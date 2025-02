Χαμπ στο Gazzetta: «Να σηκώσουμε το BCL, με εμπιστεύονται για τα μεγάλα σουτ» (vid)

Ο Πρέντις Χαμπ μίλησε στο Gazzetta μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί της Ντερτόνα και στάθηκε στη σκληρή δουλειά, στις clutch καταστάσεις και την ποιότητα της Ένωσης, ενώ αποθέωσε τον κόσμο.

Η ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα και την ποιότητα της, καταφέρνοντας να επικρατήσει της Ντερτόνα στο... καμίνι της Sunel Arena και να πάει στο 2-0. Με αυτόν τον τρόπο είναι μόνη πρώτη στην κορυφή του ομίλου, τουλάχιστον μέχρι να παίξει η Βίρτσμπουργκ με τον Προμηθέα.

Η Ένωση για άλλη μια φορά ήταν εντυπωσιακή στον επιθετικό τομέα κόντρα στο ιταλικό σύνολο που διαθέτει μεγαλύτερο μπάτζετ. Η ΑΕΚ είχε σε μεγάλη βραδιά τον εκπληκτικό Χαμπ που τελείωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 τρίποντα και το φοβερό 34 στην αξιολόγηση. Ξεπέρασε τους 28 πόντους που είχε στο πρώτο του ματς με τη φανέλα της Βασίλισσας κόντρα στη Ραματ Γκαν και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε στο Gazzetta και στάθηκε στην αυτοπεποίθηση που έχει, την εμπιστοσύνη συμπαικτών και Σάκοτα, ενώ αναφέρθηκε στην επιθετική ποιότητα που έχει η Βασίλισσα και την βγάζει σε κάθε ματς. Έδειξε πως στόχος είναι η κατάκτηση του BCL, ενώ έβγαλε το καπέλο στον κόσμο για την εκπληκτική ατμόσφαιρα που δημιούργησε στη Sunel Arena.

Prentiss not an apprentice - Hubb is an expert in buckets, he's got 19 AT. THE. HALF. 😵#BasketballCL I @aekbcgr pic.twitter.com/QVDRP9tb7C