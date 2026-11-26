Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε τις φωτογραφίες από το προπονητικό κέντρο του Δικεφάλου το οποίο είναι έτοιμο να υποδεχθεί του παίκτες για την πρώτη προπόνηση.

Εντυπωσιάζουν οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ από το προπονητικό κέντρο.

Συγκεκριμένα το γήπεδο που θα πραγματοποιεί προπονήσεις η ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι έτοιμο, με το εσωτερικό του γηπέδου να εντυπωσιάζει, ενώ αύριο (27/11) θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση από το σύνολο του Αντρέα Τρινκιέρι.

Δείτε τις φωτογραφίες: