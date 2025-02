Η ΑΕΚ νίκησε και την Ντερτόνα στο... καμίνι της Sunel Arena και το Gazzetta στέκεται στις εντυπωσιακές επιθετικές επιδόσεις της Ένωσης.

Με τον καλύτερο τρόπο έχει ξεκινήσει την πορεία της στη φάση των 16 του BCL η ΑΕΚ. Η Ένωση πλέον βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου και έχει 2 νίκες σε 2 ματς μετά την επικράτησε επί της Ντερτόνα στην... καυτή Sunel Arena.

Η Βασίλισσα έδειξε χαρακτήρα σε άλλο ένα ματς και φανέρωσε τις επιθετικές της αρετές για να φτάσει. Η ομάδα του Σάκοτα ξεπέρασε τους 90 πόντους σε άλλο ένα παιχνίδι και το Gazzetta στέκεται στην επιθετική ποιότητα και ποικιλία των κιτρινόμαυρων.

Οι 90+ πόντοι για την ΑΕΚ έχουν γίνει κανόνας φέτος. Η Βασίλισσα παίζει εντυπωσιακό μπάσκετ σε πολλά ματς και προσφέρει όμορφες στιγμές και συνεργασίες στον κόσμο της. Η ομάδα του Σάκοτα δουλεύει σκληρά και υπακούει στα θέλω του προπονητή της, πηγαίνοντας πολύ ψηλά στο σκορ στα ματς.

Κόντρα στην Ντερτόνα πέτυχε 93 πόντους, με τους Ιταλούς να μένουν στους 86. Στο προηγούμενο ματς του BCL κόντρα στον Προμηθέα συνδύασε επίθεση και άμυνα για να το πάρει με 97-76. Στο πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ το κοντέρ έγραψε 91 πόντους. Απέναντι στο Λαύριο σταμάτησε στους 102 πόντους, ενω κόντρα στον Άρη έφτασε τους 97 πόντους. Στο μεγάλο ματς με τη Βόννη που χάρισε την απευθείας πρόκριση στους 16, το κοντέρ έγραψε 96 πόντους. Και τέλος στην επικράτησε επί του Κολοσσού, έφτασε τους 86.

Make that 6 STEALS on the day for RaiQuan Gray! 👀#BasketballCL I @aekbcgr pic.twitter.com/BebsRuHJOv