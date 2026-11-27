Άμεσος ήταν ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Λάντερς Νόλεϊ, ο οποίος μετακόμισε ήδη στην Ταίβάν!

Από την «βασίλισσα» στους... «βασιλιάδες» της Ταϊβάν ο Λάντερς Νόλεϊ, ο οποίος αποτέλεσε παρελθόν από την ΑΕΚ προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα στους New Taipei Kings.

Όπως έγινε και επίσημα γνωστό μετά και το ρεπορτάζ του Gazzetta, η ΑΕΚ απέκτησε τον Καρλ Τσέιβις από την Βίλπας, ο οποίος θα πάρει τη θέση του Νόλεϊ.

Έτσι ο Αμερικανός φόργουορντ έγινε κάτοικος του Νιου Ταϊπέι και θα αγωνιστεί από εδώ και στο εξής στο πρωτάθλημα της Ταϊβάν. Κατά τη διάρκεια της σύντομης θητείας του στην ΑΕΚ, ο Νόλεϊ είχε κατά μέσο όρο 6.6 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ ανά 26 λεπτά συμμετοχής.