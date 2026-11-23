Ο Αντώνης Καλκαβούρας επιχειρεί τον εβδομαδιαίο απολογισμό των πεπραγμένων στο πρωτάθλημα, βγάζει το καπέλο στον Τρινκιέρι για την προσέγγιση των παικτών του στο ντέρμπι και σχολιάζει την ατυχή δήλωση του Σπανούλη για τον Καλάθη.

Το ντέρμπι που μας γύρισε πίσω τέσσερις δεκαετίες είχε την πιο απρόσμενη εξέλιξη, αλλά το αποτέλεσμά του, σε πρώτη ανάγνωση ξεκαθάρισε την κατάσταση στην κορυφή της βαθμολογίας και σε δεύτερη κατέστησε την συνέχεια του πρωταθλήματος ακόμη πιο ανταγωνιστική.

Ο ΠΑΟΚ μετέτρεψε σε «περίπατο» ένα ματς, στο οποίο – παρ’ ότι διεξαγόταν στην κατάμεστη έδρα του – πριν το τζάμπολ δεν ήταν τουλάχιστον φαβορί, παρέμεινε η μοναδική αήττητη ομάδα της GBL, ισοφάρισε μετά 43 χρόνια το κορυφαίο ξεκίνημα της ιστορίας του και πλέον – λόγω και της διαφοράς των 22 πόντων – έχει προβάδισμα για την πρωτιά της κανονικής περιόδου.

Ωστόσο, θα πρέπει όλοι να λάβουμε υπ’ όψιν ότι ακόμη δεν έχει αντιμετωπίσει τους «αιώνιους αντιπάλους», τους οποίους έχει νικήσει ο Άρης. Οπότε ας κρατήσουμε ακόμη μικρό καλάθι, χωρίς ταυτόχρονα να μειώσουμε στο ελάχιστο τον θρίαμβο του «δικεφάλου».

Κατά τα άλλα, όλα τα υπόλοιπα αποτελέσματα κρίνονται φυσιολογικά, με το «διπλό» της ΑΕΚ στο Ιβανόφειο να έχει διπλή αξία, λόγω της διακύμανσης του αγώνα, των προβλημάτων της «Ένωσης» και του νικηφόρου momentum που είχε ο Ηρακλής πριν την έναρξη του αγώνα.

Πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικα.

ΠΑΟΚ, Άρης: Ο «δικέφαλος» νίκησε με τον τρόπο που συνήθως νικάει ο αντίπαλός του!

Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, που λόγω του βαθμολογικού ενδιαφέροντος για την κορυφή, μας γύρισε τέσσερις δεκαετίες πίσω, μπορεί η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι να είχε προβλήματα (χωρίς Όσμαν και με ανέτοιμο τον Φόστερ) και να βρισκόταν σε χειρότερη αγωνιστική μοίρα από τον Άρη, μέσα στις τέσσερις γραμμές, όμως, απέδειξε ότι το πάθος, η συγκέντρωση και επιθυμία μέσα στα 40 λεπτά, είναι τα πιο καθοριστικά στοιχεία μίας τέτοιας αναμέτρησης.

Κάπως έτσι, οι γηπεδούχοι δεν έχασαν σε κανένα σημείο τον έλεγχο του αγώνα και με «όπλα» την κυριαρχία στα ριμπάουντ, την επιθετική πολυφωνία (5 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων) και την παρά φύσιν ευστοχία τους στα τρίποντα (50% με 18/36), έθεσαν από το πρώτο μέρος (παρά το 33,3% στις βολές με 3/9) τις προϋποθέσεις για μία επικράτηση, που πάντως στο τέλος πήρε πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από την διακύμανση στα πρώτα 35 λεπτά.

Το τελικό 99-77 αποτέλεσε την 10η συνεχόμενη εντός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη στην Πυλαία και εδραίωσε τον «δικέφαλο» στην κορυφή της βαθμολογίας με +2 βαθμούς από τους «κιτρινόμαυρους» και +3 από τους «αιώνιους αντιπάλους» (ξεκίνησαν την σεζόν με αφαίρεση δύο βαθμών) και το Περιστέρι.

Το κλειδί της εύκολης επικράτησης των «μελανόλευκων» (Ταϊρί 19π. & 3ρ. & Φόστερ 18π. με 4/7 τριπ.) ήταν η κυριαρχία τους μέσα από τον τρόπο με τον οποίο συνήθως επιβάλλεται η ομάδα του Σπανούλη και αναφέρομαι περισσότερο στους πόντους από τα λάθη (12-6) και από δεύτερη ευκαιρία (23-14). Σε γενικές γραμμές, ο «δικέφαλος του Βορρά» ήταν πολύ σκληρός από τους φιλοξενούμενους και χάρη στην επιθετικότητα με την οποία προσέγγισε το ματς, δεν επέτρεψε στους «κιτρινόμαυρους» να πιστέψουν ότι έχουν τύχη.

Ο πιο κομβικός παίκτης των νικητών, όμως, ήταν αδιαμφισβήτητα ο Νικ Καλάθης (12π., 8ρ. & 8ασ. με 4/6 τριπ. σε 33’), που λίγους πριν κλείσει τα 38 του χρόνια θύμισε πόσο πολύ περνάει ακόμη η μπογιά του στο υψηλό επίπεδο. Μεγάλο credit και στον Ιταλό τεχνικό για την προετοιμασία, την τακτική και την πολύ σωστή διαχείριση μίας τόσο σημαντικής μονάδας όσο ο Τσέντι Όσμαν.

Μετά την διακοπή, ο ΠΑΟΚ θα έχει την ευκαιρία να καταγράψει το κορυφαίο ξεκίνημα της ιστορίας του στο πρωτάθλημα (αν νικήσει τον Προμηθέα και κάνει το 9/9) και η σοβαρή τύχη που έχει ήδη για την πρωτιά της regular season, θα κριθεί στις αναμετρήσεις του Δεκεμβρίου με Ολυμπιακός εκτός (13/12) και Παναθηναϊκό (27/12) εντός αντίστοιχα.

Ο «αυτοκράτωρ» (Μόργκαν 17π. & 2ασ. με 2/4 τριπ.) «ψήλωσε» πολύ από τις δύο μεγάλες νίκες επί των «αιωνίων αντιπάλων» και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε το πολύ σημαντικό αυτό ήταν πολύ μακρινός από τις αρχές του.

Αν εξαιρέσουμε την στόχευση μέσα στο καλάθι (+15 πόντους) και στο transition game (+15 πόντοι), οι φιλοξενούμενοι παρουσιαστηκαν πολύ νωθροί στο ανασταλτικό κομμάτι, δεν είχαν την σπίθα και την αποφασιστικότητα που παρουσίασαν στα σημαντικότερα εφετινά παιχνίδια κι ηττήθηκαν κατά κράτος στις περισσότερες προσωπικές μονομαχίες.

Το χειρότερο απ’ όλα είναι αδίκησαν σφόδρα την όποια προσπάθεια κατέβαλαν να διατηρήσουν την διαφορά στο επίπεδο των 10 πόντων και η κατάρρευση του τελευταίου 5λεπτου έδωσε στην τελική διαφορά διαστάσεις συντριβής. Κάτι που είναι πολύ πιθανό να του στοιχίσει στο ενδεχόμενο ισοβαθμίας.

Υγ.1: Αστοχη η δήλωση του Σπανούλη για τον Καλάθη και σίγουρα μία πολύ ατυχής στιγμής για έναν τόσο μεγάλο μπασκετάνθρωπο σαν τον “Kill Bill”, που δεν διαχειρίστηκε σωστά την στενοχώρια από την ήττα και την εμφάνιση, με αποτέλεσμα να γίνει ασεβής προς έναν σπουδαίο πρώην συμπαίκτη και νυν παίκτη του στην Εθνική (στην περυσινή σεζόν συνεργάστηκαν και στην Μονακό), με τεραστια προσφορά.

Υγ.2: Επειδή γνωρίζω πάρα πολύ χρόνια τον Βασίλη, τον εκτιμώ απεριόριστα και ξέρω καλά πόσο μεγάλη βαρύτητα δίνει στην αξία του σεβασμού, πιστεύω ότι άλλο ήθελε να πει και απλά υπό την πίεση της στιγμής στην συνέντευξη Τύπου, το διατύπωσε λάθος και δεν υπολόγισε την ταυτόχρονη ιδιότητά του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Υγ.3: Απλά από μία τέτοια προσωπικότητα, που η παρουσία της στο άθλημα αποτελεί τεράστια κληρονομιά για τον ελληνικό αθλητισμό και την νεολαία γενικότερα, είναι λογικό να έχουμε τις υψηλότερες απαιτήσεις και ταυτόχρονα να δυσκολευόμαστε να αποδεχθούμε τα όποια λάθη και τις ατυχείς στιγμές της.

Υγ.4: Δεν ξέρω αν ο θόρυβος που προκλήθηκε, έπαιξε έξτρα ρόλο στην απουσία του ταλαιπωρημένου Νικ από τα κρίσιμα παιχνίδια της «γαλανόλευκης» και θα ήθελα να μην έχει συμβεί κάτι τέτοιο, ωστόσο το θέμα θα πρέπει να λήξει εδώ και ιδανικά ο «Μπίλης» θα έπρεπε να επικοινωνήσει με τον Καλάθη για να τους δευκρινίσει ότι δεν έχει την παραμικρή διάθεση να τον μειώσει. Όχι τόσο γιατί ο Νικ πιστεύει κάτι αρνητικό, αλλά κυρίως γιατί μία τέτοια κίνηση θα δώσει το καλό παράδειγμα και θα συμβάλει τα μέγιστα για να πέσουν οι τόνοι και να λήξει η όποια παρεξήγηση.

Υγ.5: Με την ευκαιρία, πάντως, ο Νικ δεν υπήρξε ποτέ ο μεγάλος σουτέρ, αλλα δεν είχε και λίγες βραδιές στην καριέρα του που τα έβαζε «με σβηστά τα φώτα», που λένε και οι Αμερικανοί. Είτε είχε, είτε δεν είχε, όμως, η συγκεκριμένη ατάκα δεν μπορεί να λέγεται σε αυτό το επίπεδο...

Παναθηναϊκός, Μαρούσι: Κρατάει τη νίκη, τα 5 λάθη και τους 53 πόντους των Ελλήνων, δεν τα παράτησαν ποτέ οι «κιτρινόμαυροι»

Στο “T-Center”, οι «πράσινοι» συνδύασαν το rotation, με την καλή αμυντική παρουσία και φυσικά το αποτέλεσμα (85-72), παίρνοντας 22 πόντους στον αιφνιδιασμό και αξιοποιώντας την κυριαρχία τους μέσα στο «ζωγραφιστό» (46 πόντους).

Ο Ομπράντοβιτς κράτησε χαμηλά τον χρόνο συμμετοχής των Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε και Φρανσίσκο (κανένας τους δεν έπαιξε πάνω από 16 λεπτά), στηρίχθηκε πολύ περισσότερο στον Χουάντσο (θετικός χωρίς να πάρει προσπάθειες) και τον Μπάντιο (δεν του βγήκε καθόλου το ματς) και δικαιώθηκε πλήρως από την παρουσία των Ελλήνων, οι οποίοι σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος και δεν επέτρεψαν σε έναν σκληρό αντίπαλο, σαν τον Μαρούσι, να απειλήσει το «τριφύλλι».

Ο Ρογκαβόπουλος (14π., 4ρ. & 4ασ.) με τον Μήτογλου (14π., 6ρ. & 2ασ. με 7/10 διπ.) ήταν εξαιρετικοί και είχαν την ευκαιρία να βρουν ρυθμό και ο Καλαϊτζάκης (8π., 2ασ. & 2κλ. με 4/5 σουτ), που ήταν σχεδόν αλάνθαστος, ήταν τα Ελληνόπουλα (53π. με 19/37 σουτ) που ξεχώρισαν, ενώ σημαντικό ρόλο στην ικανοποίηση του «Ζοτς» έπαιξε οι μόλις 5 χαμένες μπάλες στο ματς.

Με την προσθήκη του Γιούτοφ και το σχήμα με Ντρέσελ και Τουλιάτο, η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου έχει μεγαλύτερο μέγεθος και αξιοσημείωτη αθλητικότητα και αν διατηρήσει σταθερή την βελτιωμένη σκληράδα της στα μετόπισθεν, είναι θέμα χρόνου να φτάσει σε θετικό ρεκόρ.

Χωρίς τον πρώτο σκόρερ του (Γουόκερ) και τον καλύτερο αμυντικό guard (Ρόμπινσον) που ήταν τραυματίες, η ομάδα των βορείων προαστίων κυνήγησε το ματς, πλησίασε στις δύο κατοχές στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου κι έφυγε από το ΟΑΚΑ με γλυκίπικρη γεύση.

Ολυμπιακός, Καρδίτσα: Με σφραγίδα του Ιωσήφ, 4 ήττες σε 5 αγώνες όταν οι Θεσσαλοί δεν σκοράρουν +75 πόντους!

Στο «Γιάννης Μπουρούσης», οι πρωταθλητές πήγαν υποψιασμένοι για τις δυνατότητες των γηπεδούχων αλλά και τον βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης κι αυτός ήταν ο βασικότερος λόγος που ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπόρεσε να ξεκουράσει τους παίκτες (ο Γουορντ έπαιξε 37’27” και ο Βεζένκοβ 31’) που έχουν την μεγαλύτερη επιβάρυνση και να δώσει χρόνο σε εκείνους που παίζουν ελάχιστα.

Παρ’ όλα αυτά, οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν στο -7 στο 26ο λεπτό, ενώ ακόμη και στην 4η περίοδο που πέτυχαν μαζεμένους πόντους στο transition και φάνηκαν να «καθαρίζουν» το ματς, είδαν την Καρδίτσα να πλησιάζει στο καλάθι (71-73), 2’10” πριν από το τέλος.

Σε εκείνο ακριβώς το σημείο, όμως, ο Κόρι Τζόσεφ (15π., 4ρ. & 4κλ. με 6/8 σουτ σε 26’) έβαλε φαρδιά πλατιά την σφραγίδα του και σκοράροντας του 7 από τους τελευταίους 9 πόντους της ομάδας του, έπαιξε καθοριστικό ρόλο για το τελικό 81-75.

Με τον Φουρνιέ (15π.) να παίζει μόλις 20 λεπτά, ο Νετζήπογλου (13π. & 2ασ. με 4/6 σουτ) έδειξε για ένα ακόμη παιχνίδι στον πρόπονητή του ότι μπορεί να τον υπολογίζει ολοένα και περισσότερο, πληθωρικός για πολλοστή φορά ήταν ο Γουορντ (9π., 7ρ. & 6ασ.), ενώ θετική ήταν και η παρουσία του Παπανικολάου (6π. με 2/3 τριπ. σε 9’).

Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε να «νικήσει» την κούραση και να επιστρέψει στις επιτυχίες, απέναντι σε έναν σκληροτράχηλο και πολύ καλό τακτικά αντίπαλο, που σκόραρε 34 πόντους μέσα στο «ζωγραφιστό» με τον Φράνσις (21π., 10ρ., 2ασ. & 2κλ. με 7/7 διπ.) να ανεβάζει συνεχώς τις μετοχές του.

Επόμενος στόχος για την ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, που έχει αφήσει πολύ θετικές εντυπώσεις με την έως τώρα εικόνα της, είναι να αρχίζει να κεφαλαιοποιεί την δουλειά που κάνει στο μεγαλύτερο διάστημα των αγώνων και να μην χάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα με έλλειμμα καθαρού μυαλού στα κρίσιμα τελευταία λεπτά.

Περιστέρι, Δόξα Λευκάδας Elabet: Συνεχίζει χωρίς ήττα εκτός προγράμματος, της λείπει ο δεύτερος επιθετικός πόλος!

Στην Λευκάδα, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων σε κομμάτια του παιχνιδιού που της δίνουν σημαντική ώθηση, αλλά επέδειξε την απαραίτητη ωριμότητα και τον χαρακτήρα ώστε να διατηρήσει το απόλυτο στα ματς (5/5) που το «πρέπει» είναι μεγαλύτερο από την εκάστοτε αγωνιστική συνθήκη.

Στο διάστημα που το Περιστέρι έτρεξε και σκόραρε συνολικά 14 πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, η ψαλίδα άνοιξε κι έφτασε μέχρι και το +18 (40-58 στο 23’). Ωστόσο τα δύο νεκρά διαστήματα και τα συνολικά 12 λάθη στο 2ο μέρος, επέτρεψαν στην Δόξα να ξαναμπει στο ματς και να βάλει πίεση στους φιλοξενούμενους.

Τα δύο τρίποντα του Φιντς (24π. & 2ρ. με 4/7 τριπ.) και του Φραϊντέλ (13π., 4ρ. & 2κλ. με 3/7 τριπ.) στο τελευταίο τρίλεπτο, όμως και τα συνολικά 13 που σκόραρε η ομάδα των δυτικών προαστίων, καθόρισαν το τελικό 83-87 και την διατήρησαν στην 3η θέση της βαθμολογίας, σε ισοβαθμία με τους δύο «αιώνιους».

Η περυσινή πρωταθλήτρια της Elite League ήταν για ένα ακόμη παιχνίδι ανταγωνιστικη και με την απόδοσή της πιστοποίησε την πολύ καλή δουλειά που κάνει ο coach και το επιτελείο του. Αν είχε λίγη παραπάνω βοήθεια από το front office στο κομμάτι των ξένων, τότε τα πράγματα θα μπορούσαν και μπορούν να γίνουν ακόμη καλύτερα.

Παιχταράς ο Χάρμον (30π., 7ρ. & 3ασ. με 9/19 σουτ), αλλά χωρίς έναν δεύτερο σταθερο επιθετικό πόλο είναι δύσκολο για την Λευκάδα να παίζει συνέχεια στα «κόκκινα»

Κολοσσός, Προμηθέας: Ο καλύτερος και αντίστοιχα ο χειρότερος μήνας της τελευταίας 10ετίας!

Στο κλειστό των Καλυθιών, η αντίσταση του Προμηθέα διήρκεσε 11 λεπτά (17-17), δηλαδή όσο διάστημα χρειάστηκαν οι γηπεδούχοι για να ανεβάσουν ρυθμό, να μεταφέρουν την μπάλα κοντά στο καλάθι (+22 πόντους) και να αρχίσουν αξιοποιούν τις συνολικά 21 χαμένες μπάλες των Πατρινών (πήραν 30 πόντους από τα λάθη τους)!

Το επιμέρους 47-8 (από το 11ο έως το 23ο λεπτό) τα λέει όλα για την απόσταση που χώρισε τις δύο ομάδες, με την διαφορά να φτάνει στο +43 και τον Κολοσσό να πετυχαίνει μία από τις πιο ευρείες νίκες (100-64) της ιστορίας του.

Οι 38 πόντοι που πήρε η ομάδα της Ρόδου από τους Έλληνες παίκτες της (Καμπερίδης 13π., 5ρ. & 2κλ. με 3/5 τριπ. σε 16’), είναι από τα πλέον παραγωγικά νούμερα στην συγκεκριμένη κατηγορία, ενώ το μεγάλο κλειδί του άκρως επιτυχημένου μήνα (ρεκόρ 5-1 σε Ελλάδα και Ευρώπη με μέσο παθητικό 75 πόντων) για το σύνολο του Άρη Λυκογιάννη είναι η γρήγορη απόκτηση ομοιογένειας (παρά τις 11 εφετινές προσθηκες) και ο πολύ χαμηλός μέσος όρος λαθών (μόλις 9 ανά παιχνίδι).

Η ομάδα του Μιχάλη Μιχελάκου δεν μπήκε ποτέ στο ματς κι ετοιμάζεται ήδη για σαρωτικές αλλαγές στους ξένους και όχι μόνο (μετά την αποχώρηση του Έβανς, έχει δικαίωμα για δύο ακόμη αλλαγές στον 1ο γύρο και άλλες τρεις στον 2ο), ώστε να παρουσιάσει να παρουσιάσει εντελώς διαφορετική εικόνα στις αρχές Δεκέμβρη που επαναρχίζει η αγωνιστική δράση.

Όταν η συγκομιδή των Ελλήνων (Αντετοκούνμπο 11π. & 2κλ. με 3/6 τριπ. & Κουρουπάκης 10π. & 8ρ.), ξεπερνάει αυτή την των αλλοδαπών (29π. με 11/38 σουτ), τότε το πρόβλημα είναι ορατό δια γυμνου οφθαλμού και τα παιχνίδια-κλειδιά με την Μύκονο εντός (12 Δεκέμβρη) και τους Falcons εκτός για την 13η αγωνιστική (3 Γενάρη), δεν κερδίζονται χωρίς καλή απόδοση από τους βασικούς παίκτες της ομάδας.

Για την ώρα, πάντως, ο Προμηθέας πραγματοποιεί το χειρότερο ξεκίνημα (ρεκόρ 1-7) στην 10ετή πορεία στην πάλαι ποτέ Α1 Κατηγορία, με βάση τις πρώτες οκτώ αγωνιστικές.

ΑΕΚ, Ηρακλής: Η ανατροπή με την Σζομπατέλι την βοήθησε να το πιστέψει και απέναντι στον «αυτόχειρα» «Γηραιό»!

Στο πάντα κατάμεστο «Ιβανόφειο», ο ήδη ευρισκόμενος σε ρυθμό Ηρακλής δημιούργησε όλες τις προϋποθέσεις για να κλείσει αήττητος τον Νοέμβριο σε Ελλάδα και Ευρώπη, προηγήθηκε δύο φορές με +12, υπέπεσε σε μόλις 7 λάθη και κυριάρχησε πλήρως μέσα στην ρακέτα (+18 πόντους μέσα στο «ζωγραφιστό» και +10 πόντους από δεύτερη ευκαιρία), αλλά στα κρίσιμα τελευταία πέντε λεπτά της κανονικής διάρκειας έχασε την συγκέντρωσή του και έδωσε δικαίωμα στην ΑΕΚ να «κλέψει» (87-84) το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο.

Η «Ένωση» των μόλις επτά διαθέσιμων και έμπειρων παικτών, εκ των οποίων ο Νόλεϊ (6π. & 4ρ. με 1/8 σουτ) έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι, βρέθηκε μπροστά στο σκορ για συνολικά 2’03” στην κανονική διάρκεια!

Παρ’ όλα αυτά, χάρη στον Τζόζεφ (25π. & 13ρ. με 8/13 διπ.) δεν άφησε τους «κυανολευκους» να πάρουν απαγορευτική διαφορά και στο κρίσιμο τελευταίο 5λεπτο πήγε το ματς στην παράταση, με τον Μπάρτλεϊ (22π., 8ρ., 6ασ. & 2κοψ.) να πετυχαίνει μεγάλα σουτ, τα οποία θα μπορούσαν να της δώσουν ακόμη και την νίκη μία ώρα αρχύτερα.

Στην διάρκεια του ματς, ήταν φανερό ότι η τεράστια ανατροπή των προηγούμενων ημερών στο BCL (από το -25 με νικητήριο καλάθι του Λαρεντζάκη λίγο στα τελευταία δευτερόλεπτα), απελευθέρωσε τους παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα, που παρά τα προβλήματα σε κανένα σημείο του αγώνα δεν έδειξαν να τα παρατάνε.

Το πρώτο εφετινό «διπλό» της «βασίλισσας» στο πρωτάθλημα ήταν κάτι σαν «βάλσαμο» στις πληγές της ομάδας και ήρθε στο κατάλληλο χρονικό σημείο. Μετά την διακοπή οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν έναν επιπλέον ξένο και Έλληνα παίκτη (Γ.Καλαϊτζάκης) στο “3”, τον Λεκαβίτσιους διαθέσιμο, ενώ και η frontline θα έχει «γεμίσει» με τις επιστροφές του Φίζελ και του Σκορδίλη.

Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς έχασε μεγάλη ευκαιρία να κλείσει τον προτελευταίο μήνα του 2026 με 6/6 σε GBL και FIBA Europe Cup, αλλά βρήκε τον σέντερ που της έλλειπε (Φόρεστερ 22π., 10ρ., 2ασ. & 1κλ. με 9/12 σουτ). Όταν βρεί και καθαρόαιμο point-guard πρώτης γραμμής (στον άσο βοήθησε πάρα πολύ ο Μαστρογιαννόπουλος), τότε θα ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Μύκονος, Βίκος Falcons: Επανασυστήθηκαν οι «νησιώτες», ελάχιστα παίρνουν από τους ξένους οι Ηπειρώτες!

Στο κλειστό της Άνω Μεράς, η πίεση για την επιστροφή στις νίκες και το βάρος από τις πέντε διαδοχικές ήττες και την δεινή βαθμολογική θέση της ομάδας ήταν το πιο δύσκολο εμπόδιο που είχε να ξεπεράσει η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου στο ματς με τους Falcons, που θα έκρινε ποια ομάδα θα μείνει στην ουρά της βαθμολογίας.

Ήταν τέτοια η νευρικότητα των γηπεδούχων (Λοβ 22π. με 4/8 τριπ., Τίγκας 15π. & 6ασ.), που παρ’ ότι έμειναν πολύ χαμηλά στα λάθη (5), αξιοποίησαν στο έπακρο εκείνα των αντιπάλων (πήραν 27 πόντους από τις χαμένες μπάλες τους) και σούταραν με υψηλό ποσοστό από μακριά σε πολλές προσπάθειες (15/36 στα τρίποντα με 41,6%) και τις δύο φορές που πήραν σημαντικές διαφορές (+20 στο 17’ και +15 στο 34’), δεν μπόρεσαν να τις διατηρήσουν.

Η ουσία είναι ότι η Μύκονος πήρε στο τέλος πήρε μία νίκη-«χρυσάφι» (96-83) από βαθμολογικής (σημαντικό και το +13) και ψυχολογικής άποψης, που θα την βοηθήσει να συνεχίσει το δύσκολο και πρωτόγνωρο εφετινό εγχείρημα με συνεχώς βελτιούμενη διαχείριση των εγχώριων και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.

Η διακοπή, άλλωστε, θα βοηθήσει και σε επίπεδο ξεκούρασης, προπόνησης και ενδεχομένως και κάποιας προσθαφαίρεσης, με φόντο την βελτίωση της «χημείας».

Ο Βίκος πρέπει να σταματήσει να αρέσκεται στις καλές εντυπώσεις και αν θέλει να παραμείνει στα μεγάλα σαλόνια, οφείλει να γίνει πιο αποτελεσματικός σε παιχνίδια που μπορεί να χτυπήσει.

Η παραπάνω συνθήκη αρχίζει πρώτα από την άμυνα, που μετά την μοναδική εφετινή του νίκη, δέχεται 93,6 πόντους ανά παιχνίδι και είναι η χειρότερη του πρωταθλήματος (μ.ο. 90,5π.) και εν συνεχεία εξαρτάται από τις σωστές επιλογές ξένων.

Ομάδα που ανεβαίνει στην GBL και έχει ως στόχο την αποφυγή του υποβιβασμού, δεν νοείται να έχει τους τέσσερις από τους έξι αλλοδαπούς της παίκτες με πενιχρά νούμερα. Με εξαίρεση τον Φλόιντ (24π., 4ρ. & 4ασ. με 3/6 τριπ.) και τον Τζάστις (14π., 9ρ. & 3ασ. με 2/5 τριπ.), ο Θανάσης Γιαπλές είδε την 4άδα Φρίμαν, Άλμονορ, Σμιθ και ΜακΝέρ να έχουν μαζί 6 πόντους με 2/8 σουτ, οπότε καλείται να πάρει αποφάσεις.

