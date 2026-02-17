Basketaki Salonica: Αμείωτο το ενδιαφέρον

Ο Φεβρουάριος συνεχίστηκε με αρκετές δυνατές μονομαχίες σε όλες τις κατηγορίες του Basketaki Salonica.

Στη Development 2 League σημαντική νίκη πήραν οι Amino Animo απέναντι στους SKG Sonics με 73-67 και παρέμειναν πολύ κοντά στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, ενώ στον ίδιο όμιλο οι Jazz δυσκολεύτηκαν αλλά τελικώς έκαμψαν την αντίσταση των ανεβασμένων Airballers με 52-58. Οι Pick n' Coc παρέμειναν στο "κυνήγι" των πρώτων θέσεων και υπερκέρασαν το εμπόδιο των Wild Goats με 83-27, με τον Πανικό στον άλλο όμιλο να παίρνει υπερπολύτιμο ροζ φύλλο αγώνα με τον ΟΑΣΘ με τελικό σκορ 48-45. Ακόμα, οι Midnight Buckets έδειξαν δυναμικοί στο παιχνίδι με τους Salonica 7 Slippers και επικράτησαν με 92-68 και οι Gladiators έδειξαν σε καλή κατάσταση και ξεπέρασαν το εμπόδιο των No Name με 49-79.

Στη Development League πολύ μεγάλη νίκη για τους Alley Poops που επιβλήθηκαν των Sugar Daddys με 42-72 και μπήκαν για τα καλά στο κόλπο των πλέι-οφ, ενώ σημαντική νίκη πήραν και οι Orlando Tragic Salonica απέναντι στους Old Stars Salonica με 61-55 κάνοντας μεγάλη ανατροπή στη τελευταία περίοδο. Οι Milgyraki Bucks κέρδισαν στο ντέρμπι τους SKG Bugs με 54-63 και κάτι αντίστοιχο έκαναν και οι Metal Warriors που έδειξαν σε καλή κατάσταση απέναντι στους Sky is the Limit με το τελικό σκορ να είναι 65-62. Στην κορυφή του ομίλου τους σκαρφάλωσαν οι Sintrim Team που πήραν το ροζ φύλλο αγώνα απέναντι στους Salonica Titans με τελικό σκορ 63-55, και στον ίδιο όμιλο οι Deportivo έγιναν συγκάτοικοι στην κορυφή κερδίζοντας τους Los Angeles Brickers με 62-70.

Στη Master League πολύ μεγάλη νίκη πανηγύρισαν οι New Slippers απέναντι στους ισχυρούς D&G Greenworks με 59-71 κάνοντας ένα καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο, με τους Aristotelicans στον ίδιο όμιλο να κάνουν εκπληκτική εμφάνιση και να κερδίζουν με 74-63. Στον άλλο όμιλο οι Legends πήραν το ντέρμπι με τους Jackals με 71-81, με τους Street Elite από την άλλη πλευρά να συνεχίζουν στις υψηλές στροφές και έτσι να επικρατούν των Brokers με 100-74.

Στην Elite League στο πρώτο χρονικά παιχνίδι ο Άξονας έκανε μια από τις καλύτερες φετινές του εμφανίσεις και επικράτησε των MnP με 48-87, με τον Νίκο Ερμείδη να αναδεικνύεται Novibet MVP με 26 πόντους και 10 ριμπάουντ. Σε άλλο παιχνίδι οι Sicarios έδειξαν ότι είναι έτοιμοι για τα μεγάλα παιχνίδια των πλέι οφ και επικράτησαν των ενισχυμένων και δυναμικών Team DK με 104-100, με τον Αλέξιο Μαυρίδη να τα δίνει όλα για την ομάδα του με 25 πόντους και 14 ριμπάουντ. Ακόμα, οι Hellas Paper Bears απέδειξαν για ακόμα μια φορά ότι είναι σε ανοδική πορεία και έτσι επικράτησαν των Flying Eagles με 56-77, παίρνοντας έτσι και τη διαφορά από το πρώτο ματς. Πολυτιμότερος παίκτης ήταν ο Σοφοκλής Καζής με 46 πόντους και 14 ριμπάουντ.