Σε άλλη μια όμορφη πρωτοβουλία προχώρησε η ΚΑΕ ΑΕΚ για την προστασία των ζώων.

Συνεχίζει το κοινωνικό της έργο η Βασίλισσα. Η ΚΑΕ ΑΕΚ προχώρησε σε μια ξεχωριστή κοινή δράση με το Τμήμα Φιλοζωίας του Δήμου Διόνυσου σε συνεργασία με το Σωματείο «Εθελοντές αρωγοί Αγίου Στεφάνου» -πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (26/02) στη SUNEL Arena.

Οι αθλητές της «Βασίλισσας» Δημήτρης Φλιώνης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Αρσενόπουλος, ΡαϊΚουάν Γκρέι, Φρανκ Μπάρτλεϊ, Γκρεγκ Μπράουν, ΚιΣόν Φίζελ και εκ των στελεχών o Τeam Manager Hλίας Κέκος, ο προπονητής Μαρίνος Κωνσταντής, ο φροντιστής Γιώργος Σταθόπουλος, και ο Υπεύθυνος Τύπου Χρήστος Παπαδόπουλος είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με τα αδέσποτα του Δήμου. Παρόντες ήταν και οι προπονητές μας Στέβαν Μίγιοβιτς και Μίλος Σάκοτα, καθώς και ο Assistant Team Manager, Άκης Καλλινικίδης.

Πολύ όμορφη πρωτοβουλία της ΑΕΚ για την προστασία των ζώων και τον σεβασμό στη ζωή.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΚΑΕ ΑΕΚ

Κοινή δράση της ΑΕΚ ΒC με το Τμήμα Φιλοζωίας του Δήμου Διόνυσου σε συνεργασία με το Σωματείο «Εθελοντές αρωγοί Αγίου Στεφάνου» -πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (26/02) στη SUNEL Arena.



H προστασία των ζώων, ο σεβασμός στη ζωή και η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελούν πάντα προτεραιότητα για εμάς και η συνάντηση με τον Δήμο αποτέλεσε μία ευκαιρία ανάδειξης των αυτονόητων.

Την αντιπροσωπεία του Δήμου, υποδέχθηκε στις εγκαταστάσεις μας η Chief Marketing Officer της ΑΕΚ ΒC, κα Γεωργία Σκορπίδα.



Παρόντες/παρούσες από την πλευρά του Δήμου Διονύσου ήταν ο Αντιδήμαρχος και Εντεταλμένος Σύμβουλος Φιλοζωίας Γιώργος Κομνηνάκης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αδέσποτων Φώτης Κουτούγκας και η υπάλληλος του Τμήματος Λία Κοκκίνου, η Πρόεδρος των «Αρωγών» Ειρήνη Κουτρουμάνου και οι εθελοντές Τζίνα Πασιπουλαρίδου, Μαίρη Προύτσου, Παναγιώτης Σπεράντζας, Βαγγέλης Σταθόπουλος.



Τη φωτογράφιση πραγματοποίησε ο Δάσκαλος του Τμήματος Φωτογραφίας του Δήμου, Ευάγγελος Λουτριώτης.