η Ζάλγκιρις, μέσα από σχόλιο που άφησε στη δημοσίευση της ΑΕΚ, έστειλε της καλύτερες ευχές στον Λεκαβίτσιους για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

«Ευχόμαστε τα καλύτερα στη νέα σου περιπέτεια».