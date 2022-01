Κανονικά το Στρασμπούρ-ΠΑΟΚ παρά την επιθυμία των Γάλλων για αναβολή

Κανονικά θα διεξαχθεί το αυριανό ματς (5/1, 21:00) του ΠΑΟΚ με την Στρασμπούρ στην Γαλλία για τα play-in του Champions League.

Η γαλλική ομάδα είχε ζητήσει νωρίτερα μέσα στη μέρα την αναβολή του ματς με τον ΠΑΟΚ, καθώς εντοπίστηκαν στις τάξεις της κρούσματα κορονοϊού. Παρ' όλα αυτά η εναρκτήρια αναμέτρηση του ζευγαριού για την φάση των play-in του BCL θα διεξαχθεί κανονικά.

Η αποστολή του Δικεφάλου βρισκόταν εν αναμονή εξελίξεων στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» το μεσημέρι, αλλά τελικά δεν άλλαξε κάτι κι έτσι η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη μπήκε όπως αναμενόταν στο αεροπλάνο για Φρανκφούρτη, απ' όπου πρόκειται να μεταβεί οδικώς στο Στρασβούργο.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 9μ.μ., στην Rhenus Arena του Στρασβούργου. Οι Γάλλοι μάλιστα θα στερηθούν των υπηρεσιών του Τζον Ρόμπερσον, ο οποίος βρέθηκε χθες θετικός στον κορονοϊό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του γαλλικού συλλόγου, ο Γιανί Μορέν, ο οποίος διαπιστώθηκε πως έχει μολυνθεί στις 31/12, θα υποβληθεί αύριο σε μοριακό τεστ κι αν βγει αρνητικό, τότε θα δώσει το παρόν στο ματς με τον ΠΑΟΚ. Διαφορετικά, ούτε αυτός θα αγωνιστεί.

And the first trip of 2022 begins… #PAOK #TogetherWeRiseUp pic.twitter.com/Mj4N6asYcP