Η ΑΕΚ κέρδισε τη συμμετοχή της στο play-in του BCL, με την Τόφας Μπούρσα του Δημήτρη Πρίφτη να είναι το εμπόδιο για τους «16».

Η ΑΕΚ όρισε την τύχη, επικράτησε με επική ανατροπή της Καρσίγιακα και προκρίθηκε ως 2η στο play-in του BCL.

Επόμενος αντίπαλος της ομάδας του Ηλία Καντζούρη θα είναι η Τόφας Μπούρσα του Δημήτρη Πρίφτη, η οποόια τερμάτισε στην 3η θέση του 1ου ομίλου, μετά την εντός έδρας ήττα από τη Μούρθια.

Αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ θα έχει το πλεονέκτημα έδρας, αλλά αυτά θα είναι μόνο στα χαρτιά, αφού η ΑΕΚ χρωστάει ακόμα δύο αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών, ενώ εκκρεμει η ένσταση που θα κάνει η Ένωση, με σκοπό είτε να... σβήσει την ποινή, είτε να τη μειώσει σε μία αγωνιστική.

Η σειρά είναι best of three, δηλαδή στις δύο νίκες, με τα ματς να γίνονται τον Ιανουάριο (το BCL αναμένεται να ανακοινώσει τις ημερομήνιες συντομα).

Η τελική κατάταξη

1.Βόννη 5-1*

2.ΑΕΚ 3-3**

3.Καρσίγιακα 2-4**

4.Ρέτζιο Εμίλιο 2-4

*Προκρίθηκε στους «16».

**Προκρίθηκε στο play-in.