Δείτε τα όσα είπε ο Καρλ Τσέιβις στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Καρλ Τσέιβις, ο οποίος θα αγωνίζεται στην ΑΕΚ έως και το καλοκαίρι του 2028 όπως έγραψε χαρακτηριστικά πρώτο και το Gazzetta.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο 25χρονος φόργουορντ έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ΑΕΚ μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας.

«Σίγουρα, νιώθω λίγο αγχωμένος, που έρχομαι σε μία ομάδα, που διεκδικεί κάθε χρόνο τίτλους, όμως αυτό είναι το μπάσκετ. Προπονούμαι όλη μου τη ζωή γι’ αυτή τη στιγμή. Ανυπομονώ να προσαρμοστώ και να μάθω όσα περισσότερα μπορώ από τους μεγαλύτερους. Ξέρω, προφανώς, για το μεγάλο στόχο του BCL. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για το τρόπαιο» είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Ο Κόουτς Σάκοτα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μεταγραφή μου. Έχει προπονήσει εξαιρετικούς παίκτες, όπως είναι ο Κέβιν Πάντερ, ο Σπίντι Σμιθ, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ και άλλοι. Είμαι ενθουσιασμένος για το τι έχει να μου διδάξει εκείνος και το επιτελείο του, διότι είμαι μόλις 25 ετών και έχω μεγάλο περιθώριο να εξελιχθώ και να «μεγαλώσω» ως παίκτης».