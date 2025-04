Το BCL δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο με τις 10 καλύτερες φάσεις της ΑΕΚ στη φετινή διοργάνωση.

Η ΑΕΚ προκρίθηκε στο Final Four του Basketball Champions League το οποίο και θα διοργανώσει στη SUNEL Arena στις 9-11 Μαΐου.

Η διοργάνωση έκανε μία αναδρομή στις κορυφαίες στιγμές και των τεσσάρων ομάδων φέτος κι έτσι θυμήθηκε και τις δέκα καλύτερες φάσεις της Ένωσης συνοδεύοντάς τες με τη λεζάντα «Η Βασίλισσα επέστρεψε στο Final Four».

Στην κορυφή της σχετικής λίστας φυσικά βρέθηκε η απίθανη συνεργασία Χαμπ – Γκρέι με το άλεϊ ουπ κάρφωμα στο Game 1 των playoffs με τη Ναντέρ.

Δείτε το βίντεο:

👑The Queen is bAEK at the Final Four - time to look at their 𝐓𝐨𝐩 𝟏𝟎 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 (so far)! 🎬#BasketballCL x @aekbcgr pic.twitter.com/zrxcVa0e1o