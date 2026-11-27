ΑΕΚ: To depth chart μετά την απόκτηση του Τσέιβις και του Καλαϊτζάκη
Ιδιαίτερα δραστήρια ήταν η ΑΕΚ την Παρασκευή 27/11. To πρωί της Παρασκευής η Ένωση ανακοίνωσε την απόκτηση του Καρλ Τσέιβις, επιβεβαιώνοντας το σχετικό ρεπορτάζ το Gazzetta, με τον παίκτη να αποτελεί τον αντί-Νόλεϊ και έρχεται να προσφέρει ποιότητα στο «3» κατά κύριο λόγο αλλά και στο «4».
Στη συνέχεια Βασίλισσα ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα και τον Γιώργο Καλαϊτζάκη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν. Πλέον η Ένωση έκλεισε δύο σημαντικά κενά στο ρόστερ της, ειδικά στην περιφέρεια, ενώ περιμένει και τις επιστροφές των τραυματιών για να μπορέσει ο Ντράγκαν Σάκοτα να δουλέψει με όλα τα... όπλα στη διάθεση του.
Φυσικά στην πιο άτυχη στιγμή της σεζόν, ο Γκρεγκ Μπράουν υπέστη ρήξη αχιλλείου και θα είναι στα... πιτς τους επόμενους μήνες. Πλέον οι επιλογές του Σάλε με την απόκτηση των Τσέιβις και Καλαϊτζάκη είναι περισσότερες και λύνουν τα χέρια του προπονητή των κιτρινόμαρων.
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Και ακόμα δεν έχουν τελειώσει οι κινήσεις της ΑΕΚ, ψάχνοντας παίκτες για τη ρακέτα της.
Το depth chart της ΑΕΚ
PG: Φλιώνης, Ερτέλ, Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας
SG: Μπάρτλεϊ, Λαρεντζάκης, Κατσίβελης, Γυμνόπουλος
SF: Τσέιβις, Καλαϊτζάκης
PF: Γουίλιαμς, Τσαλμπούρης
C: Τζόζεφ, Φίζελ, Σκορδίλης
*Αρκετοί παίκτες όπως ο Λαρεντζάκης, ο Φλιώνης, ο Κατσίβελης και ο Τσέιβις παίζουν σε πάνω από μια θέσεις. Ο Μπράουν δεν είναι στο depth chart γιατί χάνει όλη τη σεζόν. Ο Γουίλιαμς μόνο με... θαύμα θα τελειώσει τη σεζόν στην ΑΕΚ.
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