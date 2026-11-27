27 Νοεμβρίου 2025 ανακοινώθηκε η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και σήμερα, συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ιστορική εκείνη ημερομηνία.

«Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών, η εταιρία ALPHA SPORTS GROUP του κ. Α. Μυστακίδη απέκτησε σήμερα το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορική της πορεία.

Λίγο πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου, η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σηματοδοτεί ένα νέο ιστορικό βήμα: με σεβασμό στο παρελθόν, πίστη στο παρόν και ξεκάθαρη προοπτική για το μέλλον» ανέφερε η ανακοίνωση εκείνη, ακριβώς ένα χρόνο πριν από σήμερα.

Από τη στιγμή που ένας επιχειρηματίας του βεληνεκούς του Τέλη Μυστακίδη ανέλαβε την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, οι αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, έγιναν ορατές άμεσα.

Οι πρώτες κινήσεις στο αγωνιστικό (Μπέβερλι, Ταϊρϊ, Άλεν) έγιναν μέσα στο μήνα από την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και έδειξαν με το «καλημέρα» την αλλαγή του στάτους. Η πρώτη παρουσία του κ. Μυστακίδη στο γήπεδο ως ιδιοκτήτης πλέον της ομάδας, είχε καταγραφεί στις 10/12 και σε εκείνο το παιχνίδι με την Πριέβιτζα στο Παλατάκι, με το... post-it στο πίσω μέρος του κινητού του, με τα ονόματα των Μπέβερλι, Ταϊρί και Άλεν να ξεχωρίζουν και λίγες ημέρες αργότερα, να ανακοινώνονται.

Στο αρχικό διοικητικό σχήμα, βρίσκονταν και ιστορικοί παράγοντες του συλλόγου όπως ο Νίκος Βεζυρτζής και ο Βασίλης Οικονομίδης, μετά το Final 8 του Κυπέλλου, πάρθηκε η απόφαση να τελειώσει ο Γιούρι Ζντοβτς από τον πάγκο της ομάδας και στις 2 Μαρτίου, ανακοινώθηκε η σπουδαία συμφωνία με τον Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος αναλάμβανε αρχικά χρέη συμβούλου και ο Παντελής Μπούτσκος, head coach.

Ο ΠΑΟΚ μετά τις διάφορες αλλαγές που έκανε, χρειάστηκε ένα χρονικό διάστημα για να ξαναβρεί τους ρόλους του, έφτασε για δεύτερη σερί σεζόν στους τελικούς του FIBA Europe Cup, αλλά η Μπιλμπάο ήταν αυτή που κέρδισε και πάλι τον τίτλο, ενώ στο πρωτάθλημα, τερμάτισε στην 3η θέση της κανονικής περιόδου και κοίταξε στα μάτια τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά των πλέι οφ, χάνοντας τα δύο παιχνίδια στις λεπτομέρειες, έχοντας «ακουμπήσει» το break στο «T-Center», με την ήττα στην παράταση.

Αρχές Μαΐου, είχε ανακοινωθεί η δημιουργία του προπονητικού κέντρου, σε χώρο που είχε αγοράσει ο κ. Μυστακίδης σε πολύ κοντινή απόσταση από το ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του, στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης και λίγο αργότερα, Βεζυρτζής, Οικονομίδης και Μπουντούρης (που είχε αναλάβει ρόλο GM) αποτέλεσαν παρελθόν.

Ο νέος ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ ήταν αυτός που ανέλαβε το κομμάτι της Euroleague, που αναμένεται να μπει σε μια νέα εποχή, με επέκταση των ομάδων μέσω της διαδικασίας του franchise, με την αρχική απόφαση βέβαια να είναι να αγωνιστεί αρχικά ο «Δικέφαλος του Βορρά», στο Eurocup. Ο κ. Μυστακίδης έχει δεσμεύσει ένα μεγάλο ποσό για τις ανάγκες της διαδικασίας αυτής και έχοντας παρουσιάσει το πλάνο του, που μαζί με τη δημιουργία μιας πολύ δυνατής ομάδας και του προπονητικού κέντρου, έχει και ένα νέο γήπεδο, με τις ανακοινώσεις της Euroleague να αναμένονται προσεχώς.

Ακριβώς ένα χρόνο μετά την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ο ΠΑΟΚ μπαίνει σήμερα στο προπονητικό του κέντρο, που αλλάζει και βελτιώνει την καθημερινότητα της ομάδας, η οποία πλέον έχει την ευκαιρία να δουλεύει στο πλέον υψηλό επίπεδο.

Η κίνηση με τη μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό, με 2.000.000 ευρώ αποζημίωση στους Πράσινους και ένα πλουσιοπάροχο τριετές συμβόλαιο στο αρχηγό της εθνικής Τουρκίας, που ξεπερνάει τα 9.000.000 ευρώ ήταν αυτή που έδειξε ακόμα και στους πιο... δύσπιστους τις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον. Αν και είχε προηγηθεί αυτή με τον Νικ Καλάθη, έναν legend της Euroleague.

Η ομάδα που φτιάχτηκε, άγγιξε την κατάκτηση του Super Cup, χάνοντας στο τέλος στον τελικό από τον Ολυμπιακό, ενώ είχε κερδίσει νωρίτερα τον Παναθηναϊκό, ενώ ακριβώς ένα χρόνο μετά, βρίσκεται στην κορυφή της GΒL, αήττητη, με ρεκόρ 8-0 και έχοντας ισοφαρίσει το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας της, μετά τη σεζόν 1983-1984, έπειτα από το 99-77 στο ντέρμπι με τον Άρη.

Ο πρώτος χρόνος της παρουσίας Μυστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, άλλαξε το στάτους όχι μόνο στο «Δικέφαλο του Βορρά», αλλά και στο ελληνικό μπάσκετ και με τις κινήσεις ενός επιχειρηματία τέτοιου βεληνεκούς, ο ΠΑΟΚ είναι πλέον εδώ, για να πρωταγωνιστήσει στο κορυφαίο επίπεδο, Ελλάδας και Ευρώπης.

