Ο Τζιάν Κλαβέλ υπέστη εξάρθρωση δεξιού ώμου στην προπόνηση της ΑΕΚ και βγήκε νοκ άουτ από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό .

Ούτε την πρώτη προπόνηση με την ΑΕΚ δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του «δικεφάλου», ο Τζιάν Κλαβέλ και βγήκε νοκ άουτ από τον αγώνα της Κυριακής (7/12) με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Ο διεθνής με το Πουέρτο Ρίκο γκαρντ στην πρώτη προπόνηση με την ομάδα την Παρασκευή (5/12) υπέστη εξάρθρωση (δεξιού) ώμου μετά από σύγκρουση με συμπαίκτη του στο ΑΕΚ ΒC Academy Sports Center. Tο ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ προέβη σε άμεση ανάταξη. Ο άτυχος αθλητής θα υποβληθεί εσπευσμένα σε μαγνητική τομογραφία στο «Μetropolitan General» για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος, και όπως είναι φυσικό στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο επικρατεί αγωνία. Αυτό σημαίνει πως έχει τεθεί νοκ άουτ από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό και θα προσδιοριστεί πλέον ο χρόνος απουσίας του από τις αγωνιστικές δραστηριότητες της ομάδας.

Εκτός δράσης βρίσκονται ακόμη και οι Γκρέι, Μπράουν, Χαραλαμπόπουλος, Κατσίβελης, ενώ επέστρεψε ο Κουζμίνσκας. Όλα αυτά μόλις δύο ημέρες πριν από την αναμέτρηση με Ολυμπιακό και πέντε ημέρες πριν από την κομβική αναμέτρηση με Λέβιτσε.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα αναζητά λύση, ώστε να παρατάξει την ομάδα του με τον μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Ο αντίπαλος έχει μεγάλη ποιότητα και το ζητούμενο είναι μια καλή εμφάνιση εν όψει της συνέχειας των υποχρεώσεων στην Stoiximan GBL.