Η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Καρλ Τσέβις επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτη της ΑΕΚ και θα τεθεί άμεσα στην διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα όπως αποκάλυψε σε σχετικό ρεπορτάζ το Gazzetta.

Ο Καρλ Τσέιβις έγινε πρωτίστως γνωστός στους φίλους της «Ένωσης» από την φετινή αναμέτρηση κόντρα στην Σαλόν Βίλπας την οποία η ΑΕΚ νίκησε δύσκολα για το BCL.

Το συμβόλαιό του έχει διάρκεια ενάμιση χρόνου και δη έως και το καλοκαίρι του 2028.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Η AEK BC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι συμφώνησε με τον Καρλ Τσέιβις (Karl Chavis, 25 χρ., 1μ. 98).

Ο Αμερικανός φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο έως το Καλοκαίρι του 2028.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Τσέιβις γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2001 στο Chesapeake της Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Πραγματοποίησε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στο Oscar Smith High School, προτού συνεχίσει την αθλητική και ακαδημαϊκή του πορεία στο Young Harris College, όπου αγωνίστηκε για πέντε αγωνιστικές περιόδους (2020-2025).

Κατά τη διάρκεια της κολεγιακής του καριέρας αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα στελέχη των Young Harris Mountain Lions, καταγράφοντας συνολικά 110 συμμετοχές, με 15,6 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ κατά μέσο όρο. Τη σεζόν 2022-2023 συμπεριλήφθηκε στη δεύτερη καλύτερη ομάδα της Peach Belt Conference, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 αναδείχθηκε και πάλι μέλος της δεύτερης καλύτερης ομάδας της Conference Carolinas.

Τον Αύγουστο του 2025, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, με την ελβετική BBC Nyon, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στο Πρωτάθλημα με 18,1 πόντους, 6,8 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ κατά μέσο όρο σε 27 αναμετρήσεις.

Το Καλοκαίρι του 2026 μετακόμισε στη Φινλανδία για λογαριασμό της Σαλόν Βίλπας, με την οποία έχει 19,8 πόντους κατά μ.ό. στο BCL (8ος στην κατάταξη) και 7,8 ριμπάουντ (9ος), ενώ είναι 3ος σε αξιολόγηση στη διοργάνωση, πίσω από τον MVP μας, Φρανκ Μπάρτλει, και τον Άνταμ Σανόγκο.

Στην εφετινή αναμέτρηση της Ομάδας μας με τη Σαλόν Βίλπας στη SUNEL Arena για την 1η αγωνιστική του Group C του BCL, αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος των Φινλανδών, με 21 πόντους (4/7 δίποντα, 2/2 τρίποντα), 7 ριμπάουντ και 23 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Καρλ, καλώς όρισες στη «Βασίλισσα»!»