Σε ρυθμούς…Καρναβαλιού το Basketaki Patras League!

Στην Πάτρα, όταν μπαίνει ο ήχος από τα τύμπανα του καρναβαλιού, τίποτα δεν μένει ίδιο.

Οι δρόμοι γεμίζουν χρώμα, ρυθμό και τρέλα — και κάπου ανάμεσα σε στολές, κομφετί και ατελείωτο κέφι, η μπάλα συνεχίζει να χτυπάει ρυθμικά στο παρκέ. Γιατί στην πόλη του κεφιού και της έντασης, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ.

Όπως το Πατρινό Καρναβάλι είναι θεσμός, έτσι και το Basketaki Patras League έχει γίνει σημείο αναφοράς για όσους δεν παίζουν απλώς μπάσκετ, αλλά το ζουν!

Πάμε να δούμε τι συμβαίνει, λοιπόν, εντός παρκέ στο Basketaki Patras League!

Παρακάτω θα γίνει ο σχολιασμός της βαθμολογίας με βάση τους συνολικούς βαθμούς της κάθε ομάδας!

Ξεκινάμε με την Master League κατηγορία φυσικά!

Η μάχη της βαθμολογίας έχει πάρει φωτιά, με τις ομάδες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό σε κάθε αγωνιστική!

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Yellow Submarine, η οποία οδηγεί την κούρσα με ρεκόρ 11 νίκες και 2 ήττες, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή πορεία μέχρι στιγμής.

Στη δεύτερη θέση συναντάμε την TECHbuddy, που ακολουθεί δυναμικά με 11 νίκες και 1 ήττα, δείχνοντας σταθερότητα και συνέπεια.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Parmezan, με απολογισμό 7 νίκες και 5 ήττες, κρατώντας επαφή με τις πρώτες θέσεις.

Στην τέταρτη θέση οι STEPPERS με 8 νίκες και 2 ήττες, συνεχίζουν την αξιόλογη πορεία τους.

Στην πέμπτη θέση βρίσκονται οι Net Reapers, έχοντας καταγράψει 5 νίκες και 6 ήττες.

Στην έκτη θέση οι Σοφιστές με 6 νίκες και 3 ήττες, παραμένουν ανταγωνιστικοί.

Στην έβδομη θέση η Itah Jazz με ισορροπημένο ρεκόρ 5 νίκες και 5 ήττες.

Στην όγδοη θέση η BEGOU.. LUCKY, που μετρά 6 νίκες και 8 ήττες.

Στην ένατη θέση η Miami ΧΑΗΦΑ με 4 νίκες και 6 ήττες.

Στη δέκατη θέση οι Patras LakiStars, επίσης με 4 νίκες και 6 ήττες.

Στην ενδέκατη θέση η Μινάρ Ηστ με 5 νίκες και 4 ήττες.

Στη δωδέκατη θέση οι Peteenagers BC, με 4 νίκες και 5 ήττες.

Στη δέκατη τρίτη θέση οι Replacers, που έχουν 3 νίκες και 6 ήττες.

Στη δέκατη τέταρτη θέση η ΝΤΑΡΙ ΝΤΑΡΙ BC, με δύσκολο ρεκόρ 1 νίκη και 13 ήττες.

Και στη δέκατη πέμπτη θέση οι Panthers Patra, με 2 νίκες και 12 ήττες, προσπαθούν να αντιδράσουν στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Η συνέχεια αναμένεται συναρπαστική, καθώς η μάχη τόσο για την κορυφή όσο και για την αποφυγή των τελευταίων θέσεων παραμένει ανοιχτή.

Υπενθυμίζουμε πως οι 8 πρώτες ομάδες θα συμμετάσχουν στα Playoffs, ενώ οι 4 τελευταίες υποβιβάζονται στην Development League!

Οι πρωταγωνιστές της Master League

Ο απόλυτος πρωταγωνιστής μέχρι τώρα δεν είναι άλλος από τον Χρυσανθόπουλο (BEGOU LUCKY). Είναι πρώτος σκόρερ με 224 πόντους σε 6 αγώνες και ταυτόχρονα πρώτος σε efficiency με 36,2 μέσο όρο, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Στα ριμπάουντ ξεχωρίζει ο Λύρας (TECHbuddy) με 87 σε 7 αγώνες, αποτελώντας σταθερή δύναμη κάτω από τα καλάθια.

Στην άμυνα, ο Σαλιάρης (Net Reapers) οδηγεί τη λίστα στα κλεψίματα με 31 σε 9 αγώνες, ενώ ο Γκάνας (ΝΤΑΡΙ ΝΤΑΡΙ BC) προστατεύει τη ρακέτα με 10 κοψίματα σε 5 αγώνες.

Στη δημιουργία, ο Μαγγιώρος (Itah Jazz) μοιράζει το παιχνίδι με 57 ασίστ σε 7 αγώνες.

Τέλος, από την περιφέρεια «πυροβολεί» ο Παπαηλιού (Parmezan) με 31 εύστοχα τρίποντα σε 7 αγώνες.

Συνεχίζουμε με τη Development League!

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η miAMi XYNN, η οποία φιγουράρει στην κορυφή με ρεκόρ 8 νίκες και 1 ήττα, δείχνοντας μεγάλη σταθερότητα.

Στη δεύτερη θέση ακολουθούν τα Χαβαλένθια Patras, επίσης με 8 νίκες και 1 ήττα, παραμένοντας σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή.

Στην τρίτη θέση συναντάμε τη Devotion, η μοναδική αήττητη ομάδα μέχρι στιγμής, με εντυπωσιακό ρεκόρ 8 νίκες και 0 ήττες.

Στην τέταρτη θέση βρίσκονται οι Better Call Saul, με απολογισμό 7 νίκες και 2 ήττες.

Στην πέμπτη θέση η Cine Tragic, επίσης με 7 νίκες και 2 ήττες, συνεχίζει δυναμικά στο πρωτάθλημα.

Στην έκτη θέση συναντάμε τη No Limit, η οποία έχει καταγράψει 6 νίκες και 3 ήττες.

Στην έβδομη θέση βρίσκεται η Ball Don’t Lie, με ρεκόρ 5 νίκες και 4 ήττες.

Στην όγδοη θέση ακολουθεί η BarHelona, επίσης με 5 νίκες και 4 ήττες, σε απόλυτη ισορροπία.

Στην ένατη θέση βρίσκονται οι Patras Chicken Nuggets, με 4 νίκες και 5 ήττες.

Στη δέκατη θέση οι Beer-waukee ΝΤΑΞ, που έχουν επίσης 4 νίκες και 5 ήττες.

Στην ενδέκατη θέση συναντάμε τη Think Digital, με απολογισμό 4 νίκες και 5 ήττες.

Στη δωδέκατη θέση οι Thuggers, με 3 νίκες και 6 ήττες.

Στη δέκατη τρίτη θέση η New York Prits, με ρεκόρ 4 νίκες και 4 ήττες.

Στη δέκατη τέταρτη θέση η Beer & Roll, με 3 νίκες και 6 ήττες.

Στη δέκατη πέμπτη θέση βρίσκονται οι Darth Invaders, οι οποίοι μετρούν 2 νίκες και 7 ήττες.

Στην δέκατη έκτη θέση οι Carnivals BC, με 1 νίκη και 8 ήττες.

Στη δέκατη έβδομη θέση ακολουθεί η Abaloi RF, επίσης με 1 νίκη και 8 ήττες.

Τέλος, στη δέκατη όγδοη θέση βρίσκονται οι Los Archarios Hoopers, που δεν έχουν ακόμη πανηγυρίσει νίκη, με ρεκόρ 0 νίκες και 9 ήττες.

Οι πρωταγωνιστές της Development League

Στη Development League, ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο Σταθόπουλος (Χαβαλένθια Patras). Είναι πρώτος σκόρερ με 222 πόντους σε 9 αγώνες και παράλληλα πρώτος σε efficiency με 255 συνολικά.

Στα ριμπάουντ κυριαρχεί ο Μπακερτζης (Los Archarios Hoopers) με 124 σε 9 αγώνες.

Στα κλεψίματα ξεχωρίζει ο Καψάλης (No Limit) με 30 σε 9 αγώνες, ενώ στα κοψίματα ο Βαξεβάνης (Χαβαλένθια Patras) με 15 σε 9 αγώνες.

Στη δημιουργία, πρώτος σε ασίστ είναι ο Μπερδέσης (New York Prits) με 31 σε 8 αγώνες.

Από τα 6,75 μ. την παράσταση κλέβει ο Κόγκος (Cine Tragic) με 24 εύστοχα τρίποντα σε 8 αγώνες.

Η συνέχεια αναμένεται ακόμα πιο συναρπαστική, με τη μάχη των ατομικών διακρίσεων να κορυφώνεται αγωνιστική με την αγωνιστική.

