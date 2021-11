ΑΕΚ: Ψάχνει την πρώτη νίκη της στο BCL με το μυαλό στον Γέλοβατς

Η ΑΕΚ υποδέχεται στα Άνω Λιόσια τη Ρίγα (19:30, Cosmote Sport 4HD και LIVE από το Gazzetta) διεκδικώντας την πρώτη νίκη της στο BCL ενώ το μυαλό όλων στην «Ένωση» είναι στον Στέφαν Γέλοβατς που είχε λιποθυμικό επεισόδιο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στην έδρα της τη Ρίγα στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Basketball Champions League ωστόσο οι σκέψεις όλων είναι στον Στέφαν Γέλοβατς και το λιποθυμικό επεισόδιο που είχε ο Σέρβος, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται από χθες στο νοσοκομείο.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα του Στέφανου Δέδα διεκδικεί την πρώτη νίκη της στη διοργάνωση έπειτα από το αρχικό 0-3 ενώ οι Λετονοί είναι στο 1-2.

Στον πρώτο γύρο η ΑΕΚ δεν τα είχε καταφέρει στην έδρα της Ρίγα και ηττήθηκε με 92-76. Το ζητούμενο, λοιπόν για την «Ένωση» είναι η νίκη -με το ιδεατό σενάριο να καλύψει τη διαφορά των 16 πόντων. Σε περίπτωση νέας ήττας, θα χαθούν οι ελπίδες για πρόκριση στους «16», έστω και μέσω του play-in tournament.

Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Μπράιαν Ανγκόλα, έπειτα από τον τραυματισμό του στο δεξί χέρι στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Group D

Κατάταξη

1. Τρεβίζο 3-0

2. Σομπατέλι 2-1

3. Ρίγα 1-2

4. ΑΕΚ 0-3

Οι επόμενοι αγώνες

4η αγωνιστική

15/11: ΑΕΚ - Ρίγα

17/11: Σομπατέλι - Τρεβίζο

5η αγωνιστική

14/12: Ρίγα - Τρεβίζο

14/12: ΑΕΚ - Σομπατέλι

6η αγωνιστική

22/12: Σομπατέλι - Ρίγα

22/12: Τρεβίζο - ΑΕΚ

Το σύστημα διεξαγωγής

- Ο πρώτος από κάθε γκρουπ προκρίνεται στη φάση των «16» του Basketball Champions League που θα διεξαχθεί επίσης με τη μορφή ομίλων.

- O 2ος με τον 3ο από κάθε όμιλο θα μπουν σε ένα play-in tournament. Με σειρές που θα κριθούν στις δύο νίκες (best of 3). Όσοι προκριθούν, συνεχίζουν στους «16».

- Οι δύο πρώτοι από κάθε έναν από τους 4 ομίλους της φάσης των «16», παίρνουν το εισιτήριο για τα προημιτελικά, τα οποία θα διεξαχθούν σε μορφή playoffs, στις δύο νίκες (best of 3).

- Φέτος, επανέρχεται και το Final 4, το οποίο ωστόσο θα διεξαχθεί σε μία ουδέτερη έδρα και όχι σε μία εκ των τεσσάρων φιναλίστ.