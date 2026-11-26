ΠΑΟΚ: Έτοιμο το προπονητικό αύριο (27/11) η πρώτη συγκέντρωση
Εντυπωσιάζουν οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ από το προπονητικό κέντρο.
Συγκεκριμένα το γήπεδο που θα πραγματοποιεί προπονήσεις η ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι έτοιμο, με το εσωτερικό του γηπέδου να εντυπωσιάζει, ενώ αύριο (27/11) θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση από το σύνολο του Αντρέα Τρινκιέρι.
Δείτε τις φωτογραφίες:
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Το προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ είναι έτοιμο να υποδεχθεί αύριο, Παρασκευή, την ομάδα, για την πρώτη της προπόνηση. Σύντομα θα υπάρχει η δυνατότητα για τον κόσμο και τους φιλάθλους του #PAOK να δουν απο κοντά τις εγκαταστάσεις του PAOK BC Training Centre. https://t.co/s6GF8DftCd— PAOK BC (@PAOKbasketball) November 26, 2026
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