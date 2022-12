Το Περιστέρι πήρε τη νίκη-πρόκριση στο Ισραήλ και έκλεισε ραντεβού με την Ντιζόν για το play-in. Με τη Ρίτας θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Αμφότερες οι ελληνικές ομάδες θα έχουν μειονέκτημα έδρας.

Το Περιστέρι Bwin κέρδισε τη συμμετοχή του στο play-in του BCL. Επικράτησε της Ερζλίγια με 90-87 και κατέκτησε την 3η θέση στον όμιλό του, αφού η Ρίτας επικράτησε της Τενερίφης (85-78) και έστειλε την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στην 3η θέση.

Και απευθείας στη σειρά best of three (στις δύο νίκες) απέναντι στην Ντιζόν, που έχει προπονητή τον Νέναντ Μάρκοβιτς. Η γαλλική ομάδα θα έχει το πλεονέκτημα έδρας.

Η ολοκλήρωση του ομίλου που συμμετέχει το Περιστέρι όρισε και τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο play-in και αυτή θα είναι η Ρίτας. Με τους Λιθουανούς να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας, επίσης.

Πλέον, οι ελληνικές ομάδες πέρα από το 3/3 στην 6η αγωνιστική του BCL, για πρώτη φορά φέτος, έκαναν και το 3/3 στις προκρίσεις, τουλάχιστον, για το play-in.

Οι αναμετρήσεις, όπως και της ΑΕΚ, θα γίνουν τον Ιανουάριο, με τις ημερομηνίες να γίνονται γνωστές σύντομα.

Η τελική κατάταξη

1.Τενερίφη 4-2*

2.Ρίτας 3-3**

3.Περιστέρι 3-3**

4.Μπνέι 2-4

*Προκρίθηκε στους «16».

**Προκρίθιηκε στο play-in.