Περιστέρι - Μαρούσι: Ο λόγος της καθυστέρησης έναρξης του ματς
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Με καθυστέρηση θα ξεκινήσει ο αγώνας Περιστέρι - Μαρούσι για την 4η αγωνιστική της GBL, εξαιτίας της αργοπορημένης άφιξης του γιατρού στο γήπεδο.
Ο αγώνας Περιστέρι - Μαρούσι στο «Ανδρέας Παπανδρέου» για την 4η αγωνιστική της GBL ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 17:30. Ωστόσο, ελέω της αργοπορημένης άφιξης του γιατρού στο γήπεδο, το τζάμπολ του αγώνα δεν έχει λάβει χώρα ακόμη.
Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ώρα έναρξης της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να προθερμαίνονται.
@Photo credits: INTIME
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