Η αλύγιστη ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα μέσα στην... καυτή Sunel Arena και με πρωταγωνιστή τον απίθανο Χαμπ επικράτησε με 93-86 της Ντερτόνα. Έκανε το 2/2 η Ένωση.

Η Βασίλισσα δεν λυγίζει. Η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε το... καμίνι της και επικράτησε με 93-86 της Ντερτόνα. Με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 2-0 στη βαθμολογία της φάσης των 16 του BCL και έριξε τους Ιταλούς στο 0-2. Απίθανη ατμόσφαιρα των φιλάθλων της Βασίλισσας, μακράν η κορυφαία της σεζόν.

Για την ομάδα του Σάκοτα ο φοβερός και τρομερός Χαμπ τελείωσε το ματς με 30 πόντους, o oποίος είχε και 19 πόντους από το ημίχρονο. Ο Γκρέι πρόσθεσε 17 πόντους και ο Κουζμίνσκας μέτρησε 15. Από την άλλη πλευρά ο Γουίμς τελείωσε με 18 πόντους.

Η ΑΕΚ μπήκε με το... πόδι στο γκάζι και ο Γκρέι έκανε το 8-1 στον αιφνιδιασμό στο ξεκίνημα αναγκάζοντας τον Ντε Ραφαέλι να καλέσει timeout. Η Ένωση ΄ήταν διαβασμένη και στις δύο μεριές του παρκέ, βάζοντας δύσκολα στην Ντερτόνα και μετά από κλέψιμο του Χαμπ έγινε το 12-3. Ο Καμπαγκατέ έβρισκε τρόπους να σκοράρει στο πρώτο δεκάλεπτο και μείωσε σε 14-8. Ο Χαμπ έφτασε από νωρίς τους 10 και με τρίποντο έγραψε το 22-12 στο 8'. Ένα τρίποντο και φάουλ του Γιμς έφερε τη Ντερτόνα στο 27-20, ένα λεπτό πριν το τέλος της περιόδου.

We warned you about RaiQuan Gray in our @scorestarsio Fantasy tips! 👀 #BasketballCL I @aekgr pic.twitter.com/XtDruaJVuI

Με τα τρίποντα του Γκόραμ και του Μπαλντάσο η ομάδα του Ντε Ραφαέλι μείωσε σε 29-28 και ο Σάκοτα κάλεσε εσπευσμένα timeout. Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την απόδοση τους και με τον Κάντι προηγήθηκαν με 31-36 στο 13'. Ο Χαμπ ήταν ασταμάτητος και έφτασε τους 17 πόντους στο 16' μειώνοντας σε 38-38. Το ημίχρονο τελείωσε με την Ντερτόνα να προηγείται με 42-44 και την Ένωση να σουτάρει με 15/34.

Prentiss not an apprentice - Hubb is an expert in buckets, he's got 19 AT. THE. HALF. 😵#BasketballCL I @aekbcgr pic.twitter.com/QVDRP9tb7C