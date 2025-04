Ο Χάντερ Χέιλ της ΑΕΚ αναδείχθηκε μέλος της κορυφαίας πεντάδας των προημιτελικών του Basketball Champions League.

H AEK ισοπέδωσε τη Ναντέρ στο Game 3 των προημιτελικών του BCL και έκλεισε μια θέση στο Final Four το οποίο και θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena.

Ο Χάντερ Χέιλ ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του σε αυτή τη σειρά των παιχνιδιών με αποκορύφωμα τους 23 πόντους και τις 7 ασίστ στο τρίτο ματς κι έτσι κέρδισε επάξια μια θέση στην κορυφαία πεντάδα σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης.

Μαζί με τον γκαρντ της Ένωσης, την πεντάδα συμπληρώνουν οι Μαρσελίνιο Χουέρτας (Τενερίφη), Γουίλ Κάμινγκς (Γαλατασαράι), Τάισον Πέρεθ (Μάλαγα) και Γκιόργκι Σερμαντίνι (Τενερίφη).

⭐ Your #BasketballCL 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐐𝐮𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫-𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐬 ⭐ Who should be the MVP of this phase? 👀