Συλλυπητήρια του ΕΣΑΚΕ στον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ ΑΕΚ κ. Μάκη Αγγελόπουλο και τον πρόεδρο της ΚΑΕ κ. Βαγγέλη Αγγελόπουλο για την απώλεια της μητέρας τους, Καλλιρρόης.

Η ΑΕΚ με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό τον θάνατο της μητέρας των προέδρων της ΚΑΕ, Βαγγέλη και Μάκη Αγγελόπουλου.

Πέρα από τη συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, και ο ΕΣΑΚΕ, μέσω ανακοίνωσης στάθηκε στο πλευρό των ισχυρών ανδρών της «Ένωσης».

Η ανακοίνωση

«Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL και ο πρόεδρος του κ. Mιχάλης Μελής εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήρια και την συμπαράσταση τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές στον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ ΑΕΚ κ. Μάκη Αγγελόπουλο και τον πρόεδρο της ΚΑΕ κ. Βαγγέλη Αγγελόπουλο για την απώλεια της μητέρας τους, Καλλιρρόης

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει».