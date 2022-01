Εκτός προπόνησης Ρόμπερσον και Μορέν στην Στρασμπούρ, δεν παίζουν με ΠΑΟΚ

Η Στρασμπούρ προετοιμάζεται για την αυριανή (5/1, 21:00) αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Rhenus Arena για το πρώτο ματς των play-in του BCL, δίχως να υπολογίζει στους Τζον Ρόμπερσον και Γιανί Μορέν.

Χωρίς δύο βασικά στελέχη της θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στο Στρασβούργο η τοπική ομάδα, μιας κι οι Τζον Ρόμπερσον (33, γκαρντ) και Γιανί Μορέν (28, σέντερ) απουσίασαν από την πρωινή προπόνηση του κόουτς Λάσο Τουόβι, όπως μετέδωσε το DNA.fr. Ο 35χρονος Φινλανδός τεχνικός, όταν ρωτήθηκε σχετικά με την απουσία τους, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Κανένα σχόλιο».

Ο Ρόμπερσον είναι ο αρχισκόρερ της γαλλικής ομάδας με 17.8 πόντους και 5 ασίστ κατά μέσο όρο στο φετινό BCL, ενώ ο Μορέν είναι ο βασικός σέντερ με 10.6 πόντους και 4.2 ριμπάουντ.

Για την ιστορία, αμφότεροι είχαν αγωνιστεί στο πρόσφατο All Star Game της γαλλικής λίγκας στο Παλέ ντε Μπερσί, το οποίο διεξήχθη υπό το βλέμμα περίπου 16.000 θεατών.

Θυμίζουμε πως νωρίτερα η Στρασμπούρ είχε ζητήσει από την διοργανώτρια αρχή την αναβολή της αναμέτρησης, με την αποστολή του ΠΑΟΚ να αναμένει στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Εν τέλει η ελληνική ομάδα μπήκε κανονικά στο αεροπλάνο για Φρανκφούρτη, απ' όπου θα μεταβεί οδικώς στο Στρασβούργο.

And the first trip of 2022 begins… #PAOK #TogetherWeRiseUp pic.twitter.com/Mj4N6asYcP