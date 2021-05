Πιτίνο για Παπαπέτρου: «Δεν τον αναγνωρίζω, έμεινε... μισός. Ανήκει στο ΝΒΑ» (pics)

O ομοσπονδιακός τεχνικός βρίσκεται από το απόγευμα της Παρασκευής (21/5) στην Αθήνα και ετοιμάζεται να πιάσει δουλειά με την Εθνική ομάδα ενόψει του Προολυμπιακού τουρνουά στον Καναδά.

Εκείνος που του έκανε μεγάλη εντύπωση παρακολουθώντας την αναμέτρηση Παναθηναϊκού-ΑΕΚ ήταν ο Ιωάννης Παπαπέτρου, για τον οποίο ανέφερε στο twitter:

«Παρακολουθώ το ΑΕΚ-Παναθηναϊκός στην Ελλάδα. Δεν αναγνωρίζω το αγόρι μου, τον Ιωάννη Παπαπέτρου. Έμεινε μισός!»

Και συνέχισε: «Δεν προσπαθώ να κλέψω τον Παπαπέτρου από τον Παναθηναϊκό αλλά ανήκει στο ΝΒΑ. Εξαιρετικός ομαδικός παίκτης, φοβερές ικανότητες και ένα απίθανο άτομο»

Πιτίνο: «Υπολογίζω τους παίκτες του Ολυμπιακού» (vid)

Watching Aek vs Pao in Greece. I don’t recognize my man Ioannis Papapetrou. He lost a person!

I’m not trying to steal Ioannis Papapetrou from Panathinaikos but this 6’7 rugged wing belongs in the NBA. Great team guy, terrific skills, and an awesome person!

— Rick Pitino (@RealPitino) May 21, 2021